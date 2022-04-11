NGHỀ TAY TRÁI cho các CHÒM SAO kiếm thêm THU NHẬP KHỦNG, có chòm sao chỉ cần ngồi nhà hóng tin hot

Đâu là nghề tay trái thích hợp với 12 chòm sao? Với Bạch Dương, nghề tay trái thích hợp với chòm sao này chính là việc liên quan đến đầu tư.

Sẵn lòng tự tin lại dám nghĩ dám làm, Dương Dương vốn không sợ dấn thân vào mạo hiểm, cũng không sợ thất bại. Họ tin rằng, chỉ cần mình kiếm soát được những nguy cơ tiềm ẩn trong phạm vi chấp nhận được, thì chẳng có điều gì đáng sợ. Dù có vấp ngã cũng dũng cảm đứng dậy bắt đầu lại từ đầu.

Những chú Cừu có tính cách khá sôi động, hùng hùng hổ hổ, dù nghề nghiệp chính là gì, thu nhập cao bao nhiêu, họ đều ấp ủ kế hoạch nhất định phải kiếm thêm được một nghề tay trái phù hợp với mình.

Ngay khi còn rất trẻ, chòm sao này đã không ngừng thử nghiệm các công việc đầu tư những sản phẩm bất đồng, từ đó tìm ra một lĩnh vực phù hợp nhất với bản thân nhằm kiếm về lợi nhuận to lớn.

Kim Ngưu: Quản lý tài sản

Với một người không quá thích việc mạo hiểm hay làm những việc thiếu thực tế như Kim Ngưu, quan điểm về kinh tế của họ rất mạnh mẽ.

Những chú Trâu biết lợi dụng các nguồn lực có sẵn và cả năng lực, kinh nghiệm của mình để cải thiện nguồn tài chính cho bản thân.

Chòm sao này rất đề cao chất lượng cuộc sống của mình. Cho nên, cung hoàng đạo lý trí như Ngưu Nhi sẽ biết cách vận dụng năng lực quản lý tài sản của mình, tức là thông qua quản lý tài sản để phát triển nghề tay trái.

Hơn nữa, họ còn biết cách hạn chế mức thấp nhất các nguy hiểm rình rập, có tầm nhìn xa trông rộng, biết thả dây dài để câu cá lớn, cuối cùng dùng chính việc quản lý tài sản phát triển thành một nghề tay trái ổn định cho mình. Bạn có biết: Bước ngoặt sự nghiệp của 12 chòm sao năm 2020 đến từ đâu?

Song Tử: Thu thập tin tức

Song Tử trời sinh như đã mang sẵn "ra-đa" hóng hớt trên người, cho nên khả năng thu thập tin tức của họ cũng hơn hẳn người khác.

Chòm sao này có năng lực hóng chuyện thiên hạ rất nhạy bén, khả năng tìm kiếm thông tin thì càng chẳng cần bàn cãi.

Đem tin tức mình có trở thành lợi thế cho bản thân cũng là một trong những kỹ năng quan trọng của Song Song.

Cho nên Song Tử có thể dùng khả năng này để phát triển thành nghề tay trái của mình. Ví dụ như mua bán, trao đổi tin tức, kiến thức hợp pháp, kiếm lời bằng chính sự nhanh nhạy tin tức của mình.

Với đầu óc suy nghĩ linh hoạt, thông minh của mình, Song Tử chắc chắn sẽ thành công nếu được làm nghề đúng lĩnh vực mình thích.

Cự Giải: Bất động sản

Cự Giải là người luôn chỉ thích sự ổn định, an toàn, cũng khát vọng có một ngôi nhà thuộc về riêng mình. Cho nên, trong tình huống bình thường, những chú Cua sẽ rất hiếm khi dùng một phương thức mạo hiểm để phát triển nghề tay trái.

Bởi vì chòm sao này rất sợ những mối nguy mình không biết được tiềm ẩn trong đó. Họ không muốn phá hủy tiết tấu ổn định của cuộc sống mà mình đang có.

Hiện nay, ngành bất đọng sản có thể nói là một ngành đầu tư ổn định nhất, vậy nên Giải Giải chỉ cần có năng lực, chắc chắn sẽ đầu tư một hoặc mấy dự án bất động sản.

