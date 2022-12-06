Noel cận kề, 3 con giáp mở nắp rương vàng, tiền căng chặt ví, làm ăn thông thuận, tình duyên ấm êm

Tâm linh - Tử vi 06/12/2022 15:42

Tử vi nói rằng, Noel cận kề, xin được chúc mừng 3 con giáp gặp vận phát tài, kiếm được khoản tiền khủng nhờ được Thần Tài nâng bước.

Tuổi Mùi 

Tuổi Mùi đón chào dịp lễ Noel với một tinh thần phấn chấn, lạc quan, làm việc gì cũng hào hứng, sôi nổi mà nhận được không ít sự thán phục đến từ đồng nghiệp. Bởi vậy mà con đường sự nghiệp, tài lộc từng bước thênh thang, có dấu hiệu phát triển rõ rệt. Bản mệnh biết mình muốn gì, mình cần làm gì để thực hiện mục tiêu đó mà luôn cố gắng từ những việc nhỏ bé nhất. 

Người làm ăn kinh doanh duy trì được những mối hàng chất lượng, giá cả phải chăng, đặc biệt là nguồn khách hàng gắn bó lâu dài giới thiệu được thêm nhiều khách mới. Thời điểm này bản mệnh mau tranh thủ thời cơ mở rộng mối quan hệ với đối tác, khách hàng để thu về lợi nhuận lớn hơn nữa, việc mở rộng mô hình kinh doanh chỉ là sớm muộn. 

Noel cận kề, 3 con giáp mở nắp rương vàng, tiền căng chặt ví, làm ăn thông thuận, tình duyên ấm êm - Ảnh 1
Tuổi Mùi đón chào dịp lễ Noel với một tinh thần phấn chấn, lạc quan, làm việc gì cũng hào hứng, sôi nổi mà nhận được không ít sự thán phục đến từ đồng nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Tuổi Dần hạnh phúc trào dâng nhờ được Nhị Hợp nâng đỡ mà đem đến tác động tích cực cho sự nghiệp bản mệnh. Đặc biệt, cận kề dịp Noel, tuổi Dần sẽ vận dụng được trí thông minh, tài đàm phán mà mang về tay những dự án hợp tác quan trọng. 

Cấp trên hoàn toàn tin tưởng và giao cho bạn nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, đây là cách để cấp trên đánh giá chi tiết năng lực của bạn mà từ đó hướng bạn đến vị trí thích hợp. Cơ hội gặp được quý nhân truyền thụ kinh nghiệm, đường đi nước bước cho bạn là rất cao, trong một cuộc gặp gỡ bất ngờ bạn có thể sẽ quen người ấy và vô tình gắn kết quan hệ công việc. 

Noel cận kề, 3 con giáp mở nắp rương vàng, tiền căng chặt ví, làm ăn thông thuận, tình duyên ấm êm - Ảnh 2
Đặc biệt, cận kề dịp Noel, tuổi Dần sẽ vận dụng được trí thông minh, tài đàm phán mà mang về tay những dự án hợp tác quan trọng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Theo tử vi 12 con giáp, cận kề dịp lễ Noel sẽ có sao Hồng Loan cùng với Thiên Quan ghé thăm nên tuổi Dậu được hưởng những thiên khí tốt đẹp nhất mà có túi tiền rủng rỉnh hơn cả. May mắn đến với bản mệnh ở một vài trò chơi may rủi, việc bạn trúng thưởng một món quà hay một khoản tiền có giá trị trong ngày này là rất có thể.

Thế nhưng đừng thấy vậy mà chi tiêu hoang phí đâu đấy. Tốt nhất với số tiền này bản mệnh tính đến chuyện đầu tư, kinh doanh một lĩnh vực nào đó sẽ giúp tiền đẻ ra tiền. Bằng bản lĩnh mạnh mẽ, ham học hỏi bạn sẽ sớm thành công mà thôi. 

Noel cận kề, 3 con giáp mở nắp rương vàng, tiền căng chặt ví, làm ăn thông thuận, tình duyên ấm êm - Ảnh 3
Theo tử vi 12 con giáp, cận kề dịp lễ Noel sẽ có sao Hồng Loan cùng với Thiên Quan ghé thăm nên tuổi Dậu được hưởng những thiên khí tốt đẹp nhất mà có túi tiền rủng rỉnh hơn cả - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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