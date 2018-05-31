Những con giáp có bản lĩnh phi thường, khổ đau một mình chịu, sung sướng chia cho thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 31/05/2018 15:16

Sau đây là những con giáp sống tình cảm, biết trước biết sau, nghĩa khí hơn người, khổ đau một mình chịu đựng, sung sướng san sẻ cùng người khác.

Tuổi Dậu

Những con giáp có bản lĩnh phi thường, khổ đau một mình chịu, sung sướng chia cho thiên hạ - Ảnh 1
Tuổi Dậu sống tình nghĩa luôn nghĩ đến người khác - Ảnh minh họa: Internet

Dậu có tấm lòng lương thiện, không bao giờ gây ra tổn thương cho người khác. Bạn cư xử chừng mực, có lỗi lầm gì cũng nhận về mình, không đổ lỗi cho bất cứ ai. Có thể nói Dậu rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc và tình cảm của mình, bạn luôn dùng hành động để quan tâm đến người khác. Trong công việc, bạn luôn có trách nhiệm, đặt lợi ích tập thể lên hàng đầu, không để người khác phải chịu thiệt thòi. Khi gặp bất cứ khó khăn gì, bạn luôn đứng ra gánh vác, một mình chịu đựng, không một lời than vãn. Nhưng khi đạt được thành công, bạn lại muốn san sẻ với người khác, không giữ cho riêng mình. Dậu có tấm lòng lương thiện, luôn nghĩ cho người khác nên có hơi thiệt thòi. Tuy nhiên, ông trời sẽ không bạc đãi, càng về sau, bạn sẽ hưởng được lộc trời ban, sống sung túc cả đời.

Tuổi Ngọ

Những con giáp có bản lĩnh phi thường, khổ đau một mình chịu, sung sướng chia cho thiên hạ - Ảnh 2
Ngọ mạnh mẽ, kiên cường, chuyện gì cũng một mình chịu đựng - Ảnh minh họa: Internet

Những người Ngọ yêu thương gia đình hơn là bản thân mình. Bạn sống có trách nhiệm, hiếu thảo, luôn dành thời gian để ở bên phụng dưỡng ba mẹ. Có thể nói bạn có tấm lòng lương thiện, luôn nghĩ cho người khác nên được nhiều người yêu mến. Tuổi Ngọ có đặc trưng là giỏi chịu đựng, dù gặp khó khăn, vất vả đến mấy, bạn cũng cố gắng vượt qua, không để ai phải chịu thiệt thòi, hay buồn phiền vì bạn. Nhờ tính cách này, bạn được hưởng cuộc sống khá sung túc, giàu sang đến cuối đời. Càng lớn tuổi, Ngọ càng có nhiều cơ hội làm lãnh đạo được nhiều người kính nể. Nói chung, Ngọ được hưởng phúc đức của ông bà tổ tiên nên vượt qua nhiều kiếp nạn, sức khỏe dồi dào, tiền tài sung túc hơn người.

Tuổi Mùi

Những con giáp có bản lĩnh phi thường, khổ đau một mình chịu, sung sướng chia cho thiên hạ - Ảnh 3
Mùi được nhiều người kính nể vì luôn quan tâm đến cảm xúc của người khác - Ảnh minh họa: Internet

Mùi vốn có tính dịu dàng, nhẹ nhàng, ăn nói nhỏ nhẹ nên được nhiều người yêu mến. Bạn sống rất biết trước sau, không bao giờ bất kính với đàn anh, đàn chị hay người lớn tuổi. Trong công việc, bạn luôn nỗ lực hết mình đạt được những thành công nhất định. Trong cuộc sống, bạn là người hòa đồng, nhiệt tình, sống vì người khác nhiều hơn là bản thân. Vì vậy càng về già, bạn càng có cuộc sống giàu sang, chồng yêu thương, con cháu kính nể, về già không lo cô đơn. Bạn sống khá lý trí nên có hơi thẳng thắn nhưng Mùi vô cùng chân thành, không bao giờ hận thù bất cứ ai.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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