Việc đó không những có thể giúp Cự Giải thu được tiền cho thuê mà còn tăng tiến tài chính của chòm sao này.

Sư Tử: Gây dựng sự nghiệp riêng

Với một người có khả năng lãnh đạo mạnh mẽ như Sư Tử, lại thêm cái tính tích cực và tự tin, nhiệt tình dám dấn thân, nghề tay trái thích hợp với 12 chòm sao với Sư Tử chính là tự mình gây dựng một sự nghiệp bên lề riêng.

Thái độ tích cực của chòm sao này có thể truyền cảm hứng, giúp họ "lôi kéo" được rất nhiều người chung chí hướng bên cạnh mình cùng nhau hợp tác. Họ như một nguồn động lực lớn lao để mọi người cùng tiến về phía trước.

Vì vậy, bên cạnh việc phát triển nghề nghiệp chính, Sư Tử có thể thử tự gây dựng sự nghiệp riêng bên lề, tìm những người bạn đáng tin để cùng hợp tác, phát huy ưu thế của mình.

Người có tiền bỏ tiền, người có sức bỏ sức, hợp tác cùng phát triển, có lợi cùng hưởng. Cứ như vậy, chẳng mấy mà nghề tay trái của Sư Tử cũng có thể phát triển vẻ vang chẳng kém vì nghề chính.

Xử Nữ: Giám định nghệ thuật

Trong 12 chòm sao, Xử Nữ là người theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo mạnh mẽ nhất. Chòm sao này luôn chú trọng chi tiết trong mọi việc, không đạt đến mức trọn vẹn vô khuyết thì không chịu được.

Cho nên người hay sự vật bên cạnh chỉ cần xuất hiện chút xíu biến đổi cũng không thể thoát được ánh mắt sắc bén của cung hoàng đạo này.

Vì vậy, nghề tay trái thích hợp nhất với Xử Nhi chính là làm giám định nghệ thuật. Chỉ cần thường xuyên rèn luyện năng lực giám định và thưởng thức của mình, đạt được tiêu chuẩn cần thiết là có thể phát triển thành nghề tay trái.

Hơn nữa, Xử Nhi còn có phẩm vị nghệ thuật rất tốt, thái độ làm nghiêm túc cẩn trọng, rất thích hợp làm nghề tay trái này. Liệu bạn có phải chòm sao yêu nghề kính nghiệp, luôn cống hiến hết mình, có ngày làm nên nghiệp lớn?

Thiên Bình: Viết "review" du lịch, lời bình phim ảnh

Thiên Bình được trời phú cho khí chất xuất chúng, ngoại hình nổi bật. Họ không chỉ có gu thẩm mỹ cao, mà khả năng thưởng thức cái đẹp cũng rất tốt.

Cho nên mỗi khi đi du lịch, chụp ảnh, viết "review" lại chuyến đi chính là những việc rất thích hợp với chòm sao này.

Sau mỗi chuyến du lịch, chọn lọc ra những điều mình tâm đắc nhất, kết hợp với những tấm ảnh lung linh, viết thành một bài "review" là Thiên Thiên có thể nhận được những lời khen rất tích cực.

Không chỉ viết review du lịch, ngay cả việc viết lời bình phim ảnh, sách truyện cũng rất thích hợp với Thiên Bình. Họ biết cách diễn tả cảm xúc của mình thông qua những bức ảnh "siêu deep" và những lời văn sâu sắc, được độc giả đánh giá cao.

Hổ Cáp: Chứng khoán

Tính cách của Hổ Cáp khí kín đáo, bí ẩn, không dễ để lộ tâm tư bên trong mình. Họ chính là người hết sức thông minh lại cũng rất cẩn thận.

Chính tính cách ổn trọng khiến những công việc quan sát từ xa, đánh giá cục diện để tìm ra nguồn lợi cho mình rất thích hợp với họ.

Hơn nữa, dù bên ngoài không biểu hiện ra nhưng thực chất bên trong Cáp Nhi rất tự tin, giỏi tính toán, suy nghĩ nhạy bén, biết nhìn ra trông rộng, họ thích hợp nhất là xông xáo trong ngành chứng khoán.

Chỉ cần lựa chọn được một phe tiềm lực, chậm rãi chờ đợi, quan sát, kết quả cuối cùng sẽ chứng minh, ánh mắt của Hổ Cáp là rất chuẩn xác. Bên cạnh nghề tay trái này, bạn có biết những nghề nghiệp 12 chòm sao tuyệt đối phải tránh xa là gì?

