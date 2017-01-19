Những người sinh tháng này sẽ không còn phải cô đơn lẻ bóng, có đôi có cặp hạnh phúc trong năm 2017

Nhưng Bạch Dương lại dễ vướng vào hoàn cảnh “lắm mối tối nằm không”. Vi vậy, dù có nhiều sự lựa chọn, nhiều nhân duyên tốt đẹp thì Bạch Dương cũng nên kiên định trong suy nghĩ và lựa chọn của mình. Đặc biệc là trong những lúc quan trọng. Đừng để vụt mất điều gì rồi mới hối hận thì đã không kịp!

Sang năm 2017 , chuyện tình yêu của Bạch Dương sẽ trở nên rực rỡ hơn. Đây sẽ là lúc họ có cơ hội tìm được nhiều người phù hợp với mình. Nhiều người đến mức Bạch Dương khó mà lựa chọn ai phù hợp nhất với mình. Trong chuyện hôn nhân, Bạch Dương cũng gặp nhiều vận may, suôn sẻ hơn nhiều năm trước. Vì vậy mà năm 2017 là năm khá tốt đẹp để Bạch Dương nghĩ đến chuyện trăm năm của mình

Song Tử

Tình duyên của Song Tử trong năm thật sự rất tốt đẹp. Song Tử dễ bị lung lay trong tình cảm. Bây giờ họ lại gặp nhiều cơ hội nhân duyên hơn, lại càng dễ say nắng hơn nữa. Sẽ không ít lần họ khó giữ được tâm thế ổn định khi có quá nhiều sự lựa chọn xung quanh mình, Yêu rồi lại quên nhanh chóng của Song Tử cứ thay đổi “xoành xoạch”

Dù thế, với hôn nhân, Song Tử có phần suy nghĩ nghiêm chỉnh để lựa chọn người phù hợp nhất cho mình. Tuy có cảm tình với nhiều đối tượng trong năm nay nhưng họ sẽ rất cẩn thận để chọn bạn đời trăm năm của mình. Với quyết định này, Song Tử phải có trách nhiệm hơn với bạn đời, trong cư xử và hạnh động của mình trong tương lai. Và vì muốn có một gia đình êm ấm, Song Tử sẽ đủ dũng khí để từ bỏ cuộc đời độc thân vốn tự do của mình

Thiên Bình

Thiên Bình luôn mong có cuộc sống bình ổn nhất trong thời gian gần đây, nhưng vẫn chưa được đáp ứng hết. Trong tình yêu hay hôn nhân cũng như thế. Họ gặp được những nhân duyên bất ngờ đến mức chưa chuẩn bị được gì. Dù đó là mối nhân duyên tốt lành thế nào, nhưng vì sự thiếu kiên định của Thiên Bình lại mang đến kết quả không mấy tốt đẹp.

Chuyện lập gia đình của Thiên Bình trong năm nay cũng khá bất ngờ, nằm ngoài dự định của họ. Với ai chưa có ý định kết hôn, cần cẩn trọng nếu không muốn bị cuốn vào tình yêu đến mức quên hết thảy mà bỏ qua những dự định khác. Với ai đã có ý định kết hôn thì hãy mạnh dạn làm theo điều mình mong muốn, đừng cố lấy lý do gì để cản trở. Vì đây sẽ là thời khắc chính mùi nhất để thành gia lập thất.

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