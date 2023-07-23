Đồng hồ điểm 8h ngày 29/7, vầng mây ấm kéo theo tài lộc, 3 con giáp hào quang chiếu tỏa, BẠC VÀNG vô biên, sự nghiệp thăng tiến như có quý nhân lót đường

Tâm linh - Tử vi 23/07/2023 19:50

8h ngày 29/7, 3 con giáp may mắn hào quang chiếu tỏa, lộc lá vô biên, sự nghiệp thăng tiến như có quý nhân lót đường.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu có nhiều tin vui vào ngày 29/7, đặc biệt là trên phương diện tài lộc. Người làm kinh doanh buôn bán sẽ rất vượng. Con giáp may mắn này biết cách xây dựng lòng tin với khách hàng nên được nhiều người ủng họ. Từ đó doanh thu cũng tăng đáng kể.

Trên phương diện tình cảm, cát khí mang tới cho Sửu nhiều niềm vui. Người độc thân sẽ được ai đó bày tỏ tình cảm. Người có gia đình có tin vui về chuyện con cái.

Đồng hồ điểm 8h ngày 29/7, vầng mây ấm kéo theo tài lộc, 3 con giáp hào quang chiếu tỏa, BẠC VÀNG vô biên, sự nghiệp thăng tiến như có quý nhân lót đường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sẽ cảm thấy tràn đầy năng lượng tích cực vào tuần này. Vào thứ 6, đúng 8h, những căng thẳng và lo lắng sẽ vơi đi phần nào nhờ vào hình ảnh chuyên nghiệp mà bạn xây dựng. Có vẻ như mọi thứ đang đi rất đúng hướng.

Thìn có thể tận dụng may mắn này để thực hiện những kế hoạch đã đề ra nhằm thu về nguồn tiền dư dả, lợi nhuận rủng rỉnh.

Đồng hồ điểm 8h ngày 29/7, vầng mây ấm kéo theo tài lộc, 3 con giáp hào quang chiếu tỏa, BẠC VÀNG vô biên, sự nghiệp thăng tiến như có quý nhân lót đường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

8h ngày 29/7 này Tuất đón nhiều tin vui, tình hình tài lộc tăng tiến thấy rõ ở cả nguồn thu chính và phụ. Nhờ vậy mà Tuất thoải mái hơn trong việc chi tiêu. Thậm chí con giáp này có thể nghĩ tới chuyện mở rộng quy mô làm ăn, đầu tư vào lĩnh vực mới.

Chỉ cần nắm bắt được tốt cơ hội này, Tuất không những làm ăn phát tài, có thu nhập cao hơn nhiều so với trước đây mà còn có thể thoải mái lo cho gia đình, người thân của mình.

Đồng hồ điểm 8h ngày 29/7, vầng mây ấm kéo theo tài lộc, 3 con giáp hào quang chiếu tỏa, BẠC VÀNG vô biên, sự nghiệp thăng tiến như có quý nhân lót đường - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Mây hồng qua ngõ, mang theo TÀI LỘC đủ đầy, 3 con giáp đón 2 ngày đầu tuần (24/7 - 25/7) tiền tài ngày càng dồi dào, tài khoản nhảy số liên tục

Mây hồng qua ngõ, mang theo TÀI LỘC đủ đầy, 3 con giáp đón 2 ngày đầu tuần (24/7 - 25/7) tiền tài ngày càng dồi dào, tài khoản nhảy số liên tục

2 ngày đầu tuần (24/7 - 25/7), 3 con giáp may mắn đón tiền tài ngày càng dồi dào, tài khoản nhảy số liên tục.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp bói tử vi tử vi hàng ngày tử vi ngày 29/7

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'