Nửa đêm âm thầm đặt thứ ‘kỳ lạ’ này dưới gầm giường vào cuối năm, gia chủ cầu gì được nấy

Theo phong thủy phòng ngủ, vợ chồng hãy âm thầm đặt thứ này dưới gầm giường để cải thiện đời sống chăn gối, cũng như tài vận trong gia đình vào cuối năm.

Theo phong thủy phòng ngủ vào ngày cuối năm cũ, gia chủ đặt “hộp kho báu” dưới gầm giường, gia đạo sẽ bình an. Vật này sẽ hấp thụ nguồn năng lượng tích cực và mang lại cho bạn nhiều cơ hội may mắn trong cuộc sống. Vợ chồng nào đang có ý định cầu con, có thể đặt hộp kho báu bằng gỗ để cầu được ước thấy, con cháu đầy đàn. Đặt hộp kho báu dưới giường có thể cầu được ước thấy - Ảnh minh họa: Internet Nếu muốn cầu tài lộc, tiền bạc, gia chủ có thể đặt hộp kho báu bằng kim loại, vàng bạc. Điều này thể hiện bạn sẽ có cuộc sống vinh hoa phú quý, tiền bạc dư dả, của ăn của để đề huề. Bên cạnh đó hãy đặt một món trang sức hoặc vòng vàng bên trong để phát tài phát lộc. Tuyệt đối không được đặt đồng xu vào bên trong kẻo hao tài tốn của.

Đối với những ai muốn cầu nguyện cho vận tình duyên suôn sẻ, hãy đặt nến đỏ và hương liệu tự nhiên vào bên trong. Điều này thể hiện sự thăng hoa của đôi lứa yêu nhau. Khi muốn cầu sức khỏe tốt, hãy đặt vào trong một quả đào hoặc hình rùa hoặc hươu, giúp sức khỏe được cải thiện hơn. Gia chủ đặt hộp kho báu gỗ, tình cảm vợ chồng sẽ được cải thiện - Ảnh minh họa: Internet Đặc biệt cứ 3 tháng một lần, bạn nên vệ sinh sạch sẽ hộp kho báu và phơi nắng. Đây là cách mang năng lượng tích cực và sự giàu sang đến cho gia đình của bạn.

Những vật không nên đặt dưới gầm giường kẻo hao tài tốn của Theo chuyên gia phong thủy, có nhiều gia đình muốn tiết kiệm không gian nên đặt rất nhiều đồ bên dưới giường. Điều này khiến sức khỏe của gia chủ gặp nhiều trục trặc, tiền bạc cũng tiêu tan không ít. Vì khi ngủ, cơ thể hấp thụ những năng lượng xung quanh. Nếu xung quanh có quá nhiều đồ vật cũ kỹ sẽ khiến cơ thể mệt mỏi, không khí không lưu thông. Ngoài ra khi đặt quá nhiều đồ bên dưới sẽ khiến không khí bị ô nhiễm, không tốt cho sức khỏe. Gia chủ đừng đặt đồ cũ dưới giường kẻo hao tài tốn của - Ảnh minh họa: Internet Bên dưới gầm giường có các mảnh vỡ hoặc đồ cũ sẽ khiến tình cảm vợ chồng xảy ra trục trặc. Mối quan hệ vợ chồng thường xảy ra xung đột, dễ có kẻ thứ ba chen ngang. Theo bí quyết phong thủy, đặt sách ở đây sẽ dễ gây ra ẩm mốc, làm ảnh hưởng khá nhiều đến con đường học tập. Thế nên gia chủ hãy dọn dẹp sạch sẽ không gian này, đừng đặt những thứ linh tinh mà khiến gia đạo lục đục. *Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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