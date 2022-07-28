15 ngày tới của tháng 8, con giáp nào tưng bừng nhộn nhịp, mở tiệc đón tài vận và may mắn ghé thăm?

Trời sinh những người tuổi Dậu vốn siêng năng, chăm chỉ, luôn khao khát làm giàu và không ngại đối mặt với khó khăn, thử thách để tìm kiếm cơ hội xây dựng cuộc sống sung túc viên mãn. Đa số những người tuổi Dậu vốn xuất thân nghèo khó nên họ biết trân trọng sự lao động, trân trọng đồng tiền do mình làm ra. Trong cuộc sống, tuổi Dậu tin rằng mọi nỗ lực sẽ được đền đáp xứng đáng, có thể họ không may mắn như bao người, viên mãn không vào thời trẻ nhưng họ tin rằng trước sau gì mình cũng sẽ toại nguyện.

Tử vi học có nói, trong năm này, cuộc sống tuổi Dậu có nhiều biến động tích cực, không phải vào những tháng đầu năm, mà vào những tháng cuối năm họ mới cảm nhận được sự thăng hoa trong công việc lẫn tài vận. Đặc biệt, từ đầu tháng 8 trở đi, tuổi Dậu được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, cuộc sống những ngày tháng sắp tới có nhiều khởi sắc, công việc suôn sẻ và đời sống tình cảm cũng muôn màu. Từ giờ đến cuối năm, nếu như tuổi Dậu biết nắm bắt cơ hội thì họ có thể xây dựng cuộc sống viên mãn, sự nghiệp ổn định chưa đủ mà tài vận còn dồi dào.

Trong 15 ngày tới của tháng 8, các bạn tuổi Sửu sẽ có tài lộc, vận may ngời ngợi, được “bề trên” phù hộ, tiền tài tăng vọt đấy.

Nếu tiếp xúc với người tuổi Sửu bạn sẽ biết, các bạn ấy là những người sống thực tế, thật thà, cho dù chịu thiệt cũng không nhằm nhò gì, chính vì vậy bạn bè luôn yêu thích gần gũi với Sửu Sửu. Thực tế, tuổi Sửu không thực sự quá quan tâm đến tiền tài, thay vào đó, họ coi trọng các mối quan hệ hơn, đánh giá quá trình giao thiệp của bản thân với những con giáp khác và luôn nỗ lực cải thiện bản thân.

Một con người đáng tin cậy như vậy không lý gì các quý nhân không ra tay giúp đỡ. Hai tuần tiếp của tháng 8, quý nhân từng người từng người một đến với tuổi Sửu như măng mọc sau mưa xuân, dành cho bạn một chuỗi các cơ hội mới.

Tuy nhiên, cơ hội đến càng nhiều, áp lực lại càng cao. Dù sao đi nữa, chỉ cần bạn nhớ rằng, bế tắc không có nghĩa là kết thúc, và kiên trì bền bỉ sẽ đổi lại tiền tài vun đầy, tương lai tươi sáng nhé.

Tuổi Thân

Trời sinh tuổi Thân là những người thông minh, kiên nhẫn và không ngừng nỗ lực trong cuộc sống để tạo ra giá trị riêng cho bản thân mình. Đa số những người tuổi Thân không xuất thân trong gia đình giàu có sung túc nhưng họ hoàn toàn có khả năng tự tạo phú quý cho mình. Trong cuộc sống, cũng có lúc tuổi Thân "lên bờ xuống ruộng" với những khó khăn không sao đếm xuể, thế nhưng họ có sự nhẫn nại và kiên cường không phải ai cũng có được, nhờ vậy mà tương lai sẽ dễ dàng gặt hái được nhiều thành công vang dội.

Tử vi học có nói, trong năm này, cuộc sống tuổi Thân có nhiều bước tiến bất ngờ. Những tháng đầu năm ngỡ rằng mọi thứ giậm chân tại chỗ nhưng đến những tháng cuối năm thì tài vận và sự nghiệp có chút khởi sắc. Đặc biệt, từ đầu tháng 8 này, vận may của tuổi Thân sẽ lội ngược dòng. Từ giai đoạn này trở đi họ sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Cuối năm nay, mọi cơ hội tốt đều không mời mà đến, vì vậy tuổi Thân cần phải bình tĩnh, nắm bắt mọi thời cơ để có thể xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.