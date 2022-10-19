Những tật xấu khiến người khác khó chịu của 12 con giáp, xóa bỏ càng sớm năm 2023 càng hanh thông

Một số người sớm nhận ra được và tìm cách khắc phục, nhưng một số khác vẫn không ý thức được tật xấu của mình. Để xây dựng hình ảnh tốt hơn trong mắt mọi người, không có cách nào khác là từ bỏ thói xấu, tập thói quen tốt.

Hầu hết chúng ta đều muốn làm hài lòng người khác để nhận lấy sự yêu mến. Tuy nhiên, tính cách của mỗi người lại luôn tồn tại những khuyết điểm đôi khi làm phật lòng người bên cạnh mà có khi chính chúng ta cũng không hề ý thức được điều đó.

Hãy cùng xem những tật xấu cần thay đổi của 12 con giáp năm 2023 là gì, tự ý thức và sớm xóa bỏ chúng sẽ giúp cuộc sống của bạn ngày càng nở hoa.

Bước sang năm 2023, 12 con giáp cũng có những khuyết điểm cần sớm sửa đổi để ngày càng hoàn thiện bản thân cũng như giúp nhân duyên của mình thêm vượng.

1. Tuổi Tý – Sự nghi ngờ

Tý vốn là con giáp tràn đầy năng lượng và khéo léo, không khó để họ trở nên nổi bật trong môi trường có nhiều mối quan hệ tốt đẹp.

Tuy nhiên, có một tật xấu mà con giáp này mắc phải nhưng không hề nhận ra, đó luôn tràn ngập nghi ngờ về những điều xảy ra xung quanh mình.

Trong mọi tình huống, Tý rất dễ phát sinh thái độ nghi ngờ như một loại phản ứng bảo vệ cái tôi ích kỷ của mình. Với thói quen “kinh điển” là khi nghi ngờ điều gì, hầu như bạn tin chắc đó là sự thật, không muốn tìm hiểu hay khám phá thêm nữa.

Đặc biệt là trong chuyện tình cảm, một khi hình thành cảm xúc ngờ vực về nửa kia, cho dù được cung cấp những thông tin có cơ sở chứng minh rõ ràng để giúp bạn hiểu đúng đắn hơn về đối tượng ấy, bạn cũng không dễ dàng mở lòng ra tiếp nhận. Những lúc như vậy, bạn dễ cáu gắt, bực dọc, chìm đắm trong những vọng tưởng miên man, rồi rơi vào nhận thức và phán xét sai lệch.

Do đó trong năm 2023, bạn cần sớm sửa đổi tật xấu này của mình. Đây cũng là điều dễ khiến nhiều người phật ý, dù sao thì không ai thích những người đa nghi cả.

2. Tuổi Sửu – Bướng bỉnh

Hầu hết người tuổi Sửu đều rất tự tin vào bản thân, làm việc có tổ chức, thích vạch ra các kế hoạch cụ thể để tuân theo.

Nhưng chính vì cứ khăng khăng bám vào kế hoạch đã đặt ra mà bạn bỏ lỡ sự linh hoạt. Từ đó, bạn trở nên bướng bỉnh, cứng đầu trong mắt người khác. Dù có được khuyên răn thế nào đi nữa, bạn chỉ khăng khăng cứng đầu với quyết định của mình mà thôi.

Điều này có thể gây khó khăn khi hợp tác làm việc chung với người khác. Nếu đôi bên không có sự phối hợp, nhún nhường lẫn nhau, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra xung đột quan điểm, ảnh hưởng tới hiệu suất chung.

Sửu cần nhận ra rằng, cuộc sống luôn đầy bất ngờ và chúng ta chẳng thể đoán trước được điều gì cả, chỉ có thể chuẩn bị tinh thần điều chỉnh linh hoạt khi cần thiết mà thôi. Do đó, nếu những chú Trâu muốn tránh rắc rối vào năm 2023, bạn nên tiếp thu ý kiến đóng góp của người khác một cách linh hoạt.

3. Tuổi Dần – Bốc đồng

Với những người tuổi Dần thì năm 2033 thực sự là năm nhiều thách thức nhưng cũng rất thú vị. Sự bốc đồng chính là một điểm yếu mà người tuổi Dần nên chế ngự trong năm nay.

Bản mệnh có sự dứt khoát, quyết đoán, nghĩ đến việc gì là sẽ lập tức thực hiện ngay, chẳng hề lo lắng bất cứ điều gì cả, nhưng cũng chính vì lẽ đó mà bạn cũng hay làm ra những hành động quá mức bốc đồng, khiến mọi người không thể nào hiểu nổi. Cái bản tính bốc đồng đã gắn liền với con giáp này, khiến họ có muốn thay đổi cũng chẳng hề dễ dàng trong một sớm một chiều được.

Nhưng cũng chính sự bốc đồng có thể khiến bạn đưa ra những quyết định thiếu sáng suốt, thậm chí là phải trả một cái giá không nhỏ. Trước khi hành động, đừng quên cho mình thời gian để cân nhắc thiệt, hơn.

Nhìn chung, năm 2023 diễn ra tốt đẹp hay trắc trở hoàn toàn phụ thuộc vào cách bạn thể hiện sức mạnh, hạn chế điểm yếu của mình.

4. Tuổi Mão – Lo lắng thái quá

Tuổi Mão vốn là con giáp rất tháo vát, lúc nào cũng muốn tự toan lo, gánh vác công việc khó khăn một mình mà ko muốn phiền lụy tới người nào.

Con giáp này là người hiểu chuyện, tỉ mỉ và kỹ lưỡng, lúc nào cũng tự mình quan sát, xem xét mọi việc kỹ lưỡng đồng thời tìm hiểu rõ nguyên nhân của vấn đề. Cũng chính vì sự tỉ mỉ và kỹ lưỡng này mà làm bạn trở thành một người lúc nào cũng lo lắng quá mữa cần thiết.

Đặc biệt, bạn rất dễ bị phân tâm bởi hành động của một ai đó. Chỉ cần đối phương làm ra một hành động nhỏ thôi, bạn cũng có thể bị cuốn theo, rồi lại ngồi phân tích cụ thể và chi tiết hành động đấy mặc dù thực chất nó chẳng với ý nghĩa gì.

Lo lắng thái quá làm con giáp này ko kiểm soát được bản thân mặc dù chính bạn tự nhận thức được vấn đề của mình nằm ở đâu. Rất khó để bạn tập trung vào một điều gì đó, bởi bạn luôn bị cuốn đi bởi những suy nghĩ ngoài lề. Trong năm 2023, bạn nên điều chỉnh để hạn chế việc suy nghĩ ngoài lề một tí là mọi việc sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều đấy.

5. Tuổi Thìn – Kiêu căng ngạo mạn

Trong 12 con giáp, tuổi Thìn may mắn được trời phú cho sự nhanh nhẹn, thông minh, giỏi giang. Chính vì thế nên họ thường rất dễ kiêu ngạo dù quả thực những gì họ làm được xứng đáng để họ được kiêu.

Mỗi khi đạt được thành công trong một lĩnh vực nào đó, con giáp này thường rất dễ trở nên rất kiêu ngạo. Đây vốn là một phản ứng bình thường mà bất cứ ai cũng có khi cảm thấy tự hào về thành quả mình đạt được. Nhưng nếu như sự kiêu ngạo đó vượt quá giới hạn chịu đựng của người khác, khiến mọi người cảm thấy khó chịu thì nó sẽ rất kệch cỡm.

Nếu vẫn trong phạm vi cho phép thì không sao, tuy nhiên những chú Rồng lại thường để sự kiêu ngạo của mình vượt quá giới hạn, trở thành kiêu căng, ngạo mạn.

Một khi trở nên ngạo mạn, con giáp này sẽ làm việc không kiêng nể bất cứ điều gì, việc gì cũng dám làm. Kể cả có làm sai cũng không biết hối cải. Cho nên con giáp tuổi Thìn rất cần sửa đổi tính cách tự phụ của mình để tránh những rắc rối không đáng có trong năm 2023.

6. Tuổi Tị - Đào hoa đa tình

Những người sinh vào tuổi Tị có khả năng thích ứng với môi trường tốt, biết làm chủ hoàn cảnh, linh hoạt và rất chủ động trong mọi việc, kể cả chuyện tình cảm.

Cũng vì tính chủ động mà con giáp này rất ghét những thứ nhạt nhòa, ổn định và đơn giản. Bạn ham thích những điều mới mẻ, bởi vậy cuộc sống phải có nhiều kích thích mới đem lại cho người tuổi Tị niềm vui vẻ hứng khởi.

Do đó bạn thích được phiêu lưu trong những chuyện tình lãng mạn vui vẻ khác nhau hơn là ổn định một chỗ.

