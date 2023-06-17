Đợi đến 10H55 hôm nay (17/06): 3 con giáp mở cửa nhặt LỘC TO rơi sẵn trước nhà, một bước lên 'tiên', không ai GIÀU lại

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 17/6/2023 hôm nay, tuổi Mão đòi quyền lợi trong công việc, thi cử, đi học, đòi lại danh dự sẽ có được may mắn. Tuy nhiên là người chính trực, không hám danh lợi nhưng còn thiếu chí tiến thủ nên công việc của bản mệnh còn trì trệ, cần lưu tâm điều này.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Mão nên cẩn thận khi gia đình đang bị nói xấu, có tiểu nhân dòm ngó, đặt điều. Gia đình bản mệnh thế nào chỉ có bản mệnh biết rõ nhất, những lời đàm tiếu ngoài khi tuy gây ra sự ức chế nhưng nó không đáng để quan tâm, bơ đi mà sống.

Điểm sáng nhất là tình hình tài lộc tăng tiến trông thấy, không chỉ nguồn thu chính mà cả phụ cũng đều gia tăng. Hai nguồn thu cộng lại giúp con giáp này chi tiêu thoải mái hơn, ngoài ra có thể nghĩ tới chuyện mở rộng quy mô làm ăn, đầu tư vào lĩnh vực mới.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Con số may mắn : 20 , 80 , 23

Tuổi Sửu

Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp, vào ngày Thứ Bảy 17/06/2023 này, Tuổi Sửu được quý nhân mang đến vận may tài lộc. Con giáp này có thể nhận được khen thưởng trong công việc hoặc có thêm cơ hội cải thiện nguồn thu nhập của mình. Mặc dù công việc khá bận rộn và căng thẳng nhưng bù lại bản mệnh vừa có tiền vừa có thêm kinh nghiệm, trải nghiệm mới.

Cuộc sống là thế, không có điều gì dễ dàng cả, quan trọng là cách Tuổi Sửu nhìn nhận vấn đề, nếu con giáp này xem là cơ hội thì sẽ là cơ hội còn nếu xem đó là bất lợi thì nó trở thành bất lợi, do vậy mà bản thân Tuổi Sửu nên đối diện mọi việc với thái độ tích cực và lạc quan hơn.

Đường tình duyên của Tuổi Sửu hôm nay khởi sắc, con giáp này sẵn sàng bắt đầu một cuộc sống mới và kết thúc tình trạng độc thân của mình. Tình cảm của Tuổi Sửu và đối phương cũng đã đến thời điểm chín muồi để tính đến chuyện trăm năm khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, sóng gió mà vẫn có thể nắm chặt tay đồng hành cùng nhau.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Con số may mắn : 99 , 1 , 2

Tuổi Thìn

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp vào Thứ Bảy 17/06/2023 hôm nay, Tuổi Thìn đón nhận nhiều vận may tài lộc, có thể đứng trước cơ hội đầu tư lớn. Thế nhưng, con giáp này cho là chớ nên chỉ nhìn và quan tâm thái quá vào vật chất. Thay vào đó hãy nhìn bao quát hơn về những mặt lợi và hại để đưa ra quyết định đúng đắn và sáng suốt nhất.

Tuổi Thìn nên ghi nhớ rằng tiền bạc có dư dả thì bản mệnh cũng không nên chi tiêu thoải mái theo ý thích của mình, hãy tạo ra một khuôn khổ nhất định cho bản thân trong việc chi tiêu, tự mình trải qua những tình huống khó khăn nhưng vẫn giữ được thái độ lạc quan thì nguồn thu sẽ còn tăng tiến nhiều hơn.

Hôm nay, 3 con giáp làm gì cũng giàu. Ảnh minh họa: Internet

Về phương diện tình cảm của Tuổi Thìn trong ngày Thứ Bảy này, ngũ hành xung khắc cho thấy căng thẳng tình cảm xuất phát từ sự nhàm chán. Con giáp này và nửa kia của mình hãy thử thay đổi không gian, tạo những tình tiết lãng mạn, thường xuyên hẹn hò nhau để hâm nóng lại tình cảm đôi lứa đang có dấu hiệu nhạt phai.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Con số may mắn : 40 , 21 , 63

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!