Những cặp con giáp kết hợp làm ăn từ giờ đến cuối năm, chắc chắn SỰ NGHIỆP HANH THÔNG, cùng nhau kiếm BỘN TIỀN, giàu trong NAY MAI

Tâm linh - Tử vi 12/03/2022 15:30

Ông cha ta có câu 'Buôn có bạn, bán có phường', và đây là 5 cặp con giáp minh chứng cho sự hoà hợp nhau cả về cách sống và làm việc, quan điểm làm ăn lại càng cực kì ăn ý, hỗ trợ nhau cùng kiếm bộn tiền.

Thìn - Dậu

Theo phong thủy Thìn - Dậu là phú quý nhân sinh tài của nhau. Thìn là con rồng, người tuổi này có ý chí kiên cường, dồi dào sinh lực tuy có chút cố chấp của người tuổi Thìn. Người mệnh Thìn có tài ăn nói, nhân duyên tốt, có chút vội vã của bát tự, năm Nhâm Dần chắc chắn sẽ đem lại tài vận tốt cho hai bên. Người tuổi Thìn có quý nhân phù trợ, luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống cùng với mạng tương sanh. Nếu sinh ban ngày là người có đầu óc kinh doanh, tướng chỉ huy, trong bất cứ công việc gì đều siêng năng, sáng trí.

Những cặp con giáp kết hợp làm ăn từ giờ đến cuối năm, chắc chắn SỰ NGHIỆP HANH THÔNG, cùng nhau kiếm BỘN TIỀN, giàu trong NAY MAI - Ảnh 1

Thìn - Dậu là phú quý nhân sinh tài của nhau

Sửu - Dần

Cặp con giáp này có đặc điểm chung là tính cách bướng bỉnh, giàu năng lực phán đoán, ý chí kiên định và quyết tâm. Người tuổi Sửu trời phú cho sức khỏe tốt, tinh thần làm việc rất chăm chỉ cần mẫn, nhưng đôi lúc lại thật thà, dễ chịu thiệt thòi. Người tuổi Dần bản tính tinh ranh, khôn lỏi, đầu óc rất linh hoạt. Nếu người tuổi Sửu chịu khó làm việc chân tay thì người tuổi Dần lại vận dụng trí thông minh để làm việc. Chính hai đặc điểm tính cách này tưởng như trái ngược nhưng lại hỗ trợ với nhau rất tốt trong công việc.

Những cặp con giáp kết hợp làm ăn từ giờ đến cuối năm, chắc chắn SỰ NGHIỆP HANH THÔNG, cùng nhau kiếm BỘN TIỀN, giàu trong NAY MAI - Ảnh 2

Sửu - Dần hỗ trợ với nhau rất tốt trong công việc

Mão - Tuất

Tuổi Mão và tuổi Tuất là người được sao cát tinh chiếu mệnh, trợ giúp nên cuộc sống có nhiều thuận lợi. Hai con giáp đầy ý chí, kiên cường, dù có khó khăn cũng luôn bản lĩnh vượt qua. Vậy nên từ giờ đến cuối năm nếu 1 trong 2 con giáp này có ý định làm ăn kinh doanh thì phải tìm đúng đối tượng. 

Những cặp con giáp kết hợp làm ăn từ giờ đến cuối năm, chắc chắn SỰ NGHIỆP HANH THÔNG, cùng nhau kiếm BỘN TIỀN, giàu trong NAY MAI - Ảnh 3

Mão - Tuất đều có các mối quan hệ xã hội tốt và ngoại giao giỏi

Mão thông minh, luôn cố gắng hết mình vì công việc, biết nhìn xa trông rộng. Tuất lại cần cù, chịu khó, cẩn thận, luôn kĩ càng trước khi hành động. Kết hợp cùng nhau 2 con giáp này sẽ vận dụng được tài năng của mình để tạo nên một sự nghiệp vô cùng hanh thông. Ngoài ra, mối quan hệ xã hội tốt, ngoại giao giỏi giúp cả 2 khẳng định bản thân, giàu có bất ngờ. Hãy yên tâm mà kết hợp làm ăn cùng nhau nhé!

Tý - Sửu

Tuổi Tý cực kì thông minh, linh hoạt, nhạy bén với tiền bạc và các con số. Nếu nói về tính toán để sinh lời thì tuổi Tý xếp nhất. Chỉ là con giáp này thiếu kiên nhẫn và có phần bảo thủ trong cách làm việc. 

Những cặp con giáp kết hợp làm ăn từ giờ đến cuối năm, chắc chắn SỰ NGHIỆP HANH THÔNG, cùng nhau kiếm BỘN TIỀN, giàu trong NAY MAI - Ảnh 4

Tý - Sửu cùng bỗ trợ nhược điểm của nhau

Tuổi Sửu sẽ khắc phục tất cả những nhược điểm ấy của tuổi Tý. Con giáp này có khả năng chịu đựng tốt, nhẫn nại cao, họ có thể chờ đợi đối tác kí hợp đồng và khuyên nhủ, câu kéo họ rất lâu. Tính kiên trì của họ là một phần giúp họ thành công, khiến người khác phải nể phục và ngưỡng mộ. Chỉ là con giáp này không giỏi giao tiếp và kết hợp làm ăn với tuổi Tý là vô cùng phù hợp. 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Hợp tác kinh doanh với những con giáp này chỉ có LỜI và LỜI HƠN bởi sự thông minh, tài giỏi khó ai sánh bằng

Hợp tác kinh doanh với những con giáp này chỉ có LỜI và LỜI HƠN bởi sự thông minh, tài giỏi khó ai sánh bằng

Với bản tính trời cho thông minh, trí tuệ, nhanh nhạy, những con giáp này luôn làm người khác phải dè chừng và ngưỡng mộ.

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