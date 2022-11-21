Ngày cuối cùng tháng 10 âm lịch: Nam Tào kết sổ, 3 tuổi tạm biệt xui rủi, đón nhận may mắn, gom lộc giàu sang, tiền vàng tràn két

Nhiều người cho rằng những người tuổi Mão rất bình thường, không có thế mạnh gì nhưng thực tế, họ là những người có khả năng kiếm tiền rất tốt. Không chỉ có tầm nhìn xa mà người tuổi này còn thực sự rất khôn ngoan, tinh tường, nhạy bén.

Vào ngày cuối cùng của tháng 10 âm lịch, họ nhất định sẽ gặt hái được thành quả trong công việc kinh doanh. Dù làm trong lĩnh vực nào, người tuổi Mão đều sẽ nâng cao được mức sống và giàu lên nhanh chóng.

Xin chúc mừng tuổi Ngọ khi bạn là con giáp xuất hiện trong ngày cuối cùng của tháng 10 âm lịch đầy may mắn. Được Tam Hợp mở cửa, tuổi này thuận lợi đạt được điều mình mong muốn. Công việc hôm nay đầu xuôi đuôi lọt, mọi vấp ngã đều được bạn hiên ngang vượt qua.

Càng gần những tháng cuối năm bạn lại càng có tinh thần cống hiến hăng say hết mình xây dựng chiến lược đầu tư, kinh doanh. Có lẽ bởi vậy mà bạn tìm kiếm được nhiều mối liên hệ, hợp đồng tiềm năng.

Ảnh minh họa: Internet

Tiền bạc cũng dư dả hơn nhiều phần, nhờ được quý nhân dẫn đường mách lối mà bạn kinh doanh buôn bán gặp thời, lợi nhuận đổ về ầm ầm.

Phương diện tình cảm mang đến cho bạn một ngày hạnh phúc trọn vẹn, ngày này rất thích hợp để người có người yêu ra mắt với bạn bè, tình cảm. Những người độc thân ngày này sẽ gặp được đối tượng phù hợp.

Tuổi Thìn

Vận trình tài lộc của người tuổi Thìn có nhiều khởi sắc trong ngày cuối cùng của tháng 10 âm lịch, cả thu nhập chính và phụ đều gia tăng rõ rệt. Đó chính là tin mừng để bạn luôn cảm thấy tràn đầy động lực.

Bản mệnh có được những vận may kiếm tiền, người làm công ăn lương có thêm nghề tay trái, người kinh doanh thì buôn bán phát tài, hàng hóa bán chạy nhờ đánh trúng thị hiếu khách hàng.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu bản mệnh thực sự kiên trì và quyết tâm theo đuổi những gì đã định thì bạn hoàn toàn có thể giành lấy những cơ hội để phát triển tốt hơn trong tương lai.

Vào ngày cuối cùng của tháng 10 âm lịch, đôi khi một vài vấn đề rắc rối có thể xảy ra, nhưng bạn chỉ cần bình tĩnh thì dần dần sẽ tìm được cách ứng phó, thậm chí còn phát hiện ra hướng đi mới có thể thử sức trong tương lai. Đôi khi, thách thức cũng là cơ hội để bạn nhận ra khả năng tiềm ẩn của mình.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nhiệm.