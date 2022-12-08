Những vất vả của tháng 11 đã qua, từ 2h khuya Thứ 7 ngày 10/12/2022: 3 con giáp gặp được điềm lành, Tài Lộc tăng phi mã, giàu sang phú quý chẳng lo cực khổ

Tâm linh - Tử vi 08/12/2022 10:25

Nhưng người thuộc 3 con giáp sau có tính cách chăm chỉ, cần mẫn làm việc. Họ luôn không ngừng phấn đấu đề giành lấy sự thành công cho riêng mình, vì thế cho dù trước mắt có là khó khăn hay trở ngại thì họ cũng sẽ cố hết sức vượt qua.

 

Tuổi Mão

Ngay khi người bạn Mèo bước vào thời điểm này , sẽ vô tình được các ngôi sao may mắn. Mặt khác, đối với cá nhân người tuổi Mão, may mắn có thể dẫn đến đào hoa, nhưng đối với một số người đang muốn thoát khỏi cảnh độc thân, muốn có được tình yêu đích thực càng sớm càng tốt thì họ phải hiểu rõ thế mạnh của bản thân và những điểm yếu.

Tài chính ở thời điểm này khá dư dả, Mão được dự đoán cả nguồn thu từ nghề tay phải và tay trái của bạn đều khả quan. Mối quan hệ tình cảm cũng có nhiều niềm vui. Một số cặp đôi có thể đi đến quyết định quan trọng khi nâng cấp mối quan hệ tình cảm của mình. Gia đạo an vui, vợ chồng đồng lòng vun vén nhà cửa. Người độc thân có vận đào hoa, dễ tìm thấy tình yêu định mệnh của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc của tuổi này cũng đi lên trong khoảng thời gian cuối năm. Bạn có thể đánh bại được đối thủ nhờ tài năng và kinh nghiệm của mình, nhờ đó thu được lợi nhuận tương xứng.

Tuổi Ngọ

Ngựa thuộc con giáp những người lạc quan, vui vẻ, dù làm việc gì cũng rất quyết đoán, không chạy theo xu hướng, cũng rất có năng lực lãnh đạo, nếu dấn thân vào những ngành liên quan đến chính trị thì địa vị của họ càng ngày càng cao và sẽ ngày càng già đi khi tuổi càng cao.

Ảnh minh họa: Internet

Bạn càng giàu, bạn càng làm việc tốt và bạn có trách nhiệm hơn, vì vậy bạn được cấp trên đánh giá cao. Vận trình tài lộc của tuổi này cũng đi lên trong khoảng thời gian cuối năm. Bạn có thể đánh bại được đối thủ nhờ tài năng và kinh nghiệm của mình, nhờ đó thu được lợi nhuận tương xứng. 

Tuổi Mùi

Những người sinh năm Mùi rất trung thực và có trách nhiệm, có sự nghiệp tốt, suy nghĩ cẩn thận, thông minh, kiên trì và dũng cảm. Tài lộc rất tốt, chuyện vui chồng chất, phúc lộc gấp đôi, có cả sức khỏe và may mắn. 

Ảnh minh họa: Internet

Do biết cách lập kế hoạch cho công việc nên tuổi này làm gì cũng tuần tự từng bước vững vàng, dù công việc có bộn bề đến mấy cũng không dễ gì rơi vào cảnh bối rối. Chuyện hợp tác làm ăn tiến triển thuận lợi, túi tiền rủng rỉnh gấp 2, gấp 3 tháng cũ.

Thời điểm này người làm kinh doanh nhanh chóng kí kết hợp đồng khủng, xây dựng mối quan hệ với khách hàng, đối tác thuận lợi. Vận trình tình duyên êm đềm, hạnh phúc cho cả người độc thân và người đã có gia đình.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

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Tử vi 12 con giáp hằng ngày dự đoán có 3 con giáp gặp điềm lành và phú quý, sự nghiệp phi mã, vạn sự như ý vào thời điểm này.

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