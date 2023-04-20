Những con giáp phát tài vào đúng 9h ngày 22/4: may mắn đại cát, đại lợi, tài vận hanh thông, sự nghiệp thăng tiến phi mã

Người tuổi Tý hiền lành, thiện lượng, luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác và là người “ân oán rõ ràng”. Vào đúng 9h ngày 22/4, vận thế của con giáp này trở nên vô cùng thuận lợi, đón nhận liên tiếp hỷ sự.

Chính tài ổn định, hoạnh tài khởi sắc. Thu nhập của con giáp này tăng mạnh do những khoản tiền và lợi nhuận từ những nguồn đầu tư bên ngoài mang lại.

Thời điểm này, không chỉ may mắn mà con giáp này còn được quý nhân phù trợ. Đặc biệt tài vận của người tuổi Tý bùng nổ mạnh mẽ vào dịp này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Nhờ được thần tài nuông chiều hết mực, bề trên nâng đỡ người tuổi Hợi sẽ có một ngày mới đại phát tài. Vốn thông minh, khôn ngoan và tài giỏi nên việc Hợi thành công trong công việc là điều dễ hiểu. Thế nhưng, chính vì quá tài năng nên Hợi bị rất nhiều kẻ hãm hại, “ném đá giấu tay” mà lâm vào khốn khó.

Hợi đừng lo lắng, cũng đừng sợ hãi trước những trò gian manh. Chỉ cần đứng vững trên đôi chân của mình, tin vào con đường mình đang đi bạn chắc chắn sẽ giàu có vững vàng, nhà xe có đủ. Đúng 9h ngày 22/4, Hợi sẽ có cơ hội trúng số độc đắc, đổi đời ngoạn mục khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Với sự giúp đỡ của Tam Hợp, người tuổi Ngọ không chỉ vượng duyên mà còn vượng tài vô cùng. Tình cảm của các cặp đôi đang rất thăng hoa, có thể sẽ tính tới chuyện về chung 1 nhà. Đừng quên rằng Hỷ thần nằm ở hướng Nam nhé.

Trong khi đó, bạn cũng không phải lo lắng vấn đề tiền bạc khi cát thần Tam Hợp mở ra nhiều cơ hội kiếm tiền và soi đường cho bạn có kế hoạch sử dụng tiền hiệu quả. Người làm kinh doanh trở nên bận rộn hơn khi có nhiều đơn hàng về, phải tất bật ngược xuôi từ sáng tới tối, bù lại thì lợi nhuận tăng cao gấp bội.

Đúng 9h ngày 22/4, Chính Ấn cũng mở ra không ít cơ hội phát triển thuận lợi cho những chú Ngựa. Bản mệnh là người có tinh thần trách nhiệm cao, không ngại khó ngại khổ, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Nhờ vậy, con giáp này dễ dàng nhận được sự tin tưởng của cấp trên và đồng nghiệp, được mọi người ủng hộ hết mình.

Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.