Nhiều tai vạ đổ xuống đầu, chia buồn với 3 con giáp dễ đối diện với thất bại trong đường sự nghiệp, tài lộc và tình duyên trong 3 ngày cuối tuần (17, 18, 19 tháng 5)

Trong 3 ngày cuối tuần (17, 18, 19 tháng 5), công việc làm ăn của tuổi Dậu trở nên khó khăn hơn hẳn, có nguy cơ thất thoát tiền bạc. Những chuyện không đâu xảy ra khiến bản mệnh trở tay không kịp, nhiều khi chỉ đành ngồi nhìn tiền bạc trôi đi trước mắt mà không thể làm gì khác.

Ngũ hành xung khắc còn ảnh hưởng đến vận trình tình cảm của bản mệnh, đường tình duyên khá lận đận. Trong thời gian này, bản mệnh làm gì cũng chẳng được như ý, tâm tình đã tỏ bày mà chẳng được chấp nhận, có thể tuổi Dậu sẽ phải chịu nỗi buồn vì thái độ lạnh lùng, thờ ơ của đối phương.

Con giáp này cần phải thận trọng trong chuyện đầu tư, đừng ham rẻ, ham lãi lời trước mắt mà không cân nhắc hậu quả phía sau. Không có miếng bánh nào là từ trên trời rơi xuống, cũng chẳng có bữa ăn nào là miễn phí, đừng để lòng tham khiến mình sập bẫy.

Con giáp tuổi Sửu

Trong 3 ngày cuối tuần (17, 18, 19 tháng 5), tuổi Sửu đụng độ cục diện Tương Hại Thái Tuế nên gặp nhiều khó khăn trong quá trình đàm phán hợp tác hay làm việc chung với đồng nghiệp. Sự ngang bướng và cố chấp của bản mệnh cũng là nguyên nhân khiến đôi bên không tìm được tiếng nói chung.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này chớ nên tự tin thái quá mà hỏng việc, thậm chí còn mất lòng người khác. Có thể bạn nghĩ mình có tài nhưng núi cao còn có núi cao hơn, điều bạn biết chỉ là hạt cát trong đại dương tri thức mà thôi, nên đừng cố tỏ ra hơn thua mà tự hại mình nhé.

Bù lại, Hỏa sinh Thổ giúp đường tình duyên của Sửu khá lý tưởng. Mối quan hệ có biến chuyển tốt đẹp và nhiều kỳ vọng, cả hai có thể nghĩ xa hơn đến chuyện tương lai. Người độc thân dù vẫn chưa có sự thay đổi quá rõ ràng nhưng ít nhất bạn đã chịu mở lòng mình hơn.

Con giáp tuổi Thìn

Trong 3 ngày cuối tuần (17, 18, 19 tháng 5), Cục diện sao xấu nhắc nhở tuổi Thìn rằng cần phải cẩn thận hơn trong lời ăn tiếng nói của mình. Dù không có ác ý nhưng bạn rất dễ khiến cho đối phương tổn thương bởi những hành động vô tình đến vô tâm, tưởng là đùa nhưng lại rất thiếu tế nhị của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện tài vận, tuổi Thìn nếu muốn cải thiện thu nhập hiện tại thì nhớ nên tập trung vào lĩnh vực thế mạnh của mình thay vì tham lam làm tất cả mọi thứ. Có như vậy bạn mới có thể chứng minh năng lực của bản thân với cấp trên, tranh thủ nắm bắt cơ hội không phải thường xuyên đến với mình.

Dấu hiệu không tốt cho bản mệnh của tuổi Thìn cho thấy con giáp này cần chú tâm chăm sóc sức khỏe của mình tốt hơn. Cá nhân bạn đang quá tập trung vào chuyện gây dựng sự nghiệp mà quên rằng có sức khỏe tốt mới là nền tảng vững chắc cho mọi thành công sau này của bạn.

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