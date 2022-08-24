Nổi tiếng thị phi bủa vây, tiểu nhân rình rập chơi xấu là các con giáp nào?

Tâm linh - Tử vi 24/08/2022 17:47

Luôn dính đủ tai tiếng thị phi là số phận gắn liền với các con giáp dưới đây.

Tuổi Sửu

Những con giáp tuổi Sửu vốn rất an phận thủ thường khi con giáp này luôn mong muốn mình có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Tuy nhiên những con người tuổi Sửu lại có tính cách vô cùng thẳng thắn khi nghĩ gì nói nấy, nhiều khi gây tổn thương cho người đối diện. 

Chính con giáp này là người đã phát ngôn thì phát hiện ra nhưng người nghe lại cảm tổn thương. Con giáp tuổi Sửu vốn chẳng sợ tiểu nhân thì chắc chắn, kẻ tiểu nhân sẽ tìm cách gây rối công việc của con giáp này, lời ra tiếng vào về hành vi, lời nói của người tuổi Sửu.

Tuổi Tỵ

Tử vi cho biết trong năm 2022 này những người tuổi Tỵ dù có nhiều thăng tiến trong công danh tài lộc. Nhưng tuổi Tỵ vẫn nên cẩn trọng kẻo gặp nhiều rắc rối trên phương diện sức khỏe hoặc xuất hành.

Đặc biệt, trên mặt sức khỏe, họ thường cho rằng mình còn trẻ nên thường xuyên làm việc quá sức, cố gắng quá sức, thậm chí làm việc quên ăn sẽ khiến cho bạn dễ rơi vào khủng hoảng tinh thần. Vì vậy, bạn nên chăm sóc sức khỏe của mình thật tốt để không phải nằm viện nhé.

Nổi tiếng thị phi bủa vây, tiểu nhân rình rập chơi xấu là các con giáp nào? - Ảnh 1
Đặc biệt, trong cuộc sống người tuổi Tỵ cần phải giảm bớt tính nóng nảy, bộc trực của mình kẻo rước thêm nhiều thị phi không đáng có. Trong năm tới bạn nên giữ suy nghĩ tích cực, bởi bạn là con giáp được thần phật che chở, khó khăn nào rồi cũng qua thôi.

Tử vi cho biết trong vòng 3 năm tới người tuổi Tỵ càng tránh xa thói thị phi, nóng nảy cuộc sống càng thăng hoa viên mãn, giàu có ít ai sánh bằng.

Tuổi Dần 

Người tuổi Dần là con giáp thị phi, họ thường có tính cách kiêu ngạo, luôn cho rằng mình đứng ở vị thế cao hơn người khác, họ không phải nghe lời bất cứ ai, trong khi người khác nhất định phải nghe theo ý của mình. 


Nếu như có người nào đó cố tình chống đối họ, họ chắc chắn sẽ nổi giận lôi đình, thậm chí nếu đó là cấp dưới hoặc người đồng vai phải lứa, họ có thể sẵn sàng mắng đối phương đến mức tối tăm mặt mũi.

Vì cái tính nóng nảy, bốc đồng này mà tuổi Dần rát dễ đắc tội với mọi người xung quanh, thậm chí không cần kẻ tiểu nhân nói xấu sau lưng quá nhiều cũng sẽ có rất nhiều lời bàn tán của người khác sau lựng họ.

Những lời bàn tán này truyền từ người này sang người khác rất dễ biến thành thị phi, khiến họ gặp nhiều rắc rối trong công việc cũng như trong cuộc sống. 

 

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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