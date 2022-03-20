Thiên thời địa lợi: top 3 con giáp được Ngọc Hoàng ban ơn, "đạp trúng hố vàng", vận đỏ như son trong 14 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 20/03/2022 15:38

Tử vi dự đoán, 14 ngày tới 3 con giáp này được Thần Tài ban phát tài lộc, cát tinh soi đường chỉ lối nên sự nghiệp phát triển thuận lợi.

Tuổi Dậu

 

Tỷ Kiên xuất hiện, người tuổi Dậu thể hiện được sự thông minh, tài trí nên dù được giao bất cứ nhiệm vụ gì cũng sẽ hoàn thành một cách xuất sắc. Song đây cũng chính là lý do khiến cho bạn rơi vào tầm ngắm của kẻ tiểu nhân vốn sẵn lòng ghen tị. Nếu bạn tỏ thái độ kiêu ngạo thì tình huống càng bị đẩy đi xa hơn, tự chuốc lấy phiền phức vào mình.

 

14 ngày tới cũng là ngày ngũ hành tương sinh nên đường tình duyên không có điểm gì đáng chê trách cả. Dù bạn không phải là người thích thể hiện sự lãng mạn thường xuyên nhưng lại có cách bày tỏ tình cảm khéo léo và tinh tế nên luôn tạo được tiếng cười trong mối quan hệ.

 

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, năm nay, người tuổi Tỵ thể hiện tốt mọi mặt. Đặc biệt vào mùa xuân, họ có thể kiếm được khoản tiền mà trước đó cả năm vất vả mới có được.

Con giáp tuổi Tỵ ngày càng tự tin và kiên định với sự lựa chọn của mình, mọi việc đều không xảy ra sai lầm, thu lợi ngày càng nhiều hơn.

Thiên thời địa lợi: top 3 con giáp được Ngọc Hoàng ban ơn, 'đạp trúng hố vàng', vận đỏ như son trong 14 ngày tới - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Con giáp tuổi Tỵ cũng sẽ có nhiều đồng đội tốt đề cùng "chung vai đấu cật" trên con đường đi đến thành công. Họ sẽ không ngại vất vả, nỗ lực hết sức để bật phá trên đà đang thăng tiến, giành hết thành công này đến thành công khác để đạt được những mục tiêu đề ra.

Những thay đổi trong cuộc sống của con giáp tuổi Tỵ trong năm 2022 không chỉ "một chút", tương lai ngày càng giàu có và thành đạt.

Tuổi Sửu

Những người trước kia mượn tiền của bạn cũng sẽ mang tiền đến hoàn trả khiến số tài sản của người tuổi Ngọ càng rủng rẻng hơn nữa.

Người tuổi Sửu gây ấn tượng bởi khả năng làm việc chăm chỉ, cần cù. Tuy nhiên, bạn cũng có nhược điểm là khá thực dụng, thiếu tư duy chiến lược. Trải qua nhiều năm làm việc chăm chỉ, bạn sẽ tích lũy được của ăn, của để.

Trong vòng 14 ngày nữa, bạn sẽ có thể ngồi vào những vị trí cao hơn bây giờ rất nhiều. Vì vậy, nếu bây giờ bạn không nghĩ rằng mình sẽ có được may mắn đó thì đừng nản chí, may mắn, thành công sẽ đến với bạn nếu bạn có lòng tin và có nỗ lực.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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Đúng 5 ngày tới 3 con giáp "đỏ cả tình lẫn tiền", sự nghiệp như "hổ mọc thêm cánh", tháng 4 có khả năng thăng chức, tăng lương

Thời điểm 5 ngày tới, 3 con giáp tuổi này sẽ có vận trình tốt đến không ngờ. Bắt đầu từ tháng 4 vận may của họ này tăng chóng mặt.

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