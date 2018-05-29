Top con giáp nữ là ngân hàng của chồng, càng giữ tiền càng sinh lãi, không thất thoát một đồng

Tâm linh - Tử vi 29/05/2018 15:01

Những con giáp nữ dưới đây giỏi giữ tiền, chồng cứ yên tâm giao cho việc quản lý chi tiêu, đảm bảo không thất thoát đồng nào, đổi lại còn có lời.

Tuổi Dậu

Top con giáp nữ là ngân hàng của chồng, càng giữ tiền càng sinh lãi, không thất thoát một đồng - Ảnh 1
Dậu giữ tiền giỏi sốt một, chỉ có thêm không bao giờ vơi đi - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ tuổi Dậu không bao giờ tiêu xài phung phí, bạn biết cách quản lý chi tiêu rất tốt. Chồng nào có vợ tuổi Dậu nên yên tâm giao phó việc quản lý tiền bạc, đảm bảo chỉ hơn chứ không mất đồng nào. Bạn không chỉ có khả năng giữ tiền mà việc kiếm ra tiền cũng vô cùng xuất sắc. Thời trẻ, Dậu khá bốc đồng, nhưng tính cách chăm chỉ nên được cấp trên yêu thương chống lưng. Đến khi kết hôn, bạn đã có một công việc ổn định, vị thế vững chắc, làm lãnh đạo khiến nhiều người yêu mến, ngưỡng mộ. Bạn là người mẹ, người vợ tốt, luôn nghĩ đến lợi ích của chồng con. Dậu mạnh mẽ một mình cáng đáng hết chuyện trong nhà ngoài ngõ, ai lấy được bạn phúc đức ba đời, giàu có không ai sánh bằng.

Tuổi Tý

Top con giáp nữ là ngân hàng của chồng, càng giữ tiền càng sinh lãi, không thất thoát một đồng - Ảnh 2
Tý thương chồng, chiều con số một không ai sánh bằng - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Tý thông minh, nhạy bén, có khả năng giao tiếp nên luôn nổi bật giữa đám đông. Bạn có giác quan thứ 6 khá nhạy bén, không ai có thể giở trò nói xấu, hãm hại sau lưng bạn. Đây cũng là nhược điểm giúp Tý không bao giờ bị người khác lừa gạt, lợi dụng. Trong công việc, bạn đều thủ sẵn chiến lược cho riêng mình, không bao giờ để người khác dẫn dắt đến lầm đường lạc lối. Bạn khá mạnh mẽ và bản lĩnh có thể làm chủ cuộc sống của mình. Ai lấy người tuổi Tý không phải lo cuộc sống thiếu thốn hay khó khăn. Bởi người tuổi Tý kiếm tiền giỏi, giữ tiền còn giỏi hơn, là ngân hàng giúp chồng quản lý tiền bạc lý tưởng nhất.

Tuổi Tuất

Top con giáp nữ là ngân hàng của chồng, càng giữ tiền càng sinh lãi, không thất thoát một đồng - Ảnh 3
Tuất là ngân hàng, giữ tiền cho chồng giỏi nhất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất là người sống khá nội tâm, vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong vô cùng sâu sắc. Bạn không bao giờ sân si, tìm cách hãm hại, ngáng đường bất cứ ai. Tuất đi lên và đạt đến thành công đều nhờ khả năng của bản thân. Bạn không muốn giẫm đạp lên người khác để tiến thân trong công việc. Cũng nhờ tính cách công tư phân minh, thành thật, Tuất được nhiều người yêu mến, tín nhiệm. Khi kết hôn, bạn sẽ là người mẹ, người vợ biết lo nghĩ, không bao giờ chi tiêu phung phí. Tuất sẽ là két sắt giữ tiền an toàn nhất, đảm bảo kinh tế thịnh vượng cho gia đình. Nói chung gia đình nào có người thân tuổi Tuất, cuộc sống vô cùng thịnh vượng và hòa thuận.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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