Đồng hồ chỉ qua 7h ngày 9/3, THẦN TÀI đến cho phước lộc, 3 con giáp ăn nên làm ra, phất nhanh như diều gặp đỏ, đỏ vận đỏ cả tình

Tâm linh - Tử vi 09/03/2023 05:15

Tử vi cho thấy 3 con giáp này sẽ có lộc tài thăng hoa mạnh mẽ từ 7h sáng ngày 9/3 này, làm ăn công danh đều lên phơi phới.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ tính tình dễ gần, dễ mến và hòa đồng. Bản mệnh là người biết đối nhân xử thế nên được nhiều người yêu mến, quý trọng. Ngọ cũng là người sống thực tế nhất trong số 12 con giáp. Trước khi làm việc gì, Ngọ thường tính toán kỹ lưỡng từng đường đi nước bước. Người tuổi Ngọ trung thực, đáng tin cậy, nói được làm được.

Đồng hồ chỉ qua 7h ngày 9/3, THẦN TÀI đến cho phước lộc, 3 con giáp ăn nên làm ra, phất nhanh như diều gặp đỏ, đỏ vận đỏ cả tình - Ảnh 1

Ngọ có vận trình hanh thông, tài lộc vượng phát, thu nhập dồi dào. Nếu làm công ăn lương Ngọ được cấp trên trọng dụng, giao cho nhiệm vụ mới. Có thể trong thời gian này, Ngọ sẽ phải đi công tác xa nên hãy chuẩn bị tinh thần và sức khỏe.

Người làm kinh doanh chốt được nhiều thương vụ. Những khoản đầu tư của Ngọ trước đây sẽ sớm sinh lời. Bản mệnh có cơ hội thăng quan tiến chức, sự nghiệp ổn định và ngày một phất lên.

Tuổi Mùi

Theo tử vi, nếu luôn cố gắng phấn đấu, người tuổi Mùi sẽ gặt hái được thành công trong sự nghiệp vào cuối tuần. Đầu tuần là thời điểm bạn sẽ phải đối diện với nhiều sự cạnh tranh, thậm chí là tranh chấp của đồng nghiệp, song cạnh tranh cũng là yếu tố giúp bạn tiến lên.

Nếu kiên trì không bỏ cuộc, bạn sẽ ngày càng trở thành một người xuất sắc hơn.

Đồng hồ chỉ qua 7h ngày 9/3, THẦN TÀI đến cho phước lộc, 3 con giáp ăn nên làm ra, phất nhanh như diều gặp đỏ, đỏ vận đỏ cả tình - Ảnh 2

Tình hình tài chính của bản mệnh lại có nhiều dấu hiệu tích cực. Cát tinh Thiên Tài và Thực Thần chiếu mệnh cho thấy nếu bạn là người làm ăn hoặc làm nghề tự do thì bạn có thể thu về được một khoản kha khá trong tuần này.

Chuyện tình cảm của người tuổi Mùi u ám vào khoảng thời gian đầu tuần, nhưng bản mệnh không cần phải quá lo lắng hay buồn bã, bởi từ 7h sáng ngày 9/3, mọi việc sẽ được khắc phục. Bạn và người ấy sẽ lại hòa hợp như trước đó, thậm chí thêm phần thấu hiểu nhau.

Sao Thái Dương chiếu mệnh cho thấy người độc thân vốn có nhân duyên khá tốt. Nếu bạn chịu mở lòng hơn với mọi người thì rất có thể bạn sẽ tìm được một người thích hợp hoặc một cơ hội đáng quý.

Tuổi Dần

Xem bói tử vi, người tuổi Dần từ 7h sáng ngày 9/3 sẽ có tài vận cực kì rực rỡ, tiền bạc không ngừng đổ về nhà, cần phải chuẩn bị sẵn tinh thần để đón tài lộc tới. Tử vi cho thấy công việc của bản mệnh cực kì suôn sẻ, đây cũng chính là lý do mà thu nhập của con giápnày tăng tiến không ngừng.

Các cơ hội tăng lương thăng chức ào ào đến, nếu tuổi Dần nhanh tay nắm bắt cơ hội thì chắc chắn sẽ chẳng cần phải lo lắng về chuyện tiền bạc. Người tuổi này trong năm Hợi còn có thể được hưởng lộc từ trưởng bối.

Đồng hồ chỉ qua 7h ngày 9/3, THẦN TÀI đến cho phước lộc, 3 con giáp ăn nên làm ra, phất nhanh như diều gặp đỏ, đỏ vận đỏ cả tình - Ảnh 3

Con giáp này có duyên với người lớn tuổi, được lòng người nên chuyện gì tốt cũng được nhớ tới. Trưởng bối ưu ái nâng đỡ nên cũng có thêm không ít cơ hội kiếm tiền tốt. Đặc biệt trong năm nếu có ý định đầu tư kinh doanh thì nên xem xét các lĩnh vực bất động sản, thủy lợi, thủy sản hay ẩm thực…

Đây là những lĩnh vực khá phù hợp với những chú Hổ, bản mệnh có thể phát huy hết khả năng của mình, bộc lộ những năng lực tiềm tàng, đồng thời nhờ vào may mắn mà đón đúng thời điểm, tài lộc dồi dào, tiền vàng về ngập két.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tử vi cho thấy 3 tuổi này sẽ nhận may mắn không ngừng vào cuối tháng 3 dương, làm ăn sự nghiệp nhiều bước tiến mới.

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