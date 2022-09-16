Ngồi không cũng dính đạn, 3 con giáp sau bị Hung tinh chiếu mệnh, 13 ngày tới không làm gì cũng dính thị phi!

Tâm linh - Tử vi 16/09/2022 08:04

Tử vi dự báo rằng những con giáp này sẽ đón hung tinh trong 13 ngày tới, vận trình có nhiều biến động theo chiều hướng không tốt.

Tuổi Tý

Tử vi nói rằng trong 13 ngày tới, hung vận tăng lên nhanh chóng khiến tuổi Tý gặp nhiều tình huống khó khăn.

Trong tháng, Nguyệt Lệnh lâm Tử cộng thêm hung tinh Thiên Cẩu chiếu mệnh, nhiều thách thức ập tới khiến tuổi Tý không được an nhàn. Bản mệnh cần phải đề phòng tiểu nhân quấy phá, không nên đưa ra các quyết định một cách vội vàng.

Trong tháng tới, việc giữ được tài lộc ổn định có thể coi là điểm sáng trong cuộc sống của tuổi Tý. Đây là lúc bản mệnh nên tập trung vào những việc đang tiến hành dang dở, không nên mở mang hay bắt đầu một kế hoạch mới do vận khí bất ổn.

Tinh thần của tuổi Tý cũng thường xuyên rơi vào căng thẳng. Nếu suy nghĩ quá nhiều, áp lực không được giải tỏa, con giáp này có thể gặp nhiều vấn đề về sức khỏe. Tuổi Tý tốt nhất nên tìm cách thư giãn, cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi.

Ngồi không cũng dính đạn, 3 con giáp sau bị Hung tinh chiếu mệnh, 13 ngày tới không làm gì cũng dính thị phi! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn vấp phải sự cản trở của cục diện tương xung Thái Tuế nên phải đối mặt với không ít thử thách, rắc rối. Hung vận lớn nên con giáp này làm gì cũng cần thận trọng, thực hiện từng bước chậm mà chắc. Công việc xuất hiện nhiều trở ngại khiến tiến độ bị trì trệ. Tuổi Thìn cần có sự điều chỉnh để thích nghi với tình huống.

Tài tinh bị tổn hại nên tuổi Thìn cần tránh những chuyện đầu tư mạo hiểm dù lợi nhuận hứa hẹn có lớn đến đâu. Đằng sau những phi vụ làm ăn này tiềm ẩn nhiều rắc rối mà bản mệnh không thể lường trước được vì vậy không nên đánh giá chủ quan với bất cứ vấn đề gì.

Áp lực công việc cũng như cuộc sống gia tăng khiến tuổi Thìn mệt mỏi hơn. Nếu không có chế độ chăm sóc phù hợp, bản mệnh có thể đổ bệnh bất cứ lúc nào.

Ngồi không cũng dính đạn, 3 con giáp sau bị Hung tinh chiếu mệnh, 13 ngày tới không làm gì cũng dính thị phi! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong 13 ngày tới, hung vận lấn át cát vận nên tuổi Tuất khó chuyển mình.

Nguyệt Lệnh lâm Suy lại có Âm Sát hung tinh tác động nên công việc của tuổi Tuất gặp nhiều khó khăn. Con giáp này cần đề phòng tiểu nhân đeo bám, cố gắng kiểm soát cảm xúc để duy trì tình thế ổn định.

Vận trình tài lộc của tuổi Tuất lên xuống thất thường nhưng chủ yếu theo hướng xấu. Bản mệnh cần có kế hoạch quản lý tài chính rõ ràng, chặt chẽ để tránh thất thoát tiền của. Trong vấn đề kinh doanh, đầu tư, tuổi Tuất nên nhìn về cái lợi lâu dài, đừng chạy theo cái lợi trước mắt mà rơi vào tình thế khó khăn, mất nhiều hơn được.

Sức khỏe của tuổi Tuất cũng có dấu hiệu giảm sút, cơ thể mệt mỏi. Con giáp này cần phải thay đổi thói quen sống, cân đối giữa công việc và nghỉ ngơi, kết hợp tập luyện thể thao để tăng khả năng chống bệnh tật.

Ngồi không cũng dính đạn, 3 con giáp sau bị Hung tinh chiếu mệnh, 13 ngày tới không làm gì cũng dính thị phi! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Thần Tài mở sổ gọi tên: 3 ngày tới, 3 con giáp Tiền - Tình đều đỏ rực, đường đường chính chính bước trên con đường danh vọng, sự nghiệp liên tục gặt hái thành công

Thần Tài mở sổ gọi tên: 3 ngày tới, 3 con giáp Tiền - Tình đều đỏ rực, đường đường chính chính bước trên con đường danh vọng, sự nghiệp liên tục gặt hái thành công

Tử vi dự báo trong số 12 con giáp, 3 con giáp dưới đây sẽ gặp nhiều điều như ý, trở thành con giáp may mắn trong 3 ngày tới.

Xem thêm
Từ khóa:   # tử vi 12 con giáp # tâm linh tử vi #12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Tâm sự 41 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Video 1 giờ 11 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Video 2 giờ 11 phút trước
Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Video 3 giờ 11 phút trước
Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa