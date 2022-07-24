4 tuổi là cỗ máy in tiền trong tuần mới này (25 - 31/7): Thần Tài ban lộc, của nả ùa về như thác lũ

Tử vi tuần mới (25 - 31/7) dự báo, những người tuổi Sửu sẽ có những bước tiến mới dễ dàng thăng quan phát tài. Những người tuổi Sửu trong thời gian này không những kiếm tiền giỏi lại là chuyên gia đầu tư và quản lý tài chính. Họ có phúc lộc vẹn toàn, cuối năm tiền tài rủng rỉnh.

Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Sửu là những người có tính cách đôn hậu, siêng năng. Trong công việc, họ là người có tinh thần làm việc trách nhiệm. Con giáp tuổi Sửu là một trong những con giáp chăm chỉ nhất trong 12 con giáp .

Theo tử vi 12 con giáp, người sinh ra vào năm Mùi thường là người trung thực, mạnh mẽ và có tầm nhìn xa trộng rộng. Mặc dù thành công hơn người nhưng họ cũng không hề kiêu ngạo mà không ngừng vươn lên phía trước.

Không chỉ may mắn trên con đường công danh tài lộc mà những người tuổi Sửu còn rất thăng hoa trong chuyện tình duyên. Nếu còn độc thân thì đây chính là cơ hội tốt để người tuổi Sửu tìm được một nửa của mình. Với người có nơi có chốn thì cuộc sống càng thêm phần viên mãn, hạnh phúc.

Ảnh minh họa: Internet

Bước sang tuần mới này (25 - 31/7), người tuổi Mùi sẽ vươn lên, bứt phá mạnh mẽ. Họ sẽ không còn vướng phải những chuyện vụn vặt, vấn đề nếu phát sinh sẽ được giải quyết một cách nhanh chóng. Có thể nói, đây chính là thời cơ đến của những chú Dê, nếu thực sự có thể nắm bắt được vận may lớn này thì dù nghèo đến đâu cũng có thể làm giàu, phất lên nhanh chóng.

Không chỉ quá trình gây dựng tài sản cho bản thân gặp nhiều thuận lợi, một số người tuổi Mùi sẽ lan toả sự giàu có này cho những người trong gia đình, giúp người thân thuận lợi nhiều hơn trong những chuyện liên quan đến tiền bạc. Một số người khác sẽ vượng đào hoa, người độc thân muốn tìm được tình yêu đích thực nên ăn nói khéo léo hơn và cải thiện tình hình tài chính của mình.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu tính tình hiền lành, hòa đồng. Tuy nhiên, họ lại là người thiếu quyết đoán. Trước cơ hội, họ sợ rủi ro nên thường chần chừ. Con giáp này cũng là người có tính cách khá thất thường. Đây cũng là điểm khiến họ dễ làm mất lòng người khác.

Ảnh minh họa: Internet

Bước sang tuần mới này (25 - 31/7), con giáp tuổi Dậu có thêm cơ hội thể hiện năng lực của bản thân. Thái độ cầu thị của họ giành được sự đánh giá cao từ lãnh đạo. Con giáp tuổi này cần chăm chỉ, chỉn chu hơn nữa trong công việc. Đây cũng là bí quyết để họ có cơ hội thăng tiến, từ đó kiếm thêm thu nhập.

Những người làm kinh doanh sẽ tiếp cận được nhiều khách hàng. Công việc của họ sau thời gian trì trệ, giờ đã phát triển thuận lợi, mang về nguồn thu tương đối lớn.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất là người biết người, biết ta. Dù tài năng hơn người nhưng họ sống rất giản dị, khiêm tốn. Họ theo đuổi sự hoàn hảo và luôn đặt ra cho bản thân và những người làm việc với mình tiêu chuẩn cao.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới (25 - 31/7) dự đoán, con giáp tuổi Tuất có tài lộc vượng, sự nghiệp hanh thông. Người tuổi này làm kinh doanh sẽ trúng quả đậm, công việc làm ăn phát đạt, tiền bạc rủng rỉnh.

Trong khi đó, người làm trồng trọt chăn nuôi thì mùa màng tươi tốt, vật nuôi khỏe mạnh. Công việc, sự nghiệp có nhiều khởi sắc khiến con giáp này vô cùng phấn chấn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm