Ngọc Hoàng chỉ tận mặt 3 con giáp vượt qua biển khổ tới hồi thái lai từ ngày 29/11 đến ngày 7/12: Phúc khí ngời ngời, tiền nhiều đầy 3 gian nhà, làm gì thành đó

Khoảng thời gian trước đây, tất cả 12 con giáp đều vướng phải những khó khăn nhất định về công việc, tài chính cũng như đường tình duyên kém may mắn. Người tuổi Mão cũng không phải ngoại lệ khi gặp phải sự cố trì trệ công việc, có nhiều điều muốn làm nhưng tình hình chưa cho phép, hay đơn giản là khả năng của bản thân bị giới hạn do môi trường làm việc hạn chế.

Tuy nhiên, nhìn chung từ ngày 29/11 đến ngày 7/12 sẽ là thời điểm có nhiều cơ hội về tình, tiền, sự nghiệp mở rộng đối với người tuổi Mão. Trước đây có thể tiền bạc đối với người tuổi Mão là thứ gì đó khá "xa xỉ" nhưng từ ngày 29/11 đến ngày 7/12, quý nhân phù trợ sẽ mang theo thần tài, thần may mắn đến với họ để có nhiều sự thay đổi lớn trong vận mệnh tương lai.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất có sức chịu đựng cao trong khoảng thời gian này. Dù trước đây đã có không ít thất bị nhưng con giáp này không để mình sa sút nặng nề, mất tự tin.

Ngược lại, việc chịu một số thất bại và áp lực cho họ thêm nhiều kinh nghiệm để có thể bước những bước vững vàng và tự tin hơn trong tương lai.

Trải qua sóng gió, con giáp tuổi Tuất trở nên mạnh mẽ và dũng cảm, điều này khiến mọi việc của họ trở nên suôn sẻ hơn, cả trong và ngoài nơi làm việc.

Họ là những người đầu tiên đạt được thành công từ ngày 29/11 đến ngày 7/12. Con giáp này không chỉ có thể hoàn thành xuất sắc mục tiêu của mình ở nơi làm việc mà còn sử dụng tốt sự khôn ngoan để có được sự tin tưởng của người khác. Tương lai của con giáp tuổi Tuất sẽ vô cùng đáng mong đợi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi dự báo rằng, từ ngày 29/11 đến ngày 7/12, tuổi Tý sẽ là một trong những cái tên nằm trong danh sách con giáp giàu sang, thành đạt hơn người.

Đa số người tuổi Tý đều thông minh, hóm hỉnh, có giác quan thứ sau nhạy bén. Trong công việc, tuổi Tý là người vững chí, bền ga, không ngại khó khăn. Con giáp này không ngừng phấn đấu vươn lên, kiên trì thực hiện mục tiêu đã đặt ra nên thành công là điều sớm muộn.

Trong khoảng thời gian này, tuổi Tý sẽ có sự nghiệp thăng tiến, tài lộc hưng thịnh. Đây là thời điểm vận khí của con giáp này đạt mức cực thịnh, tin vui nối tiếp tin vui, tài lộc tăng lên rõ rệt.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.