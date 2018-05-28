Top con giáp sáng lấp lánh, đi đến đâu mọi người ngoái nhìn đến đó, có nhiều vệ tinh vây quanh

Tâm linh - Tử vi 28/05/2018 16:46

Những con giáp dưới đây có vẻ ngoài không mấy xinh đẹp nhưng đi đến đâu vụt sáng đến đó, được nhiều người theo đuổi.

Tuổi Ngọ

Top con giáp sáng lấp lánh, đi đến đâu mọi người ngoái nhìn đến đó, có nhiều vệ tinh vây quanh - Ảnh 1
Ngọ có vẻ ngoài mạnh mẽ thu hút người khác - Ảnh minh họa: Internet

Ngọ không cần bày ra những trò chiêu dụ đàn ông, họ cũng tự đổ trước mặt bạn. Bạn không sở hữu ngoại hình bắt mắt nhưng lại có nét duyên ngầm khiến nhiều người điêu đứng. Ngọ có tính cách khá mạnh mẽ, thích sự tự do, muốn đi đây đó để khám phá nhiều điều tốt đẹp. Bạn không thích yên vị bên một người nên muộn lắm Ngọ mới tính đến chuyện kết hôn. Trong công việc, bạn khá nhiệt tình, hoạt bát, giỏi giao tiếp nên có nhiều cơ hội gặp được nhiều người. Bạn có tấm lòng lương thiện, luôn giúp đỡ người khác, vì vậy luôn được hưởng lộc trời ban, vinh hoa phú quý đến cuối đời.

Tuổi Mùi

Top con giáp sáng lấp lánh, đi đến đâu mọi người ngoái nhìn đến đó, có nhiều vệ tinh vây quanh - Ảnh 2
Mùi thu hút phái mạnh bởi tính cách dịu dàng của mình - Ảnh minh họa: Internet

Mùi có vẻ ngoài khá dịu dàng, nhẹ nhàng. Đây cũng là điểm thu hút, nổi bật của Mùi trước đám đông. Bạn sống an phận, không công kích hay ganh đua, làm tổn thương người khác. Ở bên người tuổi Mùi, bạn sẽ cảm nhận được nguồn năng lực tích cực, luôn lạc quan và vui vẻ. Với tâm hồn trong sáng, không sân si, hơn thua với ai, bạn nhanh chóng chạm đến thành công khi còn trẻ. Trong đám đông, Mùi luôn là người nổi bật vì sự thông minh, nét duyên ngầm của mình. Nhờ vậy, bạn luôn tìm kiếm được nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc.

Tuổi Tý

Top con giáp sáng lấp lánh, đi đến đâu mọi người ngoái nhìn đến đó, có nhiều vệ tinh vây quanh - Ảnh 3
Vũ khí lợi hại của Tý là lém lỉnh, có phần hơi tinh nghịch - Ảnh minh họa: Internet

Tý khá thông minh, lém lỉnh lại đôi phần tinh nghịch. Đó cũng nhược điểm thu hút người khác giới của bạn. Bạn sống ngay thẳng, có phần hơi bốc đồng nhưng không bao giờ làm người khác tổn thương. Khi còn nhỏ, bạn luôn tập trung vào việc học, không quan tâm chăm chút cho bản thân nhưng cũng khối người tán tỉnh. Đến khi lớn lên, bạn bắt đầu được nhiều người theo đuổi. Không vì ngoại hình hoàn hảo, Tý được người khác yêu thích vì tính cách hài hước, dí dỏm của mình. Bạn thành thật, nội tâm cũng không quá phức tạp, suy nghĩ thường đi đôi với hành động. Những đặc điểm này của bạn càng thu hút người khác phái, không cưa người khác cũng tự động đổ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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