Cái tính đào hoa đa tình lại giao tiếp khéo léo giúp bản mệnh được nhiều người theo đuổi. Tuy nhiên, không phải lúc nào đa tình cũng tốt.

Trong năm 2023, nếu không nghiêm túc với chuyện tình cảm, Tị dễ rơi vào cảnh “lắm mối tối nằm không”, nhiều mối quan hệ nhưng rồi cũng nhanh chóng tan vỡ, một phần là do sự nóng vội, vội vàng, một phần là tính cả thèm chóng chán, đứng núi này, trông núi nọ của bạn.

7. Tuổi Ngọ - Qua loa, cẩu thả

Làm việc hời hợt, cẩu thả qua loa là điều mà tuổi Ngọ cần vứt bỏ khi bước sang năm 2023 để có thể giành lấy thành công như mình hằng mong.

Khi bắt tay vào làm việc gì, con giáp này cũng chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng cho xong để được nghỉ ngơi. Cho dù trong quá trình đó có phát hiện chi tiết gì mình làm chưa được cẩn thận cho lắm, Ngọ cũng thường bỏ qua bởi cho rằng việc này không gây ảnh hưởng nhiều đến chất lượng công việc.

Có nhiều khi, công việc có thể được giải quyết một cách hoàn hảo hơn nhiều, nhưng chính vì sự thiếu cẩn thận của bạn nên công việc mới dễ xảy ra lỗi lầm bởi những chi tiết nhỏ bé rất đáng tiếc.

Chẳng có một vị sếp nào lại thích nhân viên cấp dưới thiếu trách nhiệm, thiếu sự sáng tạo hay không chủ động. Tật xấu đó còn có thể chặn đứng cơ hội thăng tiến của con giáp này.

Bản mệnh nên biết rằng nếu mình thay đổi được tính xấu này thì sự nghiệp sẽ tiến triển thuận lợi hơn nhiều trong năm Quý Mão. Chắc hẳn bạn cũng không muốn công sức mình bỏ ra suốt bao lâu nay cuối cùng lại đổ sông đổ bể đúng không?

8. Tuổi Mùi – Rề rà, chậm chạp

Thói quen rề rà dường như đã ăn sâu vào máu khiến người tuổi Mùi thường chậm hơn người khác một nhịp. Cho dù bạn ý thức được điều đó, nhưng để sửa đổi lại không hề dễ dàng.

Thực tế, dù bạn làm việc chăm chỉ nhưng có thể phương pháp chưa khoa học nên người khác vẫn đánh giá bạn là người chậm chạp. Bạn cần xây dựng cách làm việc thông minh hơn là chỉ biết chăm chỉ như hiện tại.

Tính chậm chạp là một trong những nguyên nhân chính làm giảm hiệu suất trong công việc, ngăn cản bạn thành công và đánh mất nhiều cơ hội. Cơ hội qua đi rất nhanh, nếu bạn không nắm bắt thì không biết bao giờ mới có thể tiếp cận những vận may như thế.

Vậy nên mục tiêu quan trọng nhất của bạn trong năm 2022 nên là hãy cố gắng thay đổi thói quen rề rà của mình.

Việc đầu tiên để khắc phục tính rề rà là bạn phải nhận ra được điểm yếu của mình và quyết tâm thay đổi. Điều này thuộc về vấn đề tư duy. Rất nhiều người chậm chạp nhưng họ không ý thức được điều này và thậm chí không có ý muốn sửa đổi thì sẽ không bao giờ cải thiện được tình hình.

9. Tuổi Thân – Khoe khoang, phóng đại

Thân là người tính tình khó đoán, thất thường, luôn thích thể hiện sự bí hiểm của bản thân. Thi thoảng con giáp này lại cho bạn thấy một điều bất ngờ nào đó liên quan đến thành tích, tiền bạc của bản thân.

Nhưng những câu chuyện đó có thật hay không thì phải xem xét. Đây có thể chỉ là câu chuyện họ bịa ra để đánh lừa người bên cạnh, tin là họ hào nhoáng mà thôi.

Thân lúc nào cũng tự cho là mình tài giỏi. Thế nhưng, đây chỉ là nhận định của một mình họ mà thôi, không phải ai cũng công nhận điều đó. Vì quá tự tin với bản thân mình nên đi đến đâu, họ cũng thích khoe khoang những gì mà mình học được.

Thực chất, những tri thức họ nói ra có thể khiến những người bình thường trầm trồ thán phục. Thế nhưng nếu là những người hiểu biết thực sự thì lại có suy nghĩ khác. Người ta sẽ chỉ thấy họ đã khoe mẽ quá đáng mà thôi.

Bởi những tri thức ấy cũng không có gì là quá cao siêu cả. Người tuổi này cần học cách khiêm tốn và quan sát hoàn cảnh giao tiếp. Đừng để mình trở thành kẻ “múa rìu qua mắt thợ”, khiến người khác chê cười sau lưng.

10. Tuổi Dậu – Ích kỷ và xấu tính

Ai cũng biết rằng người tuổi Dậu luôn suy nghĩ rất chủ quan, luôn cho rằng những quan điểm của mình là chính xác, mọi người nhất định phải nghe theo.

Bản thân Dậu luôn tự đặt ra cho mình và mọi người những tiêu chuẩn rất cao, thế nhưng làm sao tất cả mọi người đều có thể giống như suy nghĩ của con giáp này được? Vì thế, nếu gặp một người không như ý muốn, họ sẽ không bao giờ muốn lãng phí thời gian và công sức của mình.

Cái tính ích kỷ của Dậu còn thể hiện ở việc, trong các mối quan hệ, họ luôn coi mình là trung tâm của sự chú ý, mọi người đều cần phải tôn trọng họ nên họ cũng có xu hướng thường coi thường sự tồn tại và ý kiến của người khác. Do đó, nếu muốn xây dựng quan hệ lâu dài với người tuổi Dậu, bạn cần phải học cách nhường nhịn nhiều hơn.

Thói quen này có thể mang lại những rắc rối cho tuổi Dậu trong năm 2023. Cũng chính bởi vậy mà dần dần, họ trở thành một con giáp hẹp hòi và ích kỷ, lâu dần, sâu trong lòng họ sẽ nảy sinh suy nghĩ rằng người khác không thể nào tài giỏi bằng mình được, việc mọi người luôn phải nghe theo ý kiến của mình mới là điều hiển nhiên.

11. Tuổi Tuất – Thiếu linh hoạt

Tốt tính và xởi lởi, tuổi Tuất khiến cho ai cũng vui vẻ khi làm việc cùng bạn. Bạn luôn biết cách tìm ra hướng giải quyết cho mọi tình huống dù công việc có căng thẳng đến đâu.

Trải qua nhiều thử thách, bản mệnh càng lúc càng cứng cáp hơn và trở thành một mẫu nhân viên mẫn cán và có tầm nhìn. Đặc biệt bạn còn có khả năng lãnh đạo trong đội nhóm của mình khi có thể điều phối công việc theo quy củ và luật lệ để mọi thứ được suôn sẻ nhất.

Nhưng như thế lại khiến cho người khác nhìn nhận bạn là một người cứng nhắc và thiếu linh hoạt. Cách làm của bạn không sai, nhưng bạn cố gắng đừng quá khắt khe với nhân viên, không khéo lại mang tiếng là “chuyên quyền”.

Do đó, trong năm 2023, hãy cố gắng xử lý mọi việc linh hoạt hơn. Hãy lưu ý rằng mọi chuyện đều có thể giải quyết được nếu bạn biết khéo léo “mềm nắn rắn buông”.

12. Tuổi Hợi – Không có chính kiến

Đối với tuổi Hợi, dù bề ngoài có vẻ nhanh nhẹn và khéo léo, nhưng thực chất con giáp này khá tự ti và dễ dàng bị lay chuyển bởi ý kiến của những người xung quanh.

Con giáp này mặc dù được xem là thông minh nhưng lại vô cùng lười suy nghĩ, họ thường chắp nối những ý tưởng của người khác thành một ý tưởng của mình, vì thế hiệu quả trong công việc dường như không có và không được đánh giá cao.

Cũng bởi không có chính kiến, Hợi dễ dàng đi xin lời khuyên của bất cứ ai, và chỉ cần một ý kiến không ủng hộ, họ sẽ lập tức bị chùn bước.

Bước sang năm 2023, nếu không sớm thay đổi tật xấu này của mình, Hợi khó mà đạt được thành công trong lĩnh vực mà mình theo đuổi. Thậm chí công sức bỏ ra cũng không được đền đáp xứng đáng, giống như đẽo cày giữa đường vậy.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.