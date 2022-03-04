Tiều nhân rình rập, chờ chực cơ hội quấy phá, 3 con giáp trong tháng 2 Âm Lịch hết sức cẩn trọng, không biết hóa giải ắt tiền mất tật mang

Tháng 2 Âm Lịch, 3 con giáp xui xẻo gặp họa tiểu nhân, sự nghiệp bị kẻ xấu quấy phá, tài lộc chẳng mấy mà cạn dần.

Tuổi Mùi

Theo các chuyên gia phong thủy, tháng 2 âm lịch, tuổi Mùi sẽ gặp phải 1 số thử thách nhất định trong công việc, sức khỏe cũng như các mối quan hệ xã hội.

Do thương quan ngáng đường nên có những lúc họ gặp phải những trở ngại lớn và buộc phải đưa ra các quyết định quan trọng. Đây là lúc tuổi Mùi có hạn tiểu nhân, cần hết sức thận trọng và kín kẽ trong giao tiếp để không gây thù, chuốc oán với người khác.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Cũng như tuổi Mùi, trong tháng 2 âm lịch, những người tuổi Tuất cũng phải đối mặt với khá nhiều chông gai do có hạn Thái tuế, do đó những dự định của họ hoặc là không được thực hiện hết, hoặc chưa đem lại kết quả như họ mong đợi.

Chưa kể, tuổi Tuất dễ gặp phải mâu thuẫn trong các mối quan hệ, cả ở nơi làm việc và ở ngoài xã hội. Lời khuyên cho con giáp xui xẻo là hãy đề phòng những kẻ tiểu nhân muốn làm hại và tránh xa mọi cuộc tranh luận hay cãi vã bằng mọi cách.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo các chuyên gia phong thủy, tháng 2 âm lịch này, tuổi Ngọ có hạn Thái tuế, chuyện công việc, tình cảm và sức khỏe cũng phần nào bị ảnh hưởng.

Bản mệnh dễ có hạn tiểu nhân, hay rơi vào những cuộc tranh cãi và đấu khẩu với đồng nghiệp, thậm chí "gây thù chuốc oán" với người khác. Tử vi học có nói, chỉ cần vượt qua tháng này, tài vận của họ sẽ lên như diều gặp gió.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tieu-nhan-rinh-rap-cho-chuc-co-hoi-quay-pha-3-con-giap-trong-thang-2-am-lich-het-suc-can-trong-khong-biet-hoa-giai-at-tien-mat-tat-mang-453549.html