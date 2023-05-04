Ngày mai 5/5, ba con giáp đỏ hết phần thiên hạ: Mão gặp ngày Tam hợp vận tốt, Tỵ gặp được quý nhân, Ngọ tình cảm ổn định

Ngày 5/5/2023, tuổi Mão gặp ngày Tam Hợp nên vận trình công việc diễn ra hết sức thuận lợi. Công danh sự nghiệp có bước phát triển mới. Lại có sự đồng hành của quý nhân, con giáp này dù gặp khó khăn cũng sẽ có người nâng đỡ, hỗ trợ vượt mọi sóng gió.

Các mối quan hệ của Mão cũng đang trong trạng thái hài hòa, hợp tác làm ăn thuận buồm xuôi gió nên tài lộc khá dồi dào. Đây là ngày rất thích hợp để bản mệnh ký kết hợp đồng, gặp gỡ, làm quen với những khách hàng tiềm năng mới.

Lại thêm Thủy sinh Mộc giúp bản mệnh đạt được thành công trong việc gắn kết tình cảm gia đình, tạo bầu không khí đầm ấm ngập tràn tiếng cười. Với người độc thân, có vẻ như bạn đang tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ và cảm thấy rất hài lòng về chuyện đó nên sẽ chưa nghĩ tới việc hẹn hò hay kết hôn.

Giờ tốt: 13h đến 15h

Màu sắc cát tường: Đen, trắng

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mùi, Tuất

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 5/5/2022 hôm nay, mọi việc trôi qua một cách thuận lợi với tuổi Tỵ. Nhờ có tam hội giúp sức, cộng với thái độ nhiệt tình vốn có, bản mệnh xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa, thậm chí còn có thể gặp được quý nhân.

Tỵ được quý nhân phù trợ (Ảnh minh họa).

Rất có thể quý nhân là người ở ngay bên hay là người đã quen biết suốt bấy lâu nay. Hãy chú ý lắng nghe lời chỉ bảo, bản mệnh sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm đáng quý có thể áp dụng trong tương lai. Đồng thời, bản mệnh cũng sẽ được giới thiệu cho những cơ hội đáng quý.

Theo quan niệm dân gian, hôm nay là ngày rất tốt để tiến hành những công việc trọng đại. Nếu đã lên kế hoạch thực hiện công việc gì thì bản mệnh nên bắt tay vào làm ngày, như vậy thì quá trình thực hiện sẽ gặp nhiều may mắn.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 19h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thân

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ có những quyết định táo bạo đưa sự nghiệp lên tầm cao mới. Con giáp này xông xáo, làm việc bằng hết khả năng. Tuy nhiên có điềm báo có tiểu nhân dòm ngó, bản mệnh rất có thể sẽ phải chịu những ấm ức, bất công không ngờ tới.

Tài lộc trong tháng này được dự báo lúc được lúc mất, tuy buôn bán kinh doanh có lãi nhưng lại bị tiểu nhân quấy phá hoặc cạnh tranh không lành mạnh. Việc làm ăn có phần bất ổn, đầu tư hạn chế làm lớn kẻo thua lỗ khó kiểm soát.

Ngọ có bước tiến mới trong sự nghiệp (Ảnh minh họa).

Vận trình tình cảm của tuổi Ngọ khá bình ổn. Con giáp này tìm được sự an ủi động viên từ người thân, bạn bè, người yêu hay vợ chồng trong những tình huống khó khăn trong cuộc sống. Người độc thân nếu đang thích một ai đó có thể dũng cảm đối diện thẳng thắn một lần.

Sức khỏe tháng này của tuổi Ngọ không được tốt, nhiều việc phải làm, lại đặt nhiều kỳ vọng cho tương lai nên áp lực tinh thần khá lớn, khiến thể lực suy giảm. Bản mệnh cần có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn tinh thần, giữ tâm trạng vui tươi thì sức khỏe mới cải thiện được

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