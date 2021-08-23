Nửa cuối 2021 bừng bừng lộc trời, 3 con giáp ẵm trộn phú quý may mắn, tiền nhiều vô kể

Theo tử vi 12 con giáp , tuổi Tý từ giờ đến cuối năm tài lộc dồi dào, phúc khí sung túc. Người đi làm nhân cơ hội tốt này để thăng tiến trong công việc, tìm được quý nhân trợ giúp. Người kinh doanh tìm được hợp đồng béo bở, hoặc có đối tác tiềm năng hợp tác thuận lợi.

Trong nữa năm 2021, tháng khó với tuổi Tỵ là tháng 10 âm lịch, may mắn nhất là tháng 8 và 12 âm lịch.

Không chỉ may mắn về tài lộc, sự nghiệp mà gia đạo của tuổi Tý trong nửa cuối năm nay sung túc, hạnh phúc. Người độc thân tìm được tình duyên như ý. Người có đôi càng thêm thấu hiểu, đồng hành lâu bền.

Top 2: Tuổi Dậu

Nửa cuối 2021, tháng 9 âm lịch khá vất vả với tuổi Dậu, tháng 12 âm lịch là tốt nhất - Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian tới, người tuổi Dậu gặp nhiều điều tốt lành, tài lộc ngày một khấm khá. Nếu là nam sẽ được tăng lương, là nữ thì sự nghiệp hanh thông.

Tình duyên, gia đạo của tuổi Dậu trong thời gian này tốt đẹp. Người độc thân sẽ sớm vui vẻ với tình mới. Các mối quan hệ xung quanh con giáp này hòa thuận, gắn bó thân thiết. Họ còn dễ gặp quý nhân giúp đỡ nhiều chuyện tốt.

Nửa cuối 2021, tháng 9 âm lịch khá vất vả với tuổi Dậu, tháng 12 âm lịch là tốt nhất.

Top 3: Tuổi Tý

Vận may tài lộc nở rộ, làm một hưởng mười, lộc lá dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Nửa cuối năm 2021, tuổi Tý gặp nhiều chuyện vui vẻ trong tình cảm, các mối quan hệ xung quanh hài hòa.

Vận may tài lộc nở rộ, làm một hưởng mười, lộc lá dồi dào.

Theo tử vi 12 con giáp, đây là một trong 3 con giáp có thời gian hoàng kim rực rỡ nhất từ giờ đến cuối năm 2021. Tháng 8 âm lịch là thời điểm tuổi Tý gặp khó khăn. Tháng 7 và 12 âm lịch gặp nhiều tài lộc, may mắn.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo