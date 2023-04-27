Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người người sinh năm Mùi là người nhanh trí, đầu óc tinh tế, tham vọng và nhã nhặn. Con giáp này cũng có tài giao tiếp, có khả năng quản lý tiền bạc.

Cuối tháng 4 âm lịch, người tuổi Mùi được dự báo sớm thăng hoa, phát tài. Tài lộc của họ tăng cao hơn trước. Nhờ làm việc chăm chỉ, miệt mài, con giáp này kiếm được nhiều tiền hơn trước. Các cơ hội phát tài theo nhau gõ cửa người nhà tuổi Mùi.

Người tuổi Mùi thường rất thực tế và có trách nhiệm trong công việc và cuộc sống. Họ luôn cân nhắc và suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định. Họ có tính cẩn trọng và tỉ mỉ, thường làm việc với tốc độ chậm nhưng rất chính xác.

Con giáp tuổi Mùi, đặc biệt người tuổi Mùi sinh năm 1967, 2003 sẽ thăng tiến trong sự nghiệp. Riêng người sinh năm 2003 học hành tấn tới, thi cử đỗ đạt. Con giáp này làm kinh doanh cũng phát tài, phát lộc. Những khoản đầu tư của họ cũng sinh lời lớn.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có tính cách hiền lành, sống dĩ hòa vi quý, luôn có quý nhân phù trợ. Trong cuộc sống, bản mệnh hưởng nhiều phước lành. Dù họ không giàu có nứt vách nhưng cuộc sống cũng không sợ rơi vào cảnh khó khăn, thiếu thốn. Con giáp này luôn có quý nhân phù trợ khi gặp vấn đề khó.

Cuối tháng 4 âm lịch tuổi Hợi chuẩn bị tinh thần đón những cơ hội mới. Công việc của con giáp này diễn ra suôn sẻ. Những khó khăn trước đó dần dần được giải quyết ổn thỏa. Đây là giai đoạn mà bản mệnh có vận may lội ngược dòng. Quý nhân xuất hiện giúp đỡ, tạo điều kiện để tuổi Hợi gây dựng sự nghiệp vững chắc, kiếm nhiều tiền hơn.

Tuổi Dần

Cuối tháng 4 âm lịch, vận thế của những con giáp tuổi Dần bùng nổ, từ vất vả chuyển sang thuận lợi trông thấy. Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Dần thường rất tinh ý trong các tình huống xã hội, có tư duy thực tế và làm mọi việc nghiêm túc. Họ tương đối chủ động trong công việc và thường dễ có cơ hội thăng tiến hơn những người khác. ‏

Cuối tháng 4 âm lịch, vận thế của những con giáp tuổi Dần bùng nổ, từ vất vả chuyển sang thuận lợi trông thấy. Vận may cũng ập đến, ra ngoài gặp quý nhân, thành tựu được mọi người khen ngợi, cuộc sống trong tương lai sẽ ngày một tốt lên. ‏

Khoảng thời gian này rất tốt để cho bạn thăng quan tiến chức. Tuy nhiên lúc công việc ở thời kì đỉnh cao nhất thì bạn cũng sẽ tất bật ngược xuôi nhiều nhất. Đối diện với quỹ thời gian dành cho công việc khá lớn khiến bạn cảm thấy áp lực, mệt mỏi. Song, nhìn chung đây cũng vẫn là một tháng tiến triển đều đặn, càng làm càng dễ đạt thành tích cao, hứa hẹn kết quả vượt ngoài mong đợi khiến ai nhìn vào cũng không khỏi trầm trồ.‏

Tranh thủ khi vận thế đang tốt, con giáp này nên nỗ lực làm việc, họ sẽ dễ nhận được những kết quả rất xứng đáng, thậm chí là gấp đôi, gấp ba so với bình thường. Thu nhập cũng theo đó tăng lên nhanh chóng. ‏

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.