Ngũ Quỷ gây rối, Thiên Quan giáng họa, tháng 3/2022 chẳng mấy êm đềm với 3 con giáp: Cẩn thận mất tiền oan ức, nên đề phòng những kẻ 2 mặt rình rập xung quanh

Tử vi dự đoán, tháng 3/2022, 3 con giáp bị Thương Quan giáng họa, sắp mất tiền oan ức, bị kẻ xấu chơi 1 vố đau.

Tuổi Sửu Trong tháng 3/2022, tuổi Sửu đã gặp phải không ít những thử thách, nhất là thời điểm giữa tháng, sự nghiệp của họ có nhiều khoảng lặng đáng kể, khiến họ nhiều phen cảm thấy lao đao, áp lực. Con giáp xui xẻo sẽ cần phải trải qua 1 bước đệm mới có thể gặt hái được nhiều thành tựu. Theo các chuyên gia phong thủy, về tổng thể thì tuổi Sửu có tháng 3 khá ổn định về công việc song sẽ không có quá nhiều bước tiến ngoạn mục.

Trong tháng 3/2022, tuổi Sửu đã gặp phải không ít những thử thách - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dần Ngay từ những ngày đầu tiên trong tháng 3, tuổi Dần sẽ phải đối mặt với nhiều áp lực, từ chuyện công việc cho đến tình cảm. Những mâu thuẫn ở công sở, tranh cãi với người yêu hay bạn đời có thể khiến họ mệt mỏi.

Ngoài ra, nếu không cẩn thận trong chi tiêu hoặc đầu tư thì tình hình tài chính của họ cũng sẽ gặp khó khăn. Chính vì thế, tuổi Dần cần phải thận trọng hơn để tránh những điều không hay. Ngay từ những ngày đầu tiên trong tháng 3, tuổi Dần sẽ phải đối mặt với nhiều áp lực, từ chuyện công việc cho đến tình cảm - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tỵ Tháng 3/2022, tuổi Tỵ phạm Thái tuế, công việc có 1 số trở ngại nhất định. Theo tử vi 12 con giáp, bản mệnh cần đề phòng tiểu nhân và cẩn thận để tránh hao tài, tốn của. Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Tỵ nên cẩn trọng và giữ 1 thái độ ôn hòa và khiêm nhường thì mọi việc sẽ xuôi chèo mát mái hơn, nếu không thì dễ trở thành đối tượng bị kẻ khác ghen ghét. Tháng 3/2022, tuổi Tỵ phạm Thái tuế, công việc có 1 số trở ngại nhất định - Ảnh minh họa: Internet *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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