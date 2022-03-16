NỐT RUỒI trên vai sẽ khổ cực suốt đời hay sống hưởng vinh hoa phú quý?

Nếu là nốt ruồi son ở vai thì lại cho thấy chủ nhân là người đa tài, có vận khí tốt, có năng lực thực sự nên dễ dàng đạt được nhiều thành tựu trong công việc cũng như cuộc sống. Về tính cách, người sở hữu nốt ruồi son ở vai đa phần hòa nhã, duyên dáng, có tài ăn nói, giỏi giao tiếp nên hay được mọi người yêu mến và giúp đỡ. Tuy nhiên, điểm yếu của những người này lại là nhanh chán, thích sự mới mẻ nên khó tìm kiếm được hạnh phúc.

Nốt ruồi trên vai bất kể là chìm hay nổi thì họ đều là những người có tính trân trọng, cuộc sống đời thường và có chút an phận, đôi khi họ lại mang trong mình tính ích kỷ. Cách hành xử của họ hay nghi hoặc lung tung nên dễ gây ác cảm với người xung quanh, đặc biệt trong mối quan hệ với người bạn đời.

Nốt ruồi trên đầu bả vai trái

Nam giới:

Đàn ông có nốt ruồi nằm tại vị trí trên vai trái phía sau cổ mà khi gấp khuỷu tay lại có thể sờ thấy được, nốt ruồi này có mầu hồng hoặc đỏ nói lên chủ nhân là người tuy vất vả nhưng sẽ thu được thành công lớn. Về già sẽ có nhiều tài sản là điền địa rộng lớn, gia sản kếch sù, hôn nhân hạnh phúc.

Ngược lại, đối với trường hợp có nốt ruồi chìm, chủ nhân là người không được hưởng phúc lành mà phái rất lam lũ, vất vả mới hưởng được chút ít thành quả.

Nữ giới:

Với phụ nữ có nốt ruồi vai trái, họ thường là những người hiền lành, chăm chỉ. Sau khi kết hôn, họ sẽ rất coi trọng gia đình cũng như biết cách chăm sóc chu toàn mọi việc trong nhà. Cùng với đó, họ biết vun vén cho chồng con và quản lý chi tiêu giỏi nên cuộc sống tương đối ấm êm, sung túc, hạnh phúc. Trong công việc, họ là những người có tài lãnh đạo lại có vận khí tốt nên dễ thăng cao tiến chức.

Tuy nhiên, nếu nốt ruồi nằm ở bả vai trái mà bờ vai gầy lộ xương, nhô cao, lưng mỏng thì vận mệnh của người phụ nữ này không tốt cho lắm. Số không khổ về chồng con thì cũng vất vả về đường kinh tế. Nhưng nếu biết hành thiện tích đức thì hậu vận sẽ an nhàn hơn.

Ngược lại, nữ giới có nốt ruồi son trên bả vai trái mà lưng dày, eo thon bờ vai tròn đầy xuôi xuống thì cuộc đời an nhàn dễ thành công hơn người khác. Hoặc sau khi kết hôn họ có số hưởng phú quý nhờ vào kinh tế nhà chồng.

Nốt ruồi trên đầu bả vai phải

Nam giới:

Đàn ông có nốt ruồi trên vai nam giới ở bên phải có ý nghĩa cho thấy chủ nhân là người phải gánh vác những trọng trách to lớn trong gia đình. Trong cuộc sống, họ bị những áp lực về kinh tế đè nặng, thường không mấy may mắn và suôn sẻ. Nếu đôi vai của họ mà gầy gò ốm yếu còn cho thấy vấn đề sức khoẻ của chủ nhân không được tốt cho lắm.

Ở phương diện công việc, họ cũng không đạt được nhiều thành quả, vất vả cố gắng nhưng hay bị gây khó dễ và không thăng tiến cao được.

Về hôn nhân gia đình, người sở hữu nốt ruồi nằm ở vai phải cũng thường mất rất nhiều thời gian mới tìm được bạn đời của mình và thêm một thời gian dài nữa để đối phương có thể hiểu được họ.

Nữ giới:

Nữ giới mà có nốt ruồi ở vai bên phải có ý nghĩa cho biết chủ nhân thường là những người phải gánh vác các công việc, trọng trách lớn hơn so với những người khác. Cuộc đời phải bon chen vất vả, bôn ba khắp nơi buộc họ trở thành những người “đàn bà thép”. Cuộc sống khiến họ là vậy nhưng bên trong họ vẫn là những người phụ nữ yếu đuối, vẫn muốn được yêu thương được chở che như bao người phụ nữ khác.

Bù lại, họ đã phần là những người thông minh. Về trung niên có thể hơi vất cả nhưng hậu vận sẽ phát đạt và đủ đầy hơn.

Nếu có nốt ruồi ở vai phải là nốt ruồi son thì may mắn hơn. Họ thường có quý nhân phù trợ trong công việc nên sẽ thu được những thành công lớn đúng như kế hoạch.

Nốt ruồi nằm giữa bả vai

Vị trí nốt ruồi nằm giữa bả vai. Ảnh minh họa.

Theo truyền thống và theo phong thủy, thì khi có nốt ruồi nằm ở giữa 2 bên bả vai đều không tốt. Vai trái là gánh nặng và khổ cực, vai phải là bần cùng và tha hương. Nốt ruồi nằm giữa bả vai dù là vai trái hay vai phải đều được gọi là “nốt ruồi vất vả”. Những người có nột ruồi nằm giữa bả vai ở 2 bên đều gặp nhiều khó khăn, vất vả trong cuộc đời, phải cố gắng nỗ lực lắm mới có thể thành công.

Nốt ruồi ở xương quai xanh

Vị trí nốt ruồi trên xương quai xanh. Ảnh minh họa.

Người có nốt ruồi nằm ngay trên xương quai xanh phía gần đầu vai thường hay bị hao hụt tiền tài, không giữ được tiền nên về già dễ túng thiếu. Những ai có nốt ruồi này đều phải cẩn thận về chuyện kinh doanh, đầu tư.

Về phía nữ giới, nếu có nốt ruồi trên xương quai xanh đều là người hiền lành, bao dụng, tính cách trầm ổn, tâm địa thiện lương.

Nốt ruồi ở sau vai

Vị trí nốt ruồi sau vai. Ảnh minh họa.

Nốt ruồi ở phần vai phía sau, đưa tay ra sau có thể chạm được được thường gọi là "nốt ruồi nhiều tiền nhiều đất". Những ai có dạng nốt ruồi này đều xuất thân trong gia đình giàu có, được thừa hưởng phúc đức của tổ tiên, cả đời không phải lo lắng, cuộc sống tự do tự tại.

Nếu là nốt ruồi tốt thường giỏi giao tiếp, thường được mọi người tín nhiệm, có số đào hoa lại hay có quý nhân phù trợ. Ngược lại nốt ruồi xấu thường giao tiếp kém, khó thành công.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo