Ngọc Hoàng điểm tên, sổ Nam Tào định sẵn, 3 con giáp số đỏ hừng hực, từ 6/12 đến 10/12 ngồi không cũng có tiền, tài chính tăng vùn vụt, lộc tài ầm ầm tới

Tuổi Ngựa có thiên tính thông minh, hoạt bát, nhanh nhẹn hơn người. Họ mang trong mình hoài bão, khát khao bay cao, bay xa khiến nhiều người kiêng dè. Tuổi Ngọ cũng lương thiện, biết trên dưới, đối nhân xử thế chu toàn nên ra đời được nhiều người giúp đỡ, từ đó bạn có nhiều mối quan hệ tốt, tạo ra nhiều lợi ích cho bản thân.

Khát vọng đổi đời của Ngọ sẽ đến từ 6/12 đến 10/12 nhờ bạn tự mình nỗ lực, xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, vị thế trong sự nghiệp của Ngọ cũng được nâng cao. Người tuổi Ngọ không thành tỷ phú cũng là đại gia của chính mình. Cũng nhờ vận son tiền bạc, bạn liên tục mua nhà tậu xe, gia tăng tài sản đáng kể.

Tuổi Thân từ 6/12 đến 10/12 vận trình thuận lợi hơn hẳn khi có Lục Hợp che chở. Nhờ thế, tinh thần làm việc của con giáp này trong ngày lên cao. Bản mệnh giải quyết mọi việc đâu ra đấy, có đầu có đuôi chứ không hời hợt, không màng tới hậu quả.

Có thể thấy rõ mọi kế hoạch của tuổi Thân trong ngày diễn ra trôi chảy. Dù làm gì bản mệnh cũng thu được thành tựu đáng kể. Các mối quan hệ xã giao cũng khá hài hòa, có sự hỗ trợ nhiệt tình của mọi người nên không có điều gì khiến bạn cảm thấy thấy phiền lòng cả.

Chuyện tình cảm lại có nhiều điều khiến bạn không hài lòng. Nửa kia không hiểu và thông cảm cho công việc của Thân, đòi hỏi con giáp này phải dành toàn bộ thời gian cho mình trong khi bạn thấy đối phương cư xử thật vô lý.

Tuổi Mão

Từ 6/12 đến 10/12, chúc mừng tuổi Mão trở thành con giáp vượng vận quý nhân, đi đến đâu cũng có người yêu thương, giúp đỡ. Cơ hội chạm tới đỉnh vinh quang trong sự nghiệp tăng cao.

Với những người làm công ăn lương, quý nhân chính là những người lãnh đạo, được cấp trên yêu quý, trân trọng thì còn gì bằng. Họ sẽ phân công cho bạn những dự án mới mẻ, giúp bạn tăng cường vị thế, thể hiện bản thân.

Dù có một vài khó khăn nho nhỏ nhưng nhờ sự thông minh, nhanh nhạy mà bản mệnh đi qua nhẹ tựa lông hồng, cũng không cần quá hấp tấp bởi xung quanh luôn có người sẵn sàng giúp đỡ bạn.

Cát tinh mang tới những mối quan hệ tốt đẹp với đối tác, khách hàng với những người đang làm kinh doanh, buôn bán nhờ đó mà lợi nhuận vượt trên cả kì vọng, được thị trường đón nhận tích cực.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.