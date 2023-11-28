Nhà có 3 con giáp này đếm tiền mỏi tay trong tuần đầu tháng 12, lộc đổ như thác, làm một lãi mười, thêm hỷ thêm tài

Tâm linh - Tử vi 28/11/2023 15:16

Trong tuần đầu tiên tháng 12, 3 con giáp liên tiếp đón tin vui về đường tài lộc, sự nghiệp lên như diều gặp gió, tiền vào nhà không thiếu.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu là những người chăm chỉ, siêng năng và chỉ quan tâm đến công việc của chính mình. Họ không tham vọng nhưng cũng không bao giờ để cuộc sống vùi dập mình. Lý do họ cố gắng và không ngừng nỗ lực chỉ với mong ước có được cuộc sống an yên, hạnh phúc.

Trong tuần đầu tiên tháng 12, tuổi Sửu là một trong những con giáp gặp nhiều may mắn. Có thể nói, đây là khoảnh khắc hoàng kim nhất của tuổi Sửu, họ sẽ gặp được một cơ hội cực kỳ tốt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng. Thành công này còn làm bàn đạp giúp họ mở rộng tương lai tươi sáng về sau.

Nhà có 3 con giáp này đếm tiền mỏi tay trong tuần đầu tháng 12, lộc đổ như thác, làm một lãi mười, thêm hỷ thêm tài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn vốn được trời sinh có mệnh phú quý, nhưng họ cũng cần sự may mắn để đạt được thành công như mong đợi. Con giáp có tính cách mạnh mẽ, không sợ sóng gió, chỉ sợ lòng người hiểm độc. Họ sẵn sàng bảo vệ lý lẽ đến cùng nếu như điều đó là sai. 

Tuần đầu tiên tháng 12, tuổi Thìn sẽ gặp được cơ hội có một không hai, nhờ vậy mà họ sẽ có khả năng trở thành những con người phi thường nhất. Tài vận không chỉ dồi dào, mà sự nghiệp lại còn vững chắc khiến ai cũng ngưỡng mộ. Dự kiến cuối năm sẽ tạo nên được thành tích mà ai cũng mơ ước.

Nhà có 3 con giáp này đếm tiền mỏi tay trong tuần đầu tháng 12, lộc đổ như thác, làm một lãi mười, thêm hỷ thêm tài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trời sinh tuổi Dần là những người cực kỳ có chí cầu tiến và không chấp nhận đầu hàng trước những thử thách, khó khăn. Khác với những con giáp khác, tuổi Dần không đợi sự may mắn, họ tin rằng cuộc sống có tốt đẹp hay không là do chính mình tạo ra, vì vậy tuổi Dần không ngần ngại nắm bắt mọi cơ hội xung quanh và chờ thời cơ để “tổng tiến công”.

Tuần đầu tiên tháng 12, tuổi Dần sẽ có bước chuyển bất ngờ. Với sự thông minh lanh lợi vốn có, cộng thêm vận may bất ngờ vào cuối tháng, chắc chắn tuổi Dần sẽ làm nên kỳ tích mà bản thân mình chưa bao giờ nghĩ tới.

Nhà có 3 con giáp này đếm tiền mỏi tay trong tuần đầu tháng 12, lộc đổ như thác, làm một lãi mười, thêm hỷ thêm tài - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Bước sang nửa đầu tháng 10 âm lịch, 3 con giáp may mắn rơi trúng kho vàng, tiền tài lan tỏa, công danh sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Bước sang nửa đầu tháng 10 âm lịch, 3 con giáp may mắn rơi trúng kho vàng, tiền tài lan tỏa, công danh sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Tử vi có nói, bước sang nửa đầu tháng 10 âm lịch, 3 con giáp may mắn có số giàu sang, vận trình vượng phát. Bản mệnh được Thần Tài nâng đỡ nên làm gì cũng thuận lợi, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió.

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