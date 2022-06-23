Những nét tướng xấu trên khuôn mặt người phụ nữ, tiêu tán tài lộc, nhưng chỉ cần tâm trong sáng thì ắt hoá dữ thành lành

Những người phụ nữ mà mặt lúc nào cũng u buồn, ấn đường bị che khuất, miệng thổi lửa… thì cuộc sống thường bần hàn, nghèo đói và khắc khổ.

Phụ nữ có trán nhỏ hẹp, nhiều nếp nhăn

Những người có trán cao, rộng được coi là có khí chất giàu sang; phúc khí tràn đầy. Ngược lại, phụ nữ có tướng trán nhỏ hẹp thường là người phúc bạc; nghèo khổ; lòng dạ hẹp hòi và được coi là tướng người phụ nữ khổ vì thường không giữ được tiền.

Cằm thu vào trong

Xem hình dáng khuôn mặt, sở hữu cằm nhỏ, lại lõm vào phía trong trông giống như không có cằm, phụ nữ khó có thể được hưởng thụ thành quả do mình làm ra. Tiền bạc chỉ mang lại cho họ nỗi khổ tâm về tinh thần.

Ảnh minh họa: Internet

Chân mày thấp, che mắt

Đây là nét tướng cho thấy phụ nữ sẽ có cuộc sống bất ổn, khổ sở và vất vả nếu không có tiền bạc trong tay. Tuy nhiên, khi cuộc sống đã được ổn định và có phần sung túc thì chuyện tình cảm, gia đình hay công việc của họ lại gặp trắc trở, tạo ra một áp lực tinh thần cực lớn.

Tướng miệng cá chép

Đặc điểm của tướng này là môi rộng, miệng mỏng, khóe miệng nhọn, trễ xuống, sắc môi thâm. Phụ nữ sở hữu tướng này hay nói lời cay nghiệt, phê phán người khác không thương tiếc. Đây là tướng miệng lộ tài, bao nhiêu phúc khí, tài khí đều theo đó mà trôi hết ra ngoài, cả đời phiêu bạt, cuộc sống lúc nào cũng túng thiếu.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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