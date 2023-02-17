Nửa đầu tháng 2 âm lịch: Top 3 con giáp được tài lộc gõ cửa liên tiếp, vận may ào đến nhà, đào trúng mỏ vàng

Tâm linh - Tử vi 17/02/2023 18:15

Thời gian tới, có 3 con giáp này sẽ liên tục gặp may tiền bạc chất đống trong nhà nhiều như núi.

Tuổi Mão

Tử vi có nói, trong nửa đầu tháng 2 âm lịch, người tuổi Mão sẽ có những chuyển biến liên tục trong vận may của mình. Bạn sẽ gặp được một quý nhân người đó sẽ giúp bạn làm ăn lớn và thành công trong sự nghiệp. Trong con đường bạn đi người này sẽ giúp bạn rất nhiều.

Công việc trong thời gian này thuận lợi nên bạn cũng sẽ dễ dàng tìm kiếm được những khoản thu nhập lớn khiến cho cuộc sống của bạn sẽ thay đổi, có cơ hội trở thành đại gia. Bạn hãy chuẩn bị vỡ oà vì những tin vui liên tục kéo tới.

Nửa đầu tháng 2 âm lịch: Top 3 con giáp được tài lộc gõ cửa liên tiếp, vận may ào đến nhà, đào trúng mỏ vàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Bước sang nửa đầu tháng 2 âm lịch, người tuổi Mùi sẽ có cơ hội kiếm được nhiều tiền, tài vận chuyển biến vô cùng tích cực khiến cho người tuổi Mùi không thể nào ngờ được sẽ có lúc cuộc đời của mình lại lên hương như vậy.

Tử vi học có nói, trong thời gian sắp tới, vận may của tuổi Mùi sẽ lội ngược dòng. Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tiền tài, mọi thứ đều có chuyển biến một cách tích cực hãy nắm lấy cơ hội này nhé.

Nửa đầu tháng 2 âm lịch: Top 3 con giáp được tài lộc gõ cửa liên tiếp, vận may ào đến nhà, đào trúng mỏ vàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trong 12 con giáp thì người tuổi Sửu luôn là con giáp con giáp chăm chỉ, cần mẫn trong từng công việc. Người tuổi Sửu khi khởi nghiệp gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống nhưng sau đó thì họ sẽ có những cơ hội may mắn để thay đổi vận mệnh.

Trong nửa đầu tháng 2 âm lịch, người tuổi Sửu là con giáp không ngồi yên chờ thời nhờ đó mà họ luôn không ngừng nỗ lực để có cuộc sống sung túc viên mãn hơn người. Bạn sẽ nhận được cơ hội học tập, tu nghiệp để nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ. Nhờ hiệu quả công việc vượt trội, cơ hội thăng chức, tăng lương của con giáp này rất lớn.

Nửa đầu tháng 2 âm lịch: Top 3 con giáp được tài lộc gõ cửa liên tiếp, vận may ào đến nhà, đào trúng mỏ vàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

Trời cao an bài, trước khi khép lại tháng 2, TIỀN XÔNG VÀO NHÀ 3 con giáp này, may mắn bất tận

Trời cao an bài, trước khi khép lại tháng 2, TIỀN XÔNG VÀO NHÀ 3 con giáp này, may mắn bất tận

Theo tử vi, đây là 3 con giáp ăn nên làm ra và không phải lo lắng về vấn đề tiền bạc trước khi khép lại tháng 2.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi đầu tháng 2 âm lịch tử vi tháng 2 Âm lịch tử vi hôm nay con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 2 giờ 24 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 2 giờ 27 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 2 giờ 33 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 35 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 2 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 2 giờ 55 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 3 giờ 22 phút trước
Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số