Ngọc Hoàng "điểm mặt chỉ tên: 3 con giáp có làm đâu thắng đó, tiền bạc ùn ùn chảy vào két trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 20/03/2022 16:42

Tử vi 15 ngày tới dự đoán, 3 con giáp có sự nghiệp thuận buồm xuôi gió vượt qua mọi khó khăn, gặt hái thành công trong sự nghiệp cũng như cuộc sống.

Tuổi Dậu

15 ngày tới, tuổi Dậu cảm thấy tự tin hơn khi nghĩ về tương lai, bởi bạn đang có được sự hậu thuẫn đáng kể từ vận khí may mắn của mình.

 

Con giáp này thể hiện được sự thông minh, tài trí nên dù được giao bất cứ nhiệm vụ gì cũng sẽ hoàn thành một cách xuất sắc. Bạn có thể yên tâm rằng sự nghiệp đang trên đà phát triển tích cực, kéo theo đó là nguồn lực tài chính. Bạn nên chuẩn bị tinh thần để tham gia vào nhiều dự án vĩ mô và thú vị hơn.

 

Song biểu hiện xuất sắc của bạn cũng chính là lý do khiến cho bạn dễ rơi vào tầm ngắm của kẻ tiểu nhân vốn sẵn lòng ghen tị. Nếu bạn tỏ thái độ kiêu ngạo thì tình huống càng bị đẩy đi xa hơn, tự chuốc lấy phiền phức vào mình.

 

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi hiền lành, thật thà và nhân hậu. Họ là con giáp rất đáng tin cậy. Con giáp này thường quan tâm, giúp đỡ người khác bằng nhiều cách có thể. Chính bởi vậy nên khi gặp khó khăn, con giáp tuổi Hợi thường được quý nhân giúp đỡ nên sẽ sớm tai qua nạn khỏi.

Ngọc Hoàng 'điểm mặt chỉ tên: 3 con giáp có làm đâu thắng đó, tiền bạc ùn ùn chảy vào két trong 15 ngày tới - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Con giáp này cũng mang tính cách cầu tiến. Họ không ngừng học hỏi từ những người đi trước để mau chóng hoàn thiện bản thân. Con giáp này thông minh, điềm tĩnh và khôn ngoan. Họ không ngừng tìm ra những cơ hội đến với mình.

15 ngày tới, con giáp tuổi Hợi sẽ gặp may mắn, tai qua nạn khỏi. Người tuổi này làm kinh doanh sẽ từng bước thoát khỏi khó khăn, nợ nần. Họ bán được nhiều hàng hóa, ký được những hợp đồng có giá trị.

Tuổi Mùi

Thời điểm tháng 3 này là thời điểm then chốt đối với người tuổi Mùi để có thể ổn định nguồn thu nhập. Bất kể bạn là người làm công ăn lương hay người kinh doanh buôn bán, người đã vào nghề lâu hay đang trong quá trình khởi nghiệp thì cũng đều cần phải đem hết thực lực của mình thể hiện ra, đó mới là con đường đúng đắn để nâng cao thu nhập.

15 ngày tới, tuổi Mùi dễ dàng đạt được sự bứt phá trong doanh thu, nhận được sự công nhận và tán thưởng của mọi người. Vận may đang đến, hãy giữ cho mình tâm trạng thoải mái và tâm trí tỉnh táo nhé. Tử vi 12 con giáp báo hiệu người tuổi Mùi rất có duyên với những lĩnh vực liên quan đến nước ngoài đó.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

Thiên thời địa lợi: top 3 con giáp được Ngọc Hoàng ban ơn, "đạp trúng hố vàng", vận đỏ như son trong 14 ngày tới

Thiên thời địa lợi: top 3 con giáp được Ngọc Hoàng ban ơn, "đạp trúng hố vàng", vận đỏ như son trong 14 ngày tới

Tử vi dự đoán, 14 ngày tới 3 con giáp này được Thần Tài ban phát tài lộc, cát tinh soi đường chỉ lối nên sự nghiệp phát triển thuận lợi.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 3 con giáp bói vui

TIN MỚI NHẤT

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 29 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 1 giờ 29 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 2 giờ 29 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 3 giờ 29 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu