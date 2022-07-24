Nhà tiên tri Ấn Độ khẳng định 3 con giáp phát tài trong tuần mới (25-31/7), được Thần Tài trao cho nhiều cơ hội về tay

Tâm linh - Tử vi 24/07/2022 19:10

Bước sang tuần mới, những con giáp này được Thần Tài ban lộc nên kinh doanh phát đạt, thu tiền về đầy túi.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão là con giáp hiền lành, hòa đồng, không thích gây hiềm khích với bất cứ ai. Người tuổi này không ngại khó, ngại khổ, có thể thích nghi với hoàn cảnh.

Trong công việc, họ có ý tưởng riêng, có mục tiêu riêng và kiên trì theo đuổi mục tiêu đó. Trong cuộc sống, họ sống chân thành, không màng danh lợi. Vì vậy, con giáp này có nhiều cơ hội gặp được quý nhân.

Nhà tiên tri Ấn Độ khẳng định 3 con giáp phát tài trong tuần mới (25-31/7), được Thần Tài trao cho nhiều cơ hội về tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bước sang tuần mới tới đây (25-31/7), con giáp tuổi Mão vận đỏ như son, gặp nhiều điều may. Người còn học hành, thi cử sẽ thu được kết quả tốt. Trong khi người làm công ăn lương cũng vượng đường thăng tiến, được lãnh đạo thăng chức.

Trong kinh doanh, họ gặp gỡ được đối tác uy tín, ký kết được những hợp tác làm ăn quan trọng. Trong khi đó, người tuổi này đi xa thường thu hái được nhiều thành quả. Người gặp tai nạn, ốm đau bệnh tật cũng sớm tai qua nạn khỏi. Nhìn chung, tuần mới là khoảng thời gian tuyệt vời đối với con giáp tuổi Mão.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Dần sinh ra đã khéo léo, biết đối nhân xử thế. Họ là người giàu tham vọng, không chịu sống an phận thủ thường. Chính vì vậy, dù xuất thân bần hàn nhưng con giáp này vẫn có thể thành đạt trong công việc khi bước đến độ tuổi trung niên.

Nhà tiên tri Ấn Độ khẳng định 3 con giáp phát tài trong tuần mới (25-31/7), được Thần Tài trao cho nhiều cơ hội về tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuần mới này, người tuổi Dần có nhiều chuyện vui, may mắn đến nhà. Con giáp này đầu tư kinh doanh ắt sẽ thắng đậm. Tinh thần của họ vô cùng phấn chấn. Trong khi đó, những người đang muốn chuyển việc cũng sẽ nhận được công việc mới đầy hứa hẹn.

Tuổi Dần sẽ gặp được cơ hội vàng giúp họ tạo dựng được sự nghiệp ổn định, từ đó gia đình cũng được hưởng may mắn và tài lộc. Những khó khăn ngày trước sẽ giảm dần, thay vào đó là sự giàu có kéo dài đến cuối năm và có khả năng vững mạnh trường tồn với con giáp này.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ là có bản tính nhút nhát, lãnh đạm nhưng thực tình họ rất giàu lòng trắc ẩn, biết thông cảm đến người khác. Người tuổi này thẳng tính, vị tha, luôn cố gắng giúp đỡ người khác. Đây là kiểu người hiền hòa, quen biết với nhiều người và có quý nhân phù trợ.

Nhà tiên tri Ấn Độ khẳng định 3 con giáp phát tài trong tuần mới (25-31/7), được Thần Tài trao cho nhiều cơ hội về tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong 7 ngày tới đây (25/7 - 31/7), con giáp tuổi Tỵ có tài lộc dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh. Họ được dự đoán sẽ gặp may mắn trong tương lai. Người làm kinh doanh có thể tìm được nguồn hàng mới, bán ra thị trường với giá ưu đãi nên thu hút được nhiều khách hàng hơn.

Không những thế, con giáp này được quý nhân hỗ trợ thêm về truyền thông, bán hàng nên sớm bùng nổ về doanh thu. Trong khi đó, người làm công ăn lương cũng được ấp trên trọng dụng. Cơ hội thăng chức, tăng lương của họ đã mở ra rõ rệt.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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