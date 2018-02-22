Nhờ sống nhân đức, hiền hậu những nàng giáp sau sẽ hưởng phúc trời cho, cả đời sang giàu

Tâm linh - Tử vi 22/02/2018 10:25

Vốn là người hiền lành, lương thiện lại chẳng bao giờ tranh quyền đoạt lợi với ai, những con giáp sau sẽ tha hồ hưởng lộc, phúc đức đầy nhà, cả đời bình yên.

Những nàng giáp sau sinh ra đã mang phúc đức trong người, họ sống chan hòa, nhân ái và luôn thiện lương với đời. Chưa kể, sự thông minh, nhanh nhẹn còn là yếu tố giúp họ nhanh chóng làm giàu, thành công khi còn khá trẻ.

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Hợi khôn ngoan, ấm áp và có tấm lòng lương thiện khiến ai cũng yêu mến, sẵn lòng giúp đỡ khi khó khăn, hoạn nạn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Phụ nữ tuổi Hợi tuy vẻ ngoài lạnh lùng, bất cần nhưng thực chất lại có trái tim đôn hậu, ấm áp. Họ dễ mủi lòng trước những mảnh đời bất hạnh, dễ cảm thông với những phận người bi ai, dễ đồng cảm với những đớn đau, khổ nhọc của người khác. Chính sự đa cảm ấy khiến Hợi luôn dễ dàng dang tay giúp đỡ những người kém may mắn, từ đó tích được không ít công đức.

Hợi sau khi kết hôn chính là Thần tài của nhà chồng, bởi phúc khí của họ khiến mọi công việc làm ăn của chồng đều suôn sẻ, thuận lợi. Chồng của nàng Hợi dù đang nghèo mạt rệp cũng vươn lên trở thành đại gia trong nay mai, kinh tế phát triển vượt bậc. Sau 35 tuổi, nàng giáp tuổi Hợi chỉ việc nằm ngửa mà ăn, tiền rải đầy nhà.

Nhờ sống nhân đức, hiền hậu những nàng giáp sau sẽ hưởng phúc trời cho, cả đời sang giàu - Ảnh 2
Nhờ sống lương thiện Tuất luôn hái được trái ngọt giữa đời mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Sự chăm chỉ, cần cù, chịu thương chịu khó và biết suy nghĩ cho người khác khiến Tuất được rất nhiều người yêu mến, thương quý và nguyện lòng giúp đỡ mỗi khi Tuất khó khăn, hoạn nạn. Chính những quý nhân, những người từng được Tuất giúp sức sẽ luôn bên cạnh, đồng hành cùng Tuất cả đời.

Lấy được phụ nữ tuổi Tuất làm vợ, chồng như hổ mọc thêm cánh, đã sung túc lại càng giàu sang, đã vượng phát lại thêm phúc lộc. Hãy yên tâm, chỉ cần được nàng Tuất kề bên làm quân sư thì chồng dù muốn nghèo cũng không được, tiền tài cứ tự tuôn vào nhà ào ào như thác đổ. Hậu vận, vợ chồng nhà Tuất sẽ sống đời an yên, hạnh phúc viên mãn bên con cháu thành tài, đỗ đạt.

Nhờ sống nhân đức, hiền hậu những nàng giáp sau sẽ hưởng phúc trời cho, cả đời sang giàu - Ảnh 3
Đàn ông tu 7 kiếp mới lấy được phụ nữ tuổi Thân làm vợ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Không như vẻ ngoài nghịch ngợm, lí lắc của mình. Phụ nữ tuổi Thân sống rất chân thành, giản dị và cầu tiến. Họ tinh ý hiểu lòng người khác, biết cách dung hòa các mối quan hệ nên chẳng bao giờ làm phiền lòng ai. Không chỉ gia đình, ngay cả hàng xóm láng giềng và những người lần đầu tiếp xúc cũng cảm mến Thân vô cùng.

Vận may của Thân sẽ như ánh hào quang, giúp gia đình, chồng con luôn gặp may mắn, bình an. Có vợ tuổi Thân chồng sẽ luôn được thấu hiểu, sẻ chia; có mẹ tuổi Thân con cái sẽ được chăm sóc, nuôi dạy chu toàn; có con câu tuổi Thân, bố mẹ chồng chắc chắn sẽ có tuổi già vui khỏe. Có thể nói, Thân chính là con giáp vượng phu ích tử bậc nhất, đàn ông tu 7 kiếp mới cưới được nàng làm vợ.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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