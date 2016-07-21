Những con giáp này đảm bảo “ước gì được đó” trong nửa cuối năm 2016

Tâm linh - Tử vi 21/07/2016 21:51

Bước vào nửa cuối năm 2016, những con giáp sau đây đều có thể đạt được những gì mong muốn về cả phương diện đời sống tinh thần hay tiền bạc, sự nghiệp.

Tuổi Ngọ

Những con giáp này đảm bảo “ước gì được đó” trong nửa cuối năm 2016 - Ảnh 1

Trong năm nay, người tuổi Ngọ gặp được rất nhiều điều tốt đẹp. Trong sự nghiệp, tình duyên hay hôn nhân, họ đều gặp thuận lợi may mắn. Đặc biệt trong tháng 7 và 9 âm lịch, người tuổi Ngọ càng có sự nghiệp tấn tới , tiền bạc rủng rĩnh. Nếu cố gắng bạn còn có thể làm giàu dễ dàng trong tương lai.

Dù vậy, những người này cần cẩn thận trong quan hệ bạn bè, đề phòng họ tranh giành địa vị, gây chuyện không hay. Trong tháng 10 âm lịch, đường tài vận của người tuổi Ngọ có phần không tốt nhưng đường tình duyên lại khởi sắc, được nhiều người ngỏ ý.

Tuổi Thìn

Những con giáp này đảm bảo “ước gì được đó” trong nửa cuối năm 2016 - Ảnh 2

Nửa cuối năm 2016 người tuổi Thìn đều may mắn, thuận lợi trên mọi phương diện cuộc sống. Trong tháng 9 và 11 âm lịch, tiền bạc “vô như nước”, đây là cơ hội cho bạn làm giàu trong tương lai. Do đó, bạn có thể dành thời gian để đi du lịch để thư giãn thoải mái, tạo bầu không khí mới mẻ cho sức khỏe và tinh thần để bạn có thể tập trung gặt hái nhiều thành công trong tương lai.

Tuổi Tý

Những con giáp này đảm bảo “ước gì được đó” trong nửa cuối năm 2016 - Ảnh 3

Trong năm nay, đường tình duyên hôn nhân của người tuổi Tý rất suôn sẻ, hạnh phúc đủ đầy. Và cũng gặp được rất nhiều may mắn trên đường tiền tài. Sức khỏe thì rất tốt, không gặp vận xấu. Trong tháng 7 và tháng 10 âm lịch, thần tài sẽ ghé thăm họ, mọi điều đều thuận lợi. Đời sống của họ hai tháng này cực thoải mái, tiền bạc đủ đầy, giúp họ như thoải mái sau những khó khăn trước đó.

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