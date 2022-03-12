Đúng ngày mai, Chủ Nhật 13/3/2022, hào khí suy giảm, 3 con giáp 'lực bất tòng tâm', cố gắng mấy cũng bị kẻ tiểu nhân tìm cách xô đổ, quấy phá đến cùng

Tâm linh - Tử vi 12/03/2022 12:11

Tử vi 12 con giáp dự đoán, Chủ Nhật 13/3/2022, 3 con giáp xui xẻo gặp họa, làm gì cũng có kẻ rình rập, đeo bám phá hoại.

Tuổi Mão

Hôm nay là ngày mà tuổi Mão rất cần đến sự khuyến khích và ủng hộ, thế nên đừng ngại mở rộng các mối quan hệ bạn bè, xây dựng các tương tác, bởi vì thông qua đó bạn sẽ có thêm thật nhiều niềm vui thú vị lẫn sự góp sức ngày hôm nay đấy.

Kiếp Tài gây ra những cản trở bao gồm những lời chỉ trích từ người thân khiến con giáp tuổi Mão cảm thấy nghi ngờ chính mình. Đừng quá hà khắc với bản thân ngày hôm nay nhé. Mở lòng mình, sẵn sàng để đón nhận, sẵn sàng để chiều chuộng mình một chút cũng là cách để bạn có thể có những phút giây thoải mái và vui vẻ thực sự trong đầu tuần đấy.

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Kiếp Tài gây ra những cản trở bao gồm những lời chỉ trích từ người thân khiến con giáp tuổi Mão cảm thấy nghi ngờ chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thiên Quan nhắc nhở con giáp xui xẻo tuổi Thân đừng để sự bất ổn bên trong bạn vào những tình huống bên ngoài. Đối phó với những gì trước mặt bạn là cách phù hợp nhất để có được một tinh thần tích cực trong ngày đầu tiên của tuần mới. Khi bạn giải quyết mọi việc ổn thỏa thì tinh thần bạn tự khắc cũng tốt hơn.

Niềm vui của bạn trong hôm nay tuy ngắn hạn nhưng đủ xốc lại tinh thần cho bản mệnh. Có thể bạn từng mất niềm tin trong chuyện tình cảm nhưng nay đã tìm thấy ánh sáng mới.

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Thiên Quan nhắc nhở con giáp xui xẻo tuổi Thân đừng để sự bất ổn bên trong bạn vào những tình huống bên ngoài - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Một số kế hoạch của tuổi Hợi dễ bị đổ bể trong thời gian này có thể là vì bạn không đủ hiểu về lòng người. Có những người rắp tâm hại bạn từ lâu nay bạn mới nhận ra chân tướng sự việc.

Thiên Ấn khuyến khích con giáp tuổi Hợi trở nên sáng tạo hơn, bạn hãy thử thay đổi một chút xem sao. Một chút thay đổi trong cách tiếp cận vấn đề có thể mang đến những tầm nhìn đầy mới mẻ cho bản thân, điều mà bạn vẫn chưa nghĩ tới đấy.

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Có những người rắp tâm hại bạn từ lâu nay bạn mới nhận ra chân tướng sự việc - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 13/3/2022 trời xanh nắng nhẹ, 3 con giáp đón cuối tuần HOAN HỶ, thần tài chiêu đãi VẬN MAY, vận trình êm xuôi, công danh thăng hạng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 13/3/2022 trời xanh nắng nhẹ, 3 con giáp đón cuối tuần HOAN HỶ, thần tài chiêu đãi VẬN MAY, vận trình êm xuôi, công danh thăng hạng

Tử vi 12 con giáp dự đoán, Chủ Nhật 13/3/2022, 3 con giáp may mắn được thần tài chiêu đãi, đường tài lộc cứ thế trải dài bất tận.

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