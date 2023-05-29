NGỒI MÁT ĂN BÁT VÀNG: 3 con giáp Thần Tài gõ cửa trao lộc, vận trình sự nghiệp hanh thông, thăng quan tiến chức, tiền về ào ào trong 3 ngày đầu tháng 6/2023

Người tuổi Thân vướng phải đủ loại rắc rối. Tiểu nhân có thể là bất cứ ai, kể cả người bạn thân thiết hay tin tưởng, vì thế con giáp này cần cẩn trọng trong việc chia sẻ thông tin, chớ nên tin người quá đáng. Việc làm ăn cũng cần được suy nghĩ hết sức cẩn thận, chớ chạy theo bước chân của người khác rồi lại "xôi hỏng bỏng không". Bạn cần ý thức rõ năng lực của mình đến đâu để có thể đưa ra những sự lựa chọn chính xác.

Thổ khắc Thủy, người tuổi Tuất đã có đôi có cặp không nên nảy sinh nghi ngờ với nửa kia chỉ vì những lời đồn thổi bên ngoài. Nếu có điều gì khúc mắc, bạn nên trò chuyện thẳng thắn với nửa kia, đừng nên giấu suy nghĩ của mình trong lòng. Người độc thân không nên quá phản cảm trong chuyện gặp gỡ người khác giới. Nếu có người bày tỏ thiện cảm với bạn, bạn nên thử dành thời gian trò chuyện với đối phương. Hoặc nếu muốn từ chối, bạn cũng nên hành xử một cách lịch sự.



Thương Quan gây rối, con đường sự nghiệp của bản mệnh cũng không hanh thông như dự kiến. Ngày hôm nay, bạn nên hành xử bình tĩnh, hạn chế mâu thuẫn với mọi người xung quanh, nếu không dễ vướng vào họa thị phi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi 12 con giáp cho thấy, lộ trình thăng tiến của tuổi Mão tươi mới, mệnh chủ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tương lai lên nhanh như diều gặp gió. Nguồn thu nhập thăng hoa nhờ quý nhân soi đường chỉ lối, đầu tư hay kinh doanh đều vô cùng hanh thông thuận lợi.

Con giáp này nên thay đổi bản tính có phần hơi cố chấp của mình để tình duyên thuận lợi hơn, tình cảm là từ hai phía chứ đừng mong mình được nhận lại mà không muốn cho đi.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm