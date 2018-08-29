Người phúc hậu phú quý có 25 tướng tâm tốt cả đời chẳng lo cực khổ

Tướng tâm không do khuôn mặt bẩm sinh quyết định mà tâm phản ánh qua nét mặt, lâu ngày trở thành tâm tướng con người, bởi vậy các cụ có câu "Tâm sinh tướng". Một người sống có tâm tốt là người có tướng tốt trong số 25 tâm tướng dưới đây, sống phúc hậu ắt hưởng phú quý vinh hoa, cả đời không phải lo cực khổ vì sẽ có quý nhân phù trợ.

Tướng mạo tại tâm, tâm có thiện mới có được khuôn mặt phúc hậu

Người có tướng tốt cả đời không lo cực khổ

Không dễ dàng có thể thay đổi những thói quen tốt tự bản thân đã tu dưỡng. Luôn suy ngẫm về sự đời và những điều mình còn thiếu sót trước khi đi ngủ để rút ra kinh nghiệm cho bản thân. Không đắc chí về những điều đã đạt được, không quá vì lo lắng về tương lai mà ảnh hưởng, luôn cố gắng hết sức trau dồi bản thân ngày một tốt đẹp hơn. Sống ôn hòa, không khiến người khác sinh tâm oán hận. Trung thực, không che giấu lỗi lầm, khuyết điểm của mình. Làm việc thiện, luôn bao dung, hành xử với tấm lòng rộng mở và chu đáo với người khác. Sống có trước có sau, không bao giờ quên công ơn và sự giúp đỡ của người khác lúc mình khó khăn. Không ức hiếp người lành, không chùn bước trước kẻ ác, không tiếp tay cho kẻ mạnh ức hiếp, nhục mạ người yếu thế. Mở lòng thương xót, giúp đỡ cho cô nhi quả phụ và những người gặp nạn, muốn làm và thường xuyên làm những việc thiện có ích cho mọi người. Sống tình nghĩa không quên tình bạn cũ, luôn dốc hết sức có thể giúp đỡ bạn cũ khi gặp hoạn nạn.

Tướng tốt không bẩm sinh mà có, tướng tốt đòi hỏi con người phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện

Không nói nhiều, không ba hoa, giả dối, đặt điều cho người khác. Suy nghĩ kỹ trước khi nói để luôn có lời hay ý đẹp, không làm tổn thương người khác qua lời nói. Giọng điệu nhẹ nhàng, êm dịu, không ngắt lời người khác khi họ đang nói. Tâm biết ngại khi nhận quà từ người khác. Sống giản dị, không chê quần áo bình dân, cơm canh đạm bạc. Ứng xử khéo léo, biết lẽ đúng, điều sai, tránh gây xích mích mất lòng người khác. Không vì những cái xấu xa trong quá khứ mà cả đời dằn vặt bản thân.

Tu tâm là tu cả đời, là dưỡng tâm hồn bởi những điều thiện, bởi suy nghĩ thiện từ tâm để cả đời hưởng phúc khí tốt, không lo cơ cực bần hàn. Tướng mạo không quyết định chuyện sướng khổ của đời người nhưng lại là thứ phản ánh tâm tướng con người. Người thiện tâm phúc hậu có tâm tướng từ bi, nét mặt hiền dịu, hài hòa. Người có tâm không thiện thì nét mặt hung dữ. Bởi vậy, tu phải tại tâm, tâm có yên thì mọi việc thiện khác trong đời mới thực sự có ý nghĩa.