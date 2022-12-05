Do bước vào cát vận nên vào cuối năm 2022 tài vận của tuổi Thân vượng phát, thu nhập tăng lên nhanh chóng, bên cạnh đó sự nghiệp của con giáp này cũng thăng tiến không ngừng. Ngoài ra, vận thế của người tuổi Thân trong thời gian này sẽ thăng tiến vùn vụt.

Thông qua những nỗ lực này, sẽ không mất nhiều thời gian để Thân sống một cuộc sống tràn ngập tài lộc, vinh hoa phú quý.

Con giáp này còn nhận được vận may về đường tình duyên. Người độc thân tuổi Thân sẽ được tỏ tình. Các cặp đôi sẽ chính thức ra mắt gia đình hai bên, đặt nền tảng cho đám cưới vào thời gian sắp tới. Với những cặp vợ chồng có người tuổi Thân, hỷ sự sẽ nằm ở tin vui quý tử.

Tuổi Hợi

Xem tử vi vào cuối năm 2022, người tuổi Hợi đón nhiều hỷ sự trong tháng mới. Vận trình thăng cấp nhanh chóng, chẳng điều gì có thể ngăn cản bạn tiến băng băng về phía trước và đạt được thứ mình muốn.

Công danh sự nghiệp trên đà tăng tiến, con giáp này được thôi thúc tạo ra thật nhiều sự bứt phá vì bạn đang có trường năng lượng rất mạnh mẽ. Trong những dự định sắp tới, hãy mạnh dạn theo đuổi vì có những quý nhân hỗ trợ, giúp bạn nâng tầm quan sát trước những quyết định đúng đắn.

Vận trình tài lộc của tuổi này cũng đi lên trong khoảng thời gian cuối năm. Bạn có thể đánh bại được đối thủ nhờ tài năng và kinh nghiệm của mình, nhờ đó thu được lợi nhuận tương xứng. Tuy nhiên, tháng có hung tinh chủ hao tài là Kiếp Tài vây hãm nên bản mệnh có khả năng hao tiền tốn của rất lớn, có thể là cho những kế hoạch mua sắm, sửa soạn cho Tết.

Tuổi Dậu

Nhờ việc xác định được rõ ràng mục tiêu mà người tuổi Dậu sẽ kiếm được một khoản kha khá vào thời điểm này. Những bước tiến nhanh chóng và ổn định sẽ giúp bạn có một nguồn thu dồi dào.

Dù là người mới chập chững bước vào một lĩnh vực nào đó, bạn vẫn có thể được tiếp xúc với những mối làm ăn có giá trị nhờ sự thông minh, nhanh nhạy cùng các mối quan hệ rộng rãi của mình. Những gì bạn nắm bắt được trong thời điểm này khiến nhiều người ghen tị.

Chuyện làm giàu còn diễn ra khá thuận lợi đối với những người làm ăn buôn bán và thời cơ chủ yếu đến vào những ngày gần cuối tuần. Bạn nhận được sự tin tưởng của khách hàng, đối tác nên làm việc gì cũng dễ dàng hơn hẳn mọi người.

Ngoài ra, quý nhân xuất hiện còn chỉ cho con giáp phát tài tuần này đâu là nơi thích hợp để đổ tiền đầu tư. Nếu đang có sẵn khoản tiền trong tay, bạn có thể cân nhắc theo hướng đã được vạch ra.

Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.