Ngọc Hoàng chiếu cố khắc tên 3 con giáp trên bảng vàng trong 5 ngày tới: Tài lộc đổ về ồ ạt, gây dựng sự nghiệp thành công, tiền bạc bát ngát

Tâm linh - Tử vi 30/11/2023 04:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây đổi vận, may mắn phát tài trong 5 ngày tới.

Tuổi Hợi

Trong 5 ngày tới, những người tuổi Hợi được Phật Bà nâng đỡ nên chẳng những thu nhập chính tăng mà thu nhập phụ cũng không kém phần dồi dào.

Đặc biệt, tài lộc hanh thông còn khiến cho người tuổi Hợi làm gì cũng dễ dàng thành công. Ngay cả những chuyện may mắn bất ngờ như trúng thưởng, trúng xổ số cũng có thể rơi vào tay người tuổi Hợi.

Đặc biệt, người làm kinh doanh gặp nhiều thuận lợi, có thêm nhiều mối quan hệ, đối tác hay bạn hàng là người đáng tin cậy, có thể hợp tác lâu dài, đôi bên cùng có lợi. Lợi nhuận càng ngày càng tăng, song cần phải lưu ý rằng làm việc đúng theo pháp luật thì mới bền lâu, chớ ham cái lợi trước mắt mà dấn thân vào con đường phi pháp.

Ngọc Hoàng chiếu cố khắc tên 3 con giáp trên bảng vàng trong 5 ngày tới: Tài lộc đổ về ồ ạt, gây dựng sự nghiệp thành công, tiền bạc bát ngát - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi đầy tài năng, đức độ, nói ít, làm nhiều. Trong những lĩnh vực mà mình theo đuổi, người tuổi này đều thể hiện rõ năng lực, cái tâm, cái tầm của mình. Con giáp này cũng là bậc thầy về giao tiếp. Họ sống hòa đồng với người khác, khéo léo trong cách cư xử.

Không những thế, họ còn sở hữu một trái tim nhân hậu. Con giáp tuổi Mùi sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không nề hà, toan tính thiệt hơn. Cũng bởi vì vậy mà người tuổi này ở hiền gặp lành, thường gặp may mắn, thuận lợi trong cuộc sống cũng như công việc.

Trong 5 ngày tới, con giáp tuổi Mùi gặp nhiều chuyện vui, tài lộc dồi dào. Con giáp này kiên trì, nỗ lực nên dần đạt được những thành tựu đáng nể. Cơ hội thăng tiến rộng mở với họ.

Trong khi đó, những người chưa có công việc cũng sẽ tìm được công việc phù hợp với bản thân. Người làm kinh doanh thì tài lộc rủng rỉnh, tiền vào như nước.

Ngọc Hoàng chiếu cố khắc tên 3 con giáp trên bảng vàng trong 5 ngày tới: Tài lộc đổ về ồ ạt, gây dựng sự nghiệp thành công, tiền bạc bát ngát - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trời sinh những người tuổi Thìn vốn mang số mệnh của Rồng, cả đời họ luôn theo đuổi sự quyền lực và giàu có, ngoài ra tuổi Thìn cũng được trời ban bản lĩnh sống phi thường, bất kể gặp khó khăn, trắc trở gì, họ cũng có thể tự mình vượt qua một cách ngoạn mục. Người tuổi Thìn thông minh, tài giỏi, cuộc sống dù gặp thất bại nhưng họ luôn lấy đó làm động lực để tiến về phía trước. 

Tử vi học có nói, tuổi Thìn gặp nhiều khó khăn trắc trở vào những tuần trước đây. Từ công việc đến chuyện cuộc sống đã xảy ra nhiều rắc rối, thị phi và tài chính cũng gặp vấn đề. Tuy nhiên, trong 5 ngày tới, vận may của tuổi Thìn sẽ lội ngược dòng. Thời điểm này thần tài và quý nhân sẽ chiếu cố tuổi Thìn nồng hậu, dù không thể một lần giải quyết được hết những vấn đề khó khăn nhưng tất cả đều có chuyển biến tích cực, đặc biệt con đường tài vận có cải thiện đáng kể. Thời gian này, tuổi Thìn sẽ gặp được người dẫn dắt, tạo điều kiện làm giàu, xây dựng sự nghiệp vững vàng. 

Ngọc Hoàng chiếu cố khắc tên 3 con giáp trên bảng vàng trong 5 ngày tới: Tài lộc đổ về ồ ạt, gây dựng sự nghiệp thành công, tiền bạc bát ngát - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

Từ khóa:   tu vi ngay 30/11 tu vi ngay 1/12 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

Đời sống 25 phút trước
Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Hậu trường 34 phút trước
TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

Đời sống 37 phút trước
Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đời sống 55 phút trước
Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Được Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp vận may gia tăng chóng mặt, chuẩn bị tinh thần đón Quý Nhân, có cơ hội đổi đời trong tuần mới (21 đến 27/9/2026)

Được Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp vận may gia tăng chóng mặt, chuẩn bị tinh thần đón Quý Nhân, có cơ hội đổi đời trong tuần mới (21 đến 27/9/2026)

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Được Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp vận may gia tăng chóng mặt, chuẩn bị tinh thần đón Quý Nhân, có cơ hội đổi đời trong tuần mới (21 đến 27/9/2026)

Được Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp vận may gia tăng chóng mặt, chuẩn bị tinh thần đón Quý Nhân, có cơ hội đổi đời trong tuần mới (21 đến 27/9/2026)