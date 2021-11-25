Những con giáp nam được mệnh danh là 'chúa hay ghen', thích giữ người yêu cho riêng mình

Tâm linh - Tử vi 25/11/2021 02:05

Đàn ông cũng có 'máu ghen' không thua gì phụ nữ, dưới đây là top 3 con giáp nam được biết đến là hay ghen, giữ khư khư người yêu ở bên cạnh.

Tuổi Dần

Những anh chàng cầm tinh con hổ thường có ham muốn chiếm hữu rất lớn. Trong tình yêu họ thường xuyên bộc lộ tính cách bá đạo của mình, bất kể là đi đến đâu, khi đi cạnh cô gái của mình người đàn ông tuổi Dần luôn thể hiện sự uy nghiêm khá “lạnh sống lưng”. Đấy chính là họ đã phát đi một thông điệp ngầm rằng cô gái đang đi bên cạnh tôi chính là vật sở hữu của tôi và không ai có quyền tiếp cận.

Với họ, bất kể người đàn ông nào xuất hiện bên cạnh người yêu mình đều có ý đồ không tốt, không có tình cảm bạn bè, đồng nghiệp nào hết, tất cả đều là chỉ để chiếm lấy trái tim của người yêu họ mà thôi. Chính vì thế họ sẽ kiểm soát người yêu vô cùng chặt chẽ, bất kể là đi đâu, làm gì, với ai, người yêu cũng đều phải báo cáo cho họ biết theo một mốc thời gian được định sẵn. Với họ đấy là một cách thể hiện tình cảm tuy nhiên không ngờ lại khiến cô gái của họ ngày càng thấy gò bó, nghẹt thở và muốn rời xa anh chàng ngay lập tức.

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 Đàn ông cầm tinh con rồng thường là những người khá gia trưởng và bảo thủ Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Đàn ông cầm tinh con rồng thường là những người khá gia trưởng và bảo thủ. Bản tính của họ là thể hiện sự áp đặt quan điểm lên bất kì ai kể cả đó có là người yêu của mình đi chăng nữa. Người yêu của tuổi Thìn không ít lần phải ấm ức vì tính cách khá khó chịu này của anh chàng. Không lắng nghe, chỉ đưa ra mệnh lệnh và muốn nhận được sự phục tùng là những điều mà tuổi Thìn muốn.

Họ cực kì nhạy cảm và rất hay ghen. Chỉ cần người yêu chậm trễ trả lời tin nhắn hay nhận cuộc gọi, tuổi Thìn sẽ dễ dàng tưởng tượng ra những cảnh tượng không hay và quy kết rằng người yêu mình thiếu chung thuỷ. Nếu không khắc phục nhược điểm này thì không sớm thì muộn sẽ không có cô gái nào nguyện ý nắm tay tuổi Thìn đi đến hết con đường hạnh phúc đâu.

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Đàn ông tuổi rắn là chúa hay ghen, họ là những người khá độc lập, tự tin nhưng trong tình yêu lại không thể tránh khỏi những giây phút ghen tuông mù quáng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Đàn ông tuổi rắn là chúa hay ghen, họ là những người khá độc lập, tự tin nhưng trong tình yêu lại không thể tránh khỏi những giây phút ghen tuông mù quáng. Ghen được cho là gia vị làm tăng mùi vị cho tình yêu nhưng một khi món gia vị này được nêm nếm quá tay thì lại trở thành thảm hoạ và đẩy tình yêu đến bờ vực phá sản.

hững anh chàng tuổi Tỵ yêu cầu người yêu cắt đứt mọi mối quan hệ với những người bạn khác giới, hạn chế tiếp xúc tối đa với người khác phái ở bất cứ đâu, họ cho rằng điều này sẽ giúp họ bảo vệ tình yêu tuy nhiên nó lại phản tác dụng khiến người yêu của họ cảm thấy không được tôn trọng, không được tin tưởng và đẩy tình yêu đến tan vỡ. Những anh chàng tuổi rắn nên biết đặt mình vào vị trí của người yêu và tiết chế bản tính ghen tuông của bản thân thì mới mang lại hạnh phúc cho cô gái của mình được.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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