Ngọc Hoàng ban lộc, đúng thứ Năm và thứ Sáu (9/2 - 10/2), 3 con giáp chính thức hết khổ, tài lộc dồi dào, giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 08/02/2023 08:55

Bước sang thứ Năm và thứ Sáu sẽ có 3 tuổi gặt hái nhiều may mắn, tài vận vượng phát

Tuổi Tý

Người tuổi Tý nổi tiếng kiên trì, một khi quyết định việc gì sẽ quyết tâm theo tới cùng, trưởng thành cũng nhanh chóng. Đúng thứ Năm và thứ Sáu, những người sinh ra trthuộc con giáp tuổi Tý sẽ đón nhận liên tiếp các vận may khác nhau. Vận đào hoa của họ rất tốt, quý nhân cũng xuất hiện lần lượt.

Tuy nhiên có một điều họ cần chú ý là dù bận rộn đến đâu thì cũng cần dành thời gian để về thăm cha mẹ, cho bản thân chút thời gian thư giãn. Trong thời gian sắp tới, chỉ cần họ giữ được sự kiên trì nỗ lực của mình thì không lâu sau đó, phúc khí sẽ gia tăng gấp bội.

Ngọc Hoàng ban lộc, đúng thứ Năm và thứ Sáu (9/2 - 10/2), 3 con giáp chính thức hết khổ, tài lộc dồi dào, giàu sang phú quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Đúng thứ Năm và thứ Sáu, sự nghiệp của người tuổi Ngọ vô cùng thuận lợi, không những được cấp trên coi trọng, đánh giá cao mà còn được quý nhân dẫn đường chỉ lối nên con giáp này sẽ có được cơ hội thăng chức tăng lương.

Không những nguồn thu chính từ công việc tăng nhanh phi mã, mà người tuổi Ngọ sẽ có thêm rất nhiều cơ hội kiếm được những khoản thu bên ngoài. Công việc thuận lợi, tiền bạc rủng rỉnh nên đây chính là thời điểm may mắn trong năm của con giáp này.

Ngọc Hoàng ban lộc, đúng thứ Năm và thứ Sáu (9/2 - 10/2), 3 con giáp chính thức hết khổ, tài lộc dồi dào, giàu sang phú quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần trời sinh đã tương sinh với ngũ hành mộc. Điều này dự báo sau khi bước sang thứ Năm và thứ Sáu, họ sẽ có vận khí tốt. Ngũ hành thủy tụ lại tạo thành thủy cục, mộc vượng nên vận may lớn đến, tài lộc hanh thông, sau này còn vượng phu ích tử.

Ngọc Hoàng ban lộc, đúng thứ Năm và thứ Sáu (9/2 - 10/2), 3 con giáp chính thức hết khổ, tài lộc dồi dào, giàu sang phú quý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Từ thời điểm này, người tuổi Dần chẳng những có cơ hội đổi một công việc tốt hơn mà còn thay đổi được luôn tình trạng không kiếm ra tiền, khiến nửa đời sau của họ nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Nhìn chung, tuổi Dần nên nắm bắt quãng thời gian này để thử sức trong lĩnh vực kinh doanh. Miễn là biết đúc kết kinh nghiệm dù thất bại, hiểu rõ đạo lý từ bỏ thì đơn giản, kiên trì mới khó và tiếp tục chăm chỉ, cuộc sống tương lai của tuổi Dần sẽ vô cùng thuận lợi.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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