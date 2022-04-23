Hầu hết các cô gái tuổi Dậu đều được trời phú cho ngoại hình ưa nhìn và nét nữ tính độc đáo, rất dễ thu hút người khác phái.

Lại thêm năng lực làm việc mạnh mẽ, giỏi giang, có trách nhiệm, có mục tiêu rõ ràng nên đa phần con giáp nữ này không chỉ có một sự nghiệp hanh thông mà còn có nhân duyên rất vượng, nhiều mối quan hệ thân sơ tốt đẹp.

Những tưởng những lợi thế đó sẽ giúp con giáp nữ này sớm "yên bề gia thất", nắm trong tay cả hạnh phúc lẫn sự nghiệp vẻ vang, thế nhưng mọi chuyện lại không như nhiều người vẫn nghĩ.

Cô nàng cầm tinh Gà có thể tài giỏi trong công việc là thế, song đường tình duyên lại không được suôn sẻ và may mắn như nhiều người.

Nguyên nhân chính có lẽ cũng bởi họ đặt ra quá nhiều yêu cầu khắt khe trong chuyện hôn nhân nên cô ấy cực kỳ kén chọn đối tượng mình sẽ lấy làm chồng. Vì thế, những chàng trai "bình thường", không có ưu điểm nổi bật vốn không thể lọt được vào mắt của cô ấy.

Điều đặc biệt là con giáp nữ tuổi Dậu nếu tạm thời chưa gặp được đối tượng ưng ý thì sẽ dốc toàn lực cho sự nghiệp của bản thân. Họ toàn tâm toàn ý học tập, làm việc, cống hiến hết mình, không ngại khó không ngại khổ để giành lấy những thành tích mà mình đã đặt mục tiêu. Đó là lý do con giáp nữ này là một trong những con giáp độc thân càng lâu càng dễ thành công.



Cô ấy có khả năng thích ứng mạnh mẽ và đầu óc rất linh hoạt, cho dù gặp phải những vấn đề lớn thế nào cũng không thể khiến con giáp này lúng túng. Họ có thể thích nghi và cải thiện tình hình bằng chính nỗ lực của mình.

Khi không có ràng buộc về mặt tình cảm, cô ấy đương nhiên sẽ hết mình vì sự nghiệp, chẳng bỏ lỡ bất kỳ giây phút nào của cuộc đời.

Nam/Nữ Tuổi Thìn

Trong số các con giáp thì người tuổi Thìn là người người đặc biệt rất thích tiền nhiều hơn là việc yêu một ai đó. Bạn chỉ muốn làm việc, kiếm tiền rồi chuẩn bị cho mình những chuyến đi để tận hưởng cuộc sống.

Tuổi Thìn là con giáp khá thích bay nhảy, bạn sợ bị ràng buộc. Bạn không muốn gắn bó với ai đó khi chưa sẵn sàng, vì vậy mà đường tình duyên của bạn khá bấp bênh.

Đặc biệt là nữ thì sẽ trải qua nhiều đời chồng khi kết hôn sớm. Vì vậy càng ế lâu năm, bạn càng giàu có và không cần phải khổ sở vì bất cứ ai. Tuổi Thìn là người có trách nhiệm, vì vậy bạn chỉ chọn cuộc sống hôn nhân khi bản thân đã sẵn sàng.

Nam tuổi Mão

Đàn ông tuổi Mão đa phần là những người có tính cách hiền lành, lương thiện, mọi việc đều dĩ hòa vi quý. Vì thế, họ có nhân duyên khá tốt, các mối quan hệ xã giao hài hòa.

Thế nhưng ở vấn đề tình cảm cá nhân, con giáp nam này lại gặp một vài trở ngại nhất định. Cũng bởi anh ấy đặc biệt thận trọng và nghiêm túc trong các mối quan hệ. Họ có yêu cầu cao đối với người bạn đời trong tương lai của mình.

Nếu chưa gặp được người đáp ứng những yêu cầu mình đặt ra, anh ấy thà tiếp tục độc thân chứ không chấp nhận một mối quan hệ tạm bợ, sớm nở chóng tàn.

Với nam tuổi Mão, điều đó vừa khiến đôi bên làm lãng phí thời gian của nhau, lại vừa gây tổn thương cho người kia, sau này có lẽ còn khó xử khi gặp nhau nữa.

Bởi vậy, thời gian độc thân của đàn ông tuổi Mão cứ dài ra thêm mà người họ mong đợi vẫn chưa xuất hiện. Thế nhưng con giáp nam này chẳng hề sốt ruột chút nào, bởi trong quãng thời gian độc thân đó, họ cũng chẳng hề để lãng phí bất cứ giây phút cuộc đời nào.

Họ dồn hết tâm sức cho sự nghiệp và việc học tập, tập trung hoàn thiện bản thân, xây dựng tiềm lực kinh tế vững mạnh, chuẩn bị hết thảy cho một tương lai an nhàn về sau.

Trong lúc này, những chàng trai tuổi Mão sẽ nỗ lực phát huy hết thế mạnh của mình, tận dụng tốt những mối quan hệ mình có để đạt được thành công trong sự nghiệp.

Vốn dĩ những chàng trai sinh vào tuổi Mão có những thay đổi cảm xúc nhanh chóng và khả năng thích ứng mạnh mẽ. Họ thường có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực kinh doanh hoặc tài chính. Anh chàng này đặc biệt có "duyên" đàm phán, tìm được những cơ hội hợp tác hứa hẹn chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.

Nếu không bị tình yêu phân tâm, họ thậm chí sẽ càng chăm chỉ và dồn hết tâm huyết để theo đuổi sự nghiệp, biến bản thân trở thành một phiên bản ưu tú và mạnh mẽ hơn. Khi đó, họ thực sự sẽ trở thành mẫu "đàn ông vàng mười" trong mơ của rất nhiều cô gái, cơ hội tình duyên cũng mở ra nhiều hơn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!!