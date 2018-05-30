Top con giáp ngoài lạnh trong nóng, sống tình cảm, đặt gia đình lên hàng đầu

Tâm linh - Tử vi 30/05/2018 14:58

Những con giáp dưới đây đặt gia đình lên hàng đầu, tuy có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong là nội tâm sâu sắc, sống vô cùng tình cảm.

Tuổi Thân

Top con giáp ngoài lạnh trong nóng, sống tình cảm, đặt gia đình lên hàng đầu - Ảnh 1
Thân có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng nội tâm sâu sắc - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Thân sống khá tình cảm, đặt chuyện gia đình lên hàng đầu. Dù có bận rộn với công việc, bạn vẫn giành thời gian cho gia đình, làm tròn chữ hiếu. Ngoài xã hội, Thân là lãnh đạo, nắm quyền hành trong tay, bận trăm công ngàn việc. Bạn công tư phân minh, không thích xu nịnh, làm việc rất có nguyên tắc, không để tình cảm xen vào. Cũng vì vậy mà Thân được nhiều người nể phục, nghe lời răm rắp. Trong gia đình, bạn là người con hiếu thảo, người chồng, người vợ tốt, sống có trách nhiệm. Tuy nhiên, Thân không phải là người dễ dàng thổ lộ tình cảm của mình, chỉ dùng hành động để thể hiện cảm xúc.

Tuổi Dậu

Top con giáp ngoài lạnh trong nóng, sống tình cảm, đặt gia đình lên hàng đầu - Ảnh 2
Dậu sống tình cảm, đặt gia đình lên hàng đầu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu có đầu óc khá sáng suốt và bình tĩnh. Bạn có khả năng nắm bắt tâm lý người khác, giải quyết vấn đề và lãnh đạo đội nhóm. Đó là vũ khí lợi hại giúp bạn thành công hơn trong công việc và sự nghiệp sau này. Dậu có vẻ ngoài khá lạnh lùng và thẳng thắn. Bạn sẵn sàng phản bác lại ý kiến và làm người khác tổn thương. Vì vậy mà Dậu không được yêu mến, không có nhiều bạn bè. Tuy nhiên, đó chỉ là những điều bạn thể hiện ra bên ngoài, còn bên trong Dậu sống vô cùng tình cảm, sâu sắc. Có thể nói bạn khẩu xà tâm Phật, ngoài miệng nói lời cay đắng nhưng không bao giờ chì chiết, đay nghiến đối phương. Dậu sống rất có trách nhiệm, đặt gia đình lên hàng đầu.

Tuổi Ngọ

Top con giáp ngoài lạnh trong nóng, sống tình cảm, đặt gia đình lên hàng đầu - Ảnh 3
Ngọ thương gia đình số một - Ảnh minh họa: Internet

Ngọ có tính khí thất thường, sáng nắng chiều mưa, không bao giờ đoán được bạn đang nghĩ gì. Nhược điểm của Ngọ là bình tĩnh để giải quyết vấn đề khi gặp khó khăn. Tuy nhiên Ngọ là người dễ bị tổn thương, bạn có tâm hồn khá mong manh, không thể chịu đựng được sự phản bội. Ngoài mặt lạnh lùng, bất cần nhưng nội tâm vô cùng sâu sắc, dễ tổn thương và dễ khổ đau. Có thể nói Ngọ là tuýp người của gia đình, bạn đặt gia đình lên hàng đầu, không bao giờ để bạn đời, cha mẹ của mình thua thiệt bất kỳ ai. Ngọ sống vô cùng tình cảm, dù có bận trăm công ngàn việc cũng không bao giờ bỏ rơi gia đình.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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