Nửa cuối tháng 10 âm lịch: 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, túi tiền rủng rỉnh, giàu sang chạm đỉnh

Làm chơi hưởng thật, tiền tỷ ập vào két chính là phúc phần trời đã an bài cho 3 con giáp may mắn nhất nửa cuối tháng 10 âm lịch này.

Nửa đầu tháng 10 âm lịch liên tục bị vận xui đeo bám, thế nhưng nửa cuối tháng sẽ giúp 3 con giáp may mắn chạm đỉnh này giàu nứt đố đổ vách, muốn khổ cũng không được. Hợi ắt đại phú đại quý, nằm duỗi mà ăn, vàng chất chật nhà - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Hợi Hợi dĩ hòa vi quý, sống tình cảm và hết mình trong công việc nên cấp trên hết lòng yêu thương, cất nhắc liên tục. Thế nên, dù không có ai chống lưng nhưng con giáp may mắn này vẫn có công danh xán lạn, tiền tài viên mãn.

Nửa đầu tháng 10 âm lịch bị sao xấu chiếu mệnh nên Hợi lành ít dữ nhiều. May mắn thay, nửa cuối tháng con giáp giàu có này sẽ lấy lại những gì thuộc về mình, đại phú đại quý, cuối năm Canh Tý 2020 nằm duỗi mà ăn, vàng chất chật nhà. Chỉ cần nắm bắt thời cơ trời cho Tuất ắt tự làm đại gia, giàu nứt đố đổ vách chỉ sau một đêm - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tuất Ngay sau rằm tháng 10 âm lịch Tuất sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Chẳng những làm chơi hưởng thật, tiền của lũ lượt chui vào túi, con giáp giàu sang này còn đào trúng hũ vàng, cứ thế mà phất khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, chỉ cần nắm bắt thời cơ trời cho Tuất ắt tự làm đại gia, giàu nứt đố đổ vách chỉ sau một đêm. Song hỷ lâm môn, phúc phần tề tựu nên càng về cuối năm Canh Tý 2020 con giáp giàu sang này càng đại phát - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thân Gặp thời đổi vận, công danh xán lạn nên Thân sẽ có nửa cuối tháng 10 âm lịch ngập trong nhung lụa. Không chỉ tài vận, tình duyên của Thân cũng đỏ chót như son. Nếu đã nên vợ thành chồng sẽ càng ấm êm viên mãn, nếu đang giường đơn gối chiếc ắt gặp được mảnh ghép hoàn hảo của đời mình. Song hỷ lâm môn, phúc phần tề tựu nên càng về cuối năm Canh Tý 2020 con giáp giàu sang này càng đại phát, muốn khổ cũng không được. (*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Tử vi tháng 12/2020: 3 con giáp ĐẠP TRÚNG HŨ VÀNG, cuối năm phú quý phát tài, đếm tiền sái tay Xem tử vi tháng 12/2020 chỉ rõ, 3 con giáp may mắn này sẽ hút cạn lộc trời, tiền nhiều vô kể, tiêu pha xả láng cũng không lo cạn túi.

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