Nhân Mã: Cập nhật tin hot

Với người thích những điều mới mẻ như Nhân Mã, lòng hiếu kỳ của họ rất mạnh. Cho nên bạn thường sẽ thấy hình ảnh quen thuộc là Mã Nhi tay không rời điện thoại, mắt không rời màn hình bất kể lúc nào để cập nhật các tin tức nóng hổi, các sự kiện thú vị, lạ lùng trên khắp thế giới.

Họ như một "bách khoa toàn thư" về tin tức, bất kể sự việc nào diễn ra Nhân Mã cũng đều nắm được.

Cho nên thông qua sở thích cập nhật tin tức nóng hổi để phát triển nghề tay trái là việc rất thích hợp với Nhân Mã.

Ví dụ như bình luận sự kiện, nêu quan điểm về vấn đề nổi cộm... kết hợp với tư duy khoáng đạt, lối hành văn lưu loát của Nhân Mã, chắc chắn sẽ đạt được hiệu quả bất ngờ.

Ma Kết: Nghề truyền thống

Trong vòng tròn hoàng đạo, hiếm chòm sao nào có thể đạt được sự kiên nhẫn như Ma Kết. Ưu điểm của Kết Kết không phải ở tư duy, cũng không "nhạy" kiếm tiền.

Vì thế, đối với cung hoàng đạo này mà nói, nghề tay trái thích hợp nhất với họ, vẫn là những nghề truyền thống, như là mở một cửa tiệm kinh doanh buôn bán nho nhỏ.

Với tính cách chững chạc của mình Kết Kết rất thích hợp kinh doanh buôn bán, có thể đạt được sự tin cậy của khách hàng quen thuộc. Thái độ làm người họ cũng có sức hút rất riêng biệt. Lại thêm sự kiên nhẫn sẵn có, chòm sao này chắc chắn có thể phát triển nghề tay trái rất rực rỡ.

Dù nguồn tiền mà nghề tay trái kiểu này mang tới không nhanh, nhưng tài lực rất ổn định. Đây đúng là kiểu mà Ma Kết thích nhất.

Bảo Bình: Nghề online

Trong thời đại 4.0 với sự phát triển mạnh mẽ của Internet như hiện nay, có thể nói đây là thời đại rất hợp với các ngành nghề online. Đặc biệt là với người luôn thích làm việc độc lập như Bảo Bảo, kiếm tiền thông qua Internet vốn là mục tiêu họ nhắm đến từ lâu.

Sẵn tư duy đi trước thời đại, Bảo Bình sớm đã nhắm được thị trường tiềm năng và phù hợp với mình, tìm kiếm tất cả cơ hội để có thể kiếm ra tiền.

Dù là mở shop online, hay quản lý trang web, chạy quảng cáo kiếm tiền, hay phát triển mạng truyền thông của riêng mình... tất cả đều là nghề tay trái rất thích hợp với con người Bảo Bình. Đừng bỏ lỡ: Bí kíp giúp từng chòm sao thăng tiến con đường sự nghiệp

Song Ngư: Viết tiểu thuyết

Song Ngư là người có lối suy nghĩ khá cảm tính, coi trọng tình cảm, tâm hông lãng mạng, đồng thời lại rất tinh tế, cho nên nghề tay trái thích hợp với 12 chòm sao của những chú Cá không gì khác chính là việc dùng lời văn để diễn tả cảm xúc bên trong mình.

Lại thêm năng lực tưởng tượng phong phú, con đường viết tiểu thuyết chắc chắn sẽ là một "vùng trời" riêng để Ngư Nhi tha hồ vẫy vùng và phát triển.

Dù ở độ tuổi nào, họ cũng có thể duy trì được tâm hồn trẻ trung của mình. Họ rất hiểu suy nghĩ của các thiếu niên thiếu nữ ở độ tuổi thanh xuân.

Việc viết tiểu thuyết tình cảm, vừa như một nghề tay trái tiềm năng, vừa để chòm sao này thỏa sức giải tỏa và gửi gắm xúc cảm của mình trong đó. Đây quả thực là một công việc "như cá gặp nước" đối với Ngư Nhi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm