Ngồi không cũng dính đạn, 3 con giáp sau bị Hung tinh chiếu mệnh, 13 ngày tới không làm gì cũng dính thị phi!

Tử vi nói rằng trong 13 ngày tới, hung vận tăng lên nhanh chóng khiến tuổi Tý gặp nhiều tình huống khó khăn.

Trong tháng tới, việc giữ được tài lộc ổn định có thể coi là điểm sáng trong cuộc sống của tuổi Tý. Đây là lúc bản mệnh nên tập trung vào những việc đang tiến hành dang dở, không nên mở mang hay bắt đầu một kế hoạch mới do vận khí bất ổn.

Trong tháng, Nguyệt Lệnh lâm Tử cộng thêm hung tinh Thiên Cẩu chiếu mệnh, nhiều thách thức ập tới khiến tuổi Tý không được an nhàn. Bản mệnh cần phải đề phòng tiểu nhân quấy phá, không nên đưa ra các quyết định một cách vội vàng.

Tinh thần của tuổi Tý cũng thường xuyên rơi vào căng thẳng. Nếu suy nghĩ quá nhiều, áp lực không được giải tỏa, con giáp này có thể gặp nhiều vấn đề về sức khỏe. Tuổi Tý tốt nhất nên tìm cách thư giãn, cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn vấp phải sự cản trở của cục diện tương xung Thái Tuế nên phải đối mặt với không ít thử thách, rắc rối. Hung vận lớn nên con giáp này làm gì cũng cần thận trọng, thực hiện từng bước chậm mà chắc. Công việc xuất hiện nhiều trở ngại khiến tiến độ bị trì trệ. Tuổi Thìn cần có sự điều chỉnh để thích nghi với tình huống.

Tài tinh bị tổn hại nên tuổi Thìn cần tránh những chuyện đầu tư mạo hiểm dù lợi nhuận hứa hẹn có lớn đến đâu. Đằng sau những phi vụ làm ăn này tiềm ẩn nhiều rắc rối mà bản mệnh không thể lường trước được vì vậy không nên đánh giá chủ quan với bất cứ vấn đề gì.

Áp lực công việc cũng như cuộc sống gia tăng khiến tuổi Thìn mệt mỏi hơn. Nếu không có chế độ chăm sóc phù hợp, bản mệnh có thể đổ bệnh bất cứ lúc nào.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong 13 ngày tới, hung vận lấn át cát vận nên tuổi Tuất khó chuyển mình.

Nguyệt Lệnh lâm Suy lại có Âm Sát hung tinh tác động nên công việc của tuổi Tuất gặp nhiều khó khăn. Con giáp này cần đề phòng tiểu nhân đeo bám, cố gắng kiểm soát cảm xúc để duy trì tình thế ổn định.

Vận trình tài lộc của tuổi Tuất lên xuống thất thường nhưng chủ yếu theo hướng xấu. Bản mệnh cần có kế hoạch quản lý tài chính rõ ràng, chặt chẽ để tránh thất thoát tiền của. Trong vấn đề kinh doanh, đầu tư, tuổi Tuất nên nhìn về cái lợi lâu dài, đừng chạy theo cái lợi trước mắt mà rơi vào tình thế khó khăn, mất nhiều hơn được.

Sức khỏe của tuổi Tuất cũng có dấu hiệu giảm sút, cơ thể mệt mỏi. Con giáp này cần phải thay đổi thói quen sống, cân đối giữa công việc và nghỉ ngơi, kết hợp tập luyện thể thao để tăng khả năng chống bệnh tật.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.