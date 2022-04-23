Những con giáp làm phụ huynh sẽ rất MÁT TAY, nuôi dạy con KHÉO LÉO, NÊN NGƯỜI, được hưởng PHÚC KHÍ khi về già cạnh con cháu

Ngoài ra họ còn có khả năng làm việc với sự tập trung, năng suất và hiệu quả cao do đó mà không tốn thời gian một cách lãng phí. Thêm vào đó họ có "thần kinh thép" nên không bị chán nản hay gặp hiện tượng lo lắng, sợ hãi trên hành trình giáo dục con.

Người tuổi Tỵ vốn rất linh hoạt trong cuộc sống, điềm tĩnh trong xử trí mọi sự việc nên trong giáo dục con cái, họ suy nghĩ, lập ra kế hoạch, tìm kiếm phương pháp trước khi bắt tay vào làm việc cực kỳ bài bản.

Nhìn bề ngoài lạnh lùng, song thực chất, tuổi Tỵ rất giàu tình cảm và có tinh thần trách nhiệm với gia đình. Chỉ cần vì gia đình và người nhà, họ sẵn sàng làm bất cứ việc gì. Dù bản thân phải chịu khó, chịu khổ cũng không sao miễn mang tới cho người thân cuộc sống tốt nhất.

Người tuổi Tỵ khá thực tế nhưng họ cũng có một chủ nghĩa lí tưởng cao. Nhiều người có ước mơ, hoài bão nào đó nhưng để thực hiện hoá điều đó thì không ít người làm được. Nhưng người tuổi Tỵ thì khác. Họ luôn phát huy được tính cách điềm tĩnh và làm việc có kế hoạch để có thể thực hiện hoá ước mơ của mình. Chính phẩm chất này khiến họ đặt nhiều kì vọng vào con cái, vô hình tạo nên những áp lực cho con, tuy vậy, họ tỉnh táo và nhanh chóng phát hiện ra vấn đề và xử lý sớm nên cho tới cuối cùng hành trình dạy con vẫn vô cùng suôn sẻ, tốt lành.

Khi đã có con, họ sẽ dành hết sự quan tâm và tình thương cho trẻ. Cách nuôi dạy con cái của con giáp này vốn chẳng có gì cao siêu nhưng hiệu quả vô cùng bất ngờ.

Họ thật sự rất khéo léo trong việc giáo dục con trẻ, sẽ không dạy dỗ một cách mù quáng để trẻ học vẹt mà trước hết là dạy trẻ những nguyên tắc sống, đặt mục tiêu và hướng dẫn trẻ phương pháp thực hiện.

Có thể cha mẹ cầm tinh con giáp này không phải là những người hay nói chuyện và tâm sự với con cái, thế nhưng như vậy không có nghĩa là họ không hiểu sâu sắc về những đứa con của mình. Họ luôn lặng lẽ theo dõi từng bước phát triển của con cái, ghi nhớ từng việc con cái của mình làm.

Tuy họ không hay can thiệp vào hành vi của trẻ nhỏ nhưng họ luôn đặt ra một giới hạn rất rõ ràng, chỉ khi nào con cái chạm tới cái giới hạn ấy, họ mới can thiệp và dạy dỗ con cái thế nào là đúng, thế nào là sai. Họ có cách khiến con cái phải tâm phục khẩu phục, nhận ra và sửa chữa lỗi lầm của mình.

Với phương pháp dạy con đúng đắn, đa số con cái của họ rất có triển vọng tương lai, bản thân con giáp này khi về già cũng được phúc từ con cái của mình.

TUỔI NGỌ

Tuổi Ngọ là những người có tính cách vui vẻ, rất nhiệt tình và có trái tim ấm áp đối với mọi người. Hơn nữa, ý chí của họ rất kiên cường, không bao giờ chùn bước khi gặp khó khăn. Chính tinh thần mạnh mẽ này cũng vô hình trung đã lây nhiễm và truyền cảm hứng cho các con họ.

Con giáp này luôn dành sự quan tâm và yêu thương người thân của mình, nhưng khi làm cha mẹ, họ cũng rất nghiêm khắc với con cái.

Trong khi luôn cố gắng sống mẫu mực để làm tấm gương tốt cho con, họ cũng sẽ tùy thời sửa chữa những thói quen xấu của trẻ, uốn nắn con đi đúng đường.

Cha mẹ tuổi Ngọ luôn chú trọng việc trò chuyện với con cái, dạy con cách biết bày tỏ cảm nghĩ của bản thân thật là chính xác, cũng như luôn giữ trạng thái tinh thần lạc quan khi đối diện với mọi vấn đề trong cuộc sống, không chùn bước trước lời dị nghị của người ngoài.

Ngoài ra, khi con cái gặp khó khăn, họ dạy cho con mình biết cách tự lập chứ không phải là giúp đỡ khiến con nảy sinh tính ỷ lại. Nhờ vậy, theo tử vi hầu hết con cái của người tuổi Ngọ đều có tiền đồ xán lạn, giỏi giang, thành đạt lại hiếu thảo với cha mẹ khiến mọi người ngưỡng mộ.

Họ hiểu rằng, cách giáo dục con cái đúng đắn không phải là thuyết giảng, trách mắng suốt ngày mà trước hết hãy quan sát điểm mạnh, điểm yếu và sở thích của trẻ, sau đó chọn phương pháp có lợi nhất cho trẻ. Nhờ vậy, con cũng dễ dàng tiếp thu, đạt nhiều thành tựu to lớn khi lớn lên, trở thành người có ích với xã hội.

TUỔI THÌN

So với người khác, người tuổi Thìn rất nhạy cảm, thông minh, có tầm nhìn xa, rộng. Nhờ có sự nhạy cảm đặc biệt của mình mà họ thường nghĩ ra những ý tưởng vô cùng xuất sắc ngay cả trong những tình huống có thể xem là bế tắc. Do đó mà không ít lần họ làm cho người khác ngạc nhiên với cách nhìn, cách nghĩ, cách giải quyết vấn đề của mình. Bản thân họ thuộc tuýp người thích hành động, một khi đam mê được thắp lửa thì họ hành động một cách đầy đam mê. Thêm vào đó người ta còn có thể thấy ở họ là tốc độ, từ khi quyết định đến chính thức bắt tay vào làm dường như không có thời gian nào là thừa.

Chính vì sở hữu những đặc tính này, mà trong giáo dục con cái, họ rất nhạy bén, thích ứng với các giai đoạn phát triển của con.

Người cầm tinh Rồng luôn chọn những phương pháp giáo dục có lợi cho sự phát triển của con cái, để con có một tố chất tâm lý mạnh mẽ, suy nghĩ lạc quan, vui vẻ và tươi tắn, và đặc biệt là luôn biết ơn những điều cuộc sống và người xung quanh trao tặng cho mình. Họ không bao giờ ép con làm những việc mà con không thích. Họ sẽ phân tích, giảng giải để con hiểu ra mặt tốt - xấu của vấn đề, sau đó để con tự đưa ra lựa chọn của mình. Còn bản thân họ vào lúc này sẽ đóng vai trò người hướng dẫn, uốn nắn con những điều hay lẽ phải.

Nhờ vậy, con cái của họ ngay từ nhỏ đã biết nghĩ, giàu tình thân ái. Đến khi trưởng thành, những đứa trẻ đó có bản lĩnh tạo dựng cuộc sống riêng, tiềm lực tài chính vững mạnh nhưng không quên báo hiếu và tạo điều kiện sống tốt hơn cho cha mẹ.

Nhờ bí quyết nuôi dạy con khéo léo như vậy, những người tuổi Thìn thường được hưởng tuổi già an nhàn, phúc khí bên con cháu.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!!