Đúng 10H55 ngày hôm nay (15/6): 3 con giáp sở hữu bàn tay vàng, đụng đâu giàu đó, tiền tràn vào ngập nhà, sự nghiêp có bước tiến lớn, hái lộc mỏi tay

Ngày thứ Năm, công việc của tuổi Dần nhận được nhiều may mắn. Người tuổi này có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân. Song song đó, bản mệnh còn nhận được sự công nhận của cấp trên và đồng nghiệp.

Vận trình tình cảm chưa nhận được tín hiệu khởi sắc. Có vẻ như bạn và đối phương còn gặp nhiều khúc mắc chưa thể tháo gỡ nên cả hai còn đang trong giai đoạn “chiến tranh lạnh".

Vận trình tài lộc hanh thông. Con giáp này mang về nguồn thu mới nhờ có được nhiều hợp đồng được ký kết. Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh cũng mang lại doanh thu cao, từ đó nâng cao tài chính nhanh chóng.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 19h

Con số may mắn : 5 , 20 , 60

Tuổi Thân

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp vào Thứ Năm 15/06/2023 hôm nay, Tuổi Thânđón nhận nhiều vận may tài lộc, có thể đứng trước cơ hội đầu tư lớn. Thế nhưng, con giáp này cho là chớ nên chỉ nhìn và quan tâm thái quá vào vật chất. Thay vào đó hãy nhìn bao quát hơn về những mặt lợi và hại để đưa ra quyết định đúng đắn và sáng suốt nhất.

Tuổi Thân nên ghi nhớ rằng tiền bạc có dư dả thì bản mệnh cũng không nên chi tiêu thoải mái theo ý thích của mình, hãy tạo ra một khuôn khổ nhất định cho bản thân trong việc chi tiêu, tự mình trải qua những tình huống khó khăn nhưng vẫn giữ được thái độ lạc quan thì nguồn thu sẽ còn tăng tiến nhiều hơn.

Về phương diện tình cảm của Tuổi Thân trong ngày Thứ Năm này, ngũ hành xung khắc cho thấy căng thẳng tình cảm xuất phát từ sự nhàm chán. Con giáp này và nửa kia của mình hãy thử thay đổi không gian, tạo những tình tiết lãng mạn, thường xuyên hẹn hò nhau để hâm nóng lại tình cảm đôi lứa đang có dấu hiệu nhạt phai.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Con số may mắn : 28 , 84 , 54

Tuổi Dậu

Theo tử vi, thứ Năm ngày 15/6/2023 hôm nay, tuổi Dậu được đón nhận những điều tốt đẹp. Quý nhân xuất hiện có thể giới thiệu cho bản mệnh những cơ hội đáng quý khiến nhiều người phải ghen tị.

Trong tập thể, tuổi Dậu nhận được sự yêu mến của nhiều người do bản tính cởi mở, không so đo thiệt hơn. Khi gặp phải khó khăn, đừng ngại nhờ mọi người xung quanh giúp đỡ, bản mệnh không cần phải cố gắng giải quyết tất cả một mình.

Dần, Thân, Dậu là 3 con giáp may mắn nhất hôm nay. Ảnh minh họa: Internet

Về mặt tình cảm, con giáp này và đối phương có nhiều quan điểm sống trùng hợp, nhờ vậy mà mối quan hệ trở nên vô cùng khăng khít. Nếu quan hệ đôi bên đã chín muồi, hai người có thể tính đến chuyện xây dựng một mái ấm riêng.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Con số may mắn : 18 , 90 , 54

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!