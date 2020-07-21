Ngày đầu tiên của tháng 8/2020: 3 con giáp tài lộc 'nảy nở', hốt bạc vào nhà, công danh xán lạn

Tâm linh - Tử vi 21/07/2020 02:46

Bước vào tháng 8/2020 top con giáp may  mắn này sẽ có tài vận hanh thông, quý nhân chiếu cố, đếm tiền sái tay cũng không xuể.

Những tháng đầu năm Canh Tý 2020 khá chật vật, thế nhưng từ tháng 8 trở đi những con giáp may mắn này sẽ tha hồ gánh lộc về nhà, giàu nứt đố đổ vách khiến ai cũng hờn.

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Tiền của lũ lượt ùa vào nhà, túi lúc nào cũng rủng rỉnh, sung túc đủ đầy chính là phúc phần mà Hợi xứng đáng nhận được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trời sinh Hợi là con giáp thiện lương, chân thành và dĩ hòa vi quý. Nếu người khác sẵn sàng vì lợi ích cá nhân mà đạp lên quyền lợi của người khác thì Hợi luôn sẵn sàng nhún nhường, chấp nhận ôm hết thua thiệt vào người. Chính vì thế, Hợi luôn là con cưng của trời, làm gì cũng may mắn hanh thông.

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, ngay từ ngày đầu tiên của tháng 8 con giáp giàu có này đã uống no lộc trời. Tiền của lũ lượt ùa vào nhà, túi lúc nào cũng rủng rỉnh, sung túc đủ đầy chính là phúc phần mà Hợi xứng đáng nhận được. 

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Dậu ắt có bạc tỷ trong tay, giàu nhanh đến chóng mặt khiến ai cũng thầm ganh tỵ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Thông minh, cần mẫn lại biết người biết ta nên người tuổi Dậu chưa bao giờ ỷ lại vào những gì mình đang có. Họ phấn đấu miệt mài, chăm chỉ hơn người nên cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp nâng đỡ hết lòng.

Bước sang tháng 8/2020 con giáp may mắn này sẽ đắc tài đắc lộc, chớp được rất nhiều cơ hội làm ăn mới. Chỉ cần dám nghĩ dám làm, nỗ lực hết mình Dậu ắt có bạc tỷ trong tay, giàu nhanh đến chóng mặt khiến ai cũng thầm ganh tỵ. 

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Không chỉ tháng 8, từ đây đến cuối năm 2020 Thân sẽ ăn nên làm ra, tiêu pha xả láng cũng không lo cạn ví - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Là con giáp thông minh, bản lĩnh lại nhanh nhẹn nên người tuổi Thân sớm khẳng định được vị thế của mình chốn công sở. Thăng chức tăng lương, tiền ùa về ngập két chính là phúc phần mà Thân có được trong tháng tới.

Đặc biệt, nếu đang ấp ủ kế hoạch buôn bán, kinh doanh thì Thân hãy bắt tay vào thực hiện ngay để gánh tiền về nhà, vàng đeo mỏi cổ. Không chỉ tháng 8, từ đây đến cuối năm 2020 Thân sẽ ăn nên làm ra, tiêu pha xả láng cũng không lo cạn ví.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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