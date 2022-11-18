Nửa cuối tháng 11 MẪU ĐỘ CÔ THƯƠNG, 4 tuổi hồng phúc đầy trời, cơ hội đổi đời đang kề cận

Nếu nửa đầu tháng 11 Dương lịch con giáp Sửu khổ tận cam lai thì bước sang nửa cuối tháng này khởi khí khai lộc, mọi may mắn sẽ nhanh chóng đến với con giáp này.

Bạn nên thể hiện hết tất cả sự thông tuệ, khéo léo của mình cho đối tác thấy được, khi họ nhìn nhận được khả năng của bạn chắc chắn sẽ không ngần ngại mà dốc vốn đầu tư.

Đặc biệt phải nhắc đến phương diện sự nghiệp khi bạn có cơ hội hợp tác với nhiều người mới - là những người có tiềm năng, sẵn sàng nâng đỡ và che chở bạn trong con đường tiến thân sắp tới.

Tài chính gia tăng, là lúc thích hợp để bạn tiếp tục dự án mới của mình, mối quan hệ tình cảm đạt được bước tiến mới, tình yêu chín chắn thì đừng ngần ngại mà không tính đến chuyện trăm năm.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ thời điểm này theo tử vi 12 con giáp được Chính Quan chiếu mệnh mạnh mẽ, trợ lực muôn phần khiến bạn có được tinh thần phấn chấn, sảng khoái khi giải quyết mọi việc đem lại hiệu suất bất ngờ.

Tóm lại bạn sẽ trải qua một khoảng thời gian nửa cuối tháng 11 vô cùng chóng vánh, nhẹ nhàng, thoải mái khi công việc tiến triển suôn sẻ, dẫu có vấn đề phát sinh thì bạn vẫn khắc phục được kịp thời.

Các dự án đang thực hiện liên tục đem lại nguồn thu nhập dồi dào cho bạn, chuyện tình cảm khoảng thời gian này cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Mọi cãi vã, rối ren của những ngày trước đó được tháo gỡ khi đối phương đã được đả thông tư tưởng không còn suy nghĩ tiêu cực và dần dần mở lòng lại với bạn.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi đón nhận một tháng 11 có vẻ rất nhẹ nhàng không hề điêu đứng hay gặp phải trắc trở lớn như thời điểm tháng 10 Dương lịch, và cuối tháng này cũng không ngoại lệ.

Thời điểm này bản mệnh cân bằng được chuyện tình cảm với công việc nên có thời gian tập trung cho sự nghiệp nhiều hơn. Nếu đang có ý định tiến hành kinh doanh hay khởi nghiệp thì nhanh chóng làm trong lúc này tránh để lâu ngã giá.

Chuyện tình cảm thời điểm này rất thuận lợi, bạn hoàn toàn có thể bắt đầu một mối quan hệ mới, với những cặp đôi đã yêu nhau lâu thì đây là lúc tiến hành hôn nhân, tháng này cũng rất nhiều ngày đẹp thích hợp tổ chức đại sự.

Tuổi Dậu

Chúc mừng tuổi Dậu "vượt vũ môn thành công" khi chinh phục được thành công ở nửa cuối tháng 11, tạm biệt những trầm luân, ái ố trước đấy.

Thời điểm này bản mệnh làm việc có chính kiến, quyết đoán hơn rất nhiều mà nắm bắt được cơ hội làm giàu nhanh chóng thu lợi về cho bản thân. Đặc biệt khi trong tay đã có được một khoản tiền nhất định thì bạn càng phải biết trân trọng công sức của mình.

Tiếp tục mang số tiền ấy đi đầu tư, thậm chí bạn hoàn toàn có thể đầu tư vào một dự án với lĩnh vực hoàn toàn mới mà vẫn có lãi đầy tay. Hãy nhanh chóng chớp lấy cơ hội vàng ngọc này đi nhé!

Phương diện tình cảm cũng trở nên thuận đường, nhân duyên khác giới vượng nở đỉnh điểm, đi đâu cũng có người trao gửi tình cảm, thầm thương trộm nhớ